優秀な人材を“事務作業”から解放する。AIを使いこなす専門チームが知的業務を代行する『ステラBPO』提供開始

ステラリープ株式会社

「ワクワクかつごきげんに働ける社会」の実現を目指すステラリープ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：中條 優）は、人手不足により業務のデジタル化や仕組み化が進まない中堅・中小企業に向け、非定型な事務作業や知的業務をプロフェッショナルチームが代行する『ステラBPO』の提供を本日より開始いたします。

■ 開発の背景：忙しすぎて「仕組み化」に手が回らない現場のリアル

企業の人手不足が深刻化する中、AI活用やDXによる「業務の仕組み化」が急務とされています。しかし実態として、日々の業務に追われる企業においては「新しいシステムを導入し、自社で業務フローを整える時間もリソースもない」というジレンマが存在します。

結果として、本来は戦略立案を担うべき優秀な人材が、情報の収集やレポート資料作成といった「知的重労働（判断を伴う事務作業）」に多大な時間を奪われています。ステラリープは、この課題に対し「お客様ご自身での仕組み化」を強いるのではなく、「当社のプロジェクトチームが業務をまるごと引き受け、当社内でAIをフル活用して処理・納品する」というアプローチで、組織の生産性向上を支援します。

■ 『ステラBPO』の提供体験：優秀な「右腕」をシェアリングする

『ステラBPO』は、単なる作業代行ではなく、極めて優秀な「プロジェクトチーム」を外部から配属されるような体験を提供します。

1. マニュアル不要。プロによる「要件定義」で初期負担を最小化

お客様に詳細な手順書を作っていただく必要はありません。「目的は何か」「ゴールはどこか」を当社のPM（プロジェクトマネージャー）やAIスペシャリストがヒアリングし、過去の資料等を元に業務プロセスを設計します。

お客様は、当社のプロジェクトチームからの質問や仮説に対し、Yes/Noで判断いただくだけ。

優秀な部下に指示を出すような感覚で、複雑な業務を切り出すことが可能です。

2. ブラックボックス化を防ぐ「週3回の定期報告」とアジャイルな連携

外部委託の不安である「見えないところで勝手に進められる」リスクを排除します。

<定期報告>

月・水・金曜日の週3回、業務の進捗や実績を定期報告いたします。

<都度確認>

実務進行中に生じた例外事象についても「この場合はどう判断しますか？」と密にすり合わせを行い、安心してお任せいただける体制を構築しています。

■ 代行可能な「知的業務」のユースケース（部門別）

まとまったデータを当社チームがお預かりし、高精度な「レポート」や「ドラフト」として納品するバッチ処理型の業務代行に特化しています。

【部門共通】

データベースのインテリジェンス拡充（エンリッチメント）：

お客様の「空欄だらけの顧客リスト」や会員データベースをお預かりし、企業名等をキーにWeb上の公開情報を当社がディープリサーチ。「経営課題」などを推論して空欄を埋め尽くし、即戦力となるリッチなデータ一覧として納品します。

散在する非構造化ドキュメントの「ナレッジ化」：

過去の提案書やマニュアルなど、フォーマットがバラバラな資料一式をお預かりし、社内検索や活用がしやすい形式（Q&A形式や構造化データ）に綺麗に整頓して納品します。

【営業】

ターゲット企業の戦略的DD（デューデリジェンス）レポート作成：

アプローチ予定の企業リストをお預かりし、各社のIR情報や求人票などを当社が横断リサーチ。「組織の歪み」などを構造化した、初回商談で使える「必勝シナリオ」をレポートとして納品します。

休眠顧客への「超・個別化」アプローチ文面量産：

お客様の過去の商談履歴（失注理由）と、ターゲット企業の最新ニュースを掛け合わせ、「なぜ今、改めて提案するのか」という必然性を論理的に盛り込んだ1to1のメール文面を大量に作成・納品します。

【マーケティング】

市場・競合インテリジェンスの定点観測レポート：

ベンチマークしている競合他社のプレスリリースやIR資料を当社が定期的に収集し、「自社への脅威と機会」という戦略的視点で要約したレポートを週次・月次で納品します。

自社ナレッジからのマルチチャネル・コンテンツ量産：

過去の提案書や社内勉強会の動画といった「自社独自の知見」をお預かりし、ブランドトーンに沿ったSEO記事、コラム、SNS投稿文などのドラフト（下書き）を大量に作成して納品します。

【カスタマーサクセス（CS）】

クライアント向け月次レポート（QBR資料）の叩き台作成：

顧客ごとのシステム利用状況データや過去のサポート履歴をお預かりし、次回の定例ミーティングで報告すべき「成果のサマリー」と「追加提案」をまとめたレポートの叩き台（ドラフト）を作成・納品します。

顧客の声（VoC）からの不満・要望の可視化：

日々蓄積される膨大な問い合わせログやアンケートの自由記述をお預かりし、表面的な言葉の裏にある「機能への不満」や「解約のサイン」を構造化してレポーティングします。

【人事（採用）】

レジュメの客観的スクリーニングと評価シート作成：

毎日届く膨大な応募書類に対し、自社の「求める人物像」を基準とした一次スクリーニングを実施。合否判定の根拠と、面接時に「深掘りすべき質問案」を添えた客観的な評価シートを納品します。

候補者ごとの「超・個別化」スカウトメール量産：

候補者一人ひとりの職務経歴を深く読み込み、自社の魅力と掛け合わせた「その人にしか刺さらない、返信率の高い個別スカウト文面」を量産して納品します。

【人事（組織文化・評価）】

社員ごとの「取扱説明書（トリセツ）」の作成：

過去の面談ログやアンケート、評価データをお預かりし、社員一人ひとりの「スキルセット」「モチベーションの源泉」「最適なコミュニケーション方法」を分析・言語化した「トリセツ」データを作成。適材適所や1on1の質向上を支援します。

形骸化した定性評価コメントの論点整理：

評価時期に各マネージャーから提出される膨大な「定性コメント」をお預かりし、感情的バイアスを排除して論点を整理。全社的な評価基準の統一（甘辛調整）に向けたサマリーレポートを納品します。

【経営・マネジメント】

全社データの統合とエグゼクティブ・サマリー作成：

各部署から上がってくるフォーマットの異なるバラバラの報告書やスプレッドシートをお預かりし、経営陣が「現在の事業状況」を瞬時に把握できる統合レポートとして毎朝・毎週末に納品します。

経営会議のための「壁打ち・リスク検証」レポート：

新規事業案や経営課題のメモをお預かりし、「投資家」や「競合」といった多角的な視点から計画の論理的な穴やリスクを洗い出した検証レポートを作成。意思決定の下ごしらえを代行します。

【バックオフィス（経理・法務）】

契約書の不利条項スクリーニング：

取引先から提示された長大な契約書ドラフトをお預かりし、自社の標準契約書と比較。自社に不利な条項や抜け漏れをハイライトした「リスク確認シート」として納品し、法務担当者の確認負担を大幅に削減します。

非定型帳票の構造化データ変換：

レイアウトがバラバラな請求書や手書きの帳票をお預かりし、金額や日付などの必要項目を正確に抽出。会計システムや基幹システムへそのままインポートできる一覧データ（CSV等）へと整形して納品します。

■ サービス提供の基準

高い品質を維持するため、以下の基準でお引き受けいたします。

お引き受けできる業務：

- デジタル上で完結する業務- 判断基準が言語化可能な業務- 要約・抽出・推論といった知的処理で解決可能な業務

対象外となる業務：

- 物理的な作業、感性や直感に依存する業務- 単なる入力などの低付加価値なRPA領域- 納期が分単位でシビアなリアルタイム対応

（※当社チームはまとまったデータをお預かりし、高精度な「レポート」や「ドラフト」として納品するバッチ処理型の業務代行に特化しています）

■ 安心の裏付け（権威性とガバナンス）

技術顧問による監修：

AI信頼性研究の第一人者である北陸先端大（JAIST）の井之上直也准教授が技術顧問を務め、高度な自然言語処理の知見に基づき、安全なデータ取り扱いとシステム運用の設計を監修しています。

徹底したデータ保護環境（オプトアウト）：

Google Workspace EnterpriseやMicrosoft Azure OpenAIなど、入力データがAIの学習に利用されない「オプトアウト環境」のみで運用を徹底。お客様の機密情報が外部に漏洩・学習されるリスクを構造的に遮断しています。

責任あるAI運用（Human in the Loop）：

AIによるハルシネーション（もっともらしい嘘）をビジネスリスクにさせないため、全ての成果物は当社のPMが内容の正確性を検品した上で納品します。「AIの爆速処理」と「プロの人間による最終確認」を組み合わせることで、お客様が安心して意思決定できる高品質なアウトプットを保証します。

■ 料金体系と契約の柔軟性：小さく、気軽にはじめられます

「まずはこの業務ひとつだけを任せたい」というニーズに応える、リスクゼロの設計です。

初期費用0円 / 単月契約・解約OK：

採用費や固定費リスクを負わずに、必要な時だけ専門リソースを確保。

都度見積もりの透明性：

難易度に応じたチケット制で、ブラックボックス化を排除します。

■ 代表取締役CEO 中條 優のコメント

「私たちのミッションは、すべての人が『ワクワクかつごきげんに働ける社会』をつくることです。

多くの企業が業務効率化の必要性を感じながらも、日々の実務に追われ、新しい仕組みを作る余裕を持てずにいます。現場を支える真面目で優秀な方ほど、煩雑な作業に時間を奪われ、本来の力を発揮しきれない日々に疲弊しているのが現状です。

『ステラBPO』は、そんな皆様の負担を減らすためのサービスです。いきなり全社の業務フローを変えようと、ご自身で無理をする必要はありません。まずは『一番面倒なこの業務』一つから、私たちのプロジェクトチームに重荷を預けてみてください。

手放すことで生まれた『余白』が、本来注力すべき情熱的な仕事や、お客様との対話を取り戻す第一歩になると確信しています。皆様の頼れるチームとして、共に歩めることを楽しみにしています。」

■ ステラリープ株式会社について

会社名： ステラリープ株式会社 (Stella Leap Inc.)

代表者： 代表取締役CEO 中條 優

所在地： 東京都文京区音羽1丁目

設立： 2025年5月23日

事業内容： 中小企業向け「AI推進室」代行および組織変革パートナーシップ

Webサイト： https://stellaleap.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ステラリープ株式会社 事務局

Email: info@stellaleap.co.jp