＜ヴィス＞「ビジネスイノベーション Japan 2026 春 東京」に初出展｜インテックス大阪にて5/19-5/20開催

株式会社ヴィス

『ワークデザイン』を手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩）は、2026年5月20日～22日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催される「ビジネスイノベーション Japan 2026 春 大阪」に初出展します。

開催期間中は、近年ますます多様化する働き方やオフィス環境についてのご相談はもちろん、はたらくスコアを可視化する『WORK DESIGN PLATFORM』のご紹介などを行います。

「ビジネスイノベーション JAPAN」は、ビジネスイノベーション Japan 実行委員会が主催する、企業の経営課題解決を目的とした大規模な専門展示会です。「経営支援EXPO」「働き方改革 Week」「人材育成・採用支援EXPO」「健康経営・ウェルビーイングEXPO」など複数の専門展で構成されており、次世代の組織づくりに役立つサービス・製品が一堂に集結します。

会場には経営層、DX推進、人事、マーケティング担当者など、経営改革に高い関心を持つビジネスパーソンが多数来場。最新ソリューションの比較検討から導入相談、デモ体験、具体的な商談までが活発に行われる場となっています。



当社ブースでは『ワークデザイン』を実現する各ソリューションを展示・紹介します。

はたらくスコアを可視化し、理想に向けた最適な課題解決を実現する『WORK DESIGN PLATFORM』の紹介をはじめオフィスデザインや働き方、移転やリニューアルなどのご相談、オフィスでのICT活用、社員の皆さまのエンゲージメント向上につながる施策についても提案します。

■出展概要

・展示会名：ビジネスイノベーション Japan 2026 春 大阪

・開催日時：2026年5月20日(水)-22日(金)10:00-17:00

・会場：インテックス大阪（４・６号館）

・主催：ビジネスイノベーションJapan実行委員会

・小間番号：D03-36

・主な展示内容：

『ワークデザイン』を実現するサービスやツールの紹介

はたらくスコアを可視化する『WORK DESIGN PLATFORM』の紹介とデモ体験

オフィス移転やリニューアルのポイント

社員のエンゲージメント向上施策

■こんな方におすすめ

・DX施策やオフィス投資の成果を、定量的に説明したい

・部署ごとに分断が生まれている、組織の状態を把握したい

・定量的なデータを施策に落とし込む具体策を知りたい

ご来場の際は、ぜひこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-osaka)から事前にご登録ください。

■ビジネスイノベーション Japan 2026 春 大阪公式サイト

https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■ワークデザインとは

働く場を設計する「ワークプレイスデザイン」と、そこで生まれる体験を設計する「エクスペリエンスデザイン」という二つのアプローチを通して『ワークデザイン』を実現。人と組織のエンゲージメントを高めながら、企業価値の持続的な向上に貢献します。

株式会社ヴィス

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、エクスペリエンス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com