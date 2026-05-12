【宝酒造】松竹梅白壁蔵「澪」＜FROZEN＞発売【限定出荷】

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、“松竹梅白壁蔵「澪」＜FROZEN＞”を、6月2日（火）に夏季の期間限定にて全国で発売するとともに、業務用ルートと通販ルートでは通年商品として発売します。

“松竹梅白壁蔵「澪」＜FROZEN＞”は、冷凍庫で凍らせ、もみほぐしてグラスに注ぐだけでシャリシャリした食感がお楽しみいただける新感覚のフローズン日本酒で、お米うまれのフルーティーでやさしい甘みが特長です。

容器は、飲み切りタイプで捨てるときにかさばらない100mlのパウチを採用しています。

当社は、“松竹梅白壁蔵「澪」＜FROZEN＞”を発売することで、お客様に新しい日本酒の飲み方とちょっと贅沢なごほうびのひとときを楽しんでいただき、「澪」ブランドの活性化を図ってまいります。

■商品概要

商品名：松竹梅白壁蔵「澪」＜FROZEN＞

品目：日本酒

酒質：日本酒度-73／酸度4.2

アルコール分：5度

原材料：米（国産）、米麹（国産米）

容量／容器：100mlパウチ

梱包：12本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：230円

発売ルート／期間：業務用ルート、通販ルート／通年

：上記を除く全ルート／期間限定（8月頃まで）

発売地域：全国

発売日：2026年6月2日（火）