親子で楽しめる“あのイベント”が再び！「KIDS FES in さいたま」5月30日・31日に開催

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、さいたま新都心公園（埼玉県さいたま市）にて、子ども向け体験型イベント「KIDS FES in さいたま」を開催いたします。

「KIDS FES in さいたま」は、2026年2月に初開催されたイベントで、今回が2回目の開催となります。

本イベントは、子どもたちを主役にした体験型ファミリーイベントです。前回開催時には、職業体験やワークショップをはじめ、キッチンカー、スタンプラリー、縁日、ふわふわ遊具など、親子で楽しめる多彩なコンテンツを展開し、多くのご家族にご来場いただきました。

今回も、子どもたちが遊びながら学び、さまざまな体験を通じて新しい発見に出会えるイベントとして開催いたします。前回好評だったコンテンツの雰囲気はそのままに、家族で一日楽しめるイベントを目指して準備を進めています。

■ワークショップエリア

子どもたちが楽しみながら学べる職業体験やワークショップを展開予定です。ものづくりや体験型コンテンツを通じて、子どもたちが新しい発見に出会える場を提供します。

わたがし作り体験水のワークショップデザイン体験

※出展ブースは決まり次第公式HP,SNSにてお知らせします

■フードエリア

会場には、親子で楽しめるキッチンカーや飲食ブースが出店予定です。イベントを楽しみながら、家族で食事や休憩の時間を過ごせるエリアとして展開します。

※飲食店舗は決まり次第公式HP,SNSにてお知らせします

■その他コンテンツ

ジャンルを問わず10店舗以上が集結！

会場内を巡って楽しめるスタンプラリーをはじめ、縁日、ふわふわ遊具、大道芸など、親子で一日楽しめるコンテンツを実施予定です。各コンテンツの詳細は、決定次第、公式サイトおよび公式SNSにて順次発表いたします。

開催概要

スタンプラリー縁日ふわふわ遊具[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/94_1_aad1c7caee4ea98293ce13a8436b2d4e.jpg?v=202605120451 ]