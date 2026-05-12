奈良くるみさんがテニス教室を開催 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では、市出身で長年にわたりプロ女子テニスプレーヤーとして活躍した、かわにしふるさと大使である奈良くるみ（ならくるみ、34歳）さんが、５月９日にテニス教室を市民体育館・市民運動場（川西市向陽台１）で開催。

当日は、テニス未経験者向けのテニピン教室と、テニス経験者向けのテニス教室が行われ、合計53名が参加しました。

かわにしふるさと大使 奈良くるみさんがテニス教室を開催

奈良さんがかわにしふるさと大使に就任したことを契機に、今回で3回目の開催となった同イベントでは、まずテニス未経験者の４～６歳の未就学児を対象に、手の平を包み込むようなタイプのラケットを手にはめ込んでボールを楽しく打つ、未経験者でも楽しくできるテニピン教室と、テニス経験者を対象に、技術力の向上を目的としたテニス教室を年齢別に２部制（4～12歳、13～18歳）で開催。

奈良さんのやさしく丁寧な指導に参加者らは熱心に耳を傾け、楽しく参加していました。

テニピン教室の様子テニスコートでの指導の様子テニスコートでの指導の様子

イベント後、参加した市内に通う中学生らは「フォア、バック、ボレーの打ち方など色々アドバイスをもらい、打つ強さ、高さ、向きなどたくさん勉強になりました。ダブルスも一緒にできて、緊張したけどとても楽しかったです。これからもっとうまくなりたいと思ったし、やる気が上がりました」などと嬉しそうに語りました。

奈良さんと川西市内に通う中学生ら

奈良くるみさんは、「今回は初めてテニピンっていうものを取り入れ、川西市の子どもたちに、まずはテニスに触れてもらいたい、簡単なものから楽しんでもらえたらいいなと思って始めました。親御さんたちと一緒にできたことがすごく楽しかったですし、子どもたちも夢中になって一生懸命やっている姿を見てとても嬉しかったです。経験者対象のテニス教室でも、元気な子たちが多くって、今日は教えに来たんですが、テニスに夢中になっている子どもたちの姿に、私がパワーをもらって、1日通して非常に楽しくやりきることができました。普段は東京や海外で仕事をしていますが、やっぱりここ川西に帰ってくると、本当に心が落ち着きますし、何度帰ってきても、大人になればなるほどいいところだなと感じています。大好きな自分の故郷で、かわにしふるさと大使になれたことも今日改めて嬉しさを感じていますし、今までテニスを頑張ってきてよかったなと思っています。こうやって川西の子どもたちと触れ合うことが自分にとってはとても力になるので、今後も引き続き自分が力になれるように頑張っていきたいなという思いです」などと笑顔で話しました。

当日の模様はこちら！

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参考

奈良 くるみ 川西市出身、34歳。WTAランキング自己最高位 シングルス32位、ダブルス109位。３歳でテニスを始め、主な国内のジュニアタイトルを全て獲得。2009年、17歳でプロ転向後、全てのグランドスラムで勝利を挙げ、22回連続出場を含む通算24回出場。2014年リオ・オープンでは、WTAツアータイトルを獲得するなど、長年にわたり日本テニス界をけん引。2022年に引退後、現在は日本代表のコーチを務めるなど、テニス界発展のために活動中。

奈良くるみさん

かわにしふるさと大使 川西市にゆかりのある著名人に、川西市の歴史、芸術、文化、産業などを広く宣伝するとともに、市に関する情報などの交換を行い、川西市のイメージアップ及び観光の振興にご協力いただいている。奈良くるみさんは2024年5月18日に就任。