5月13日（水）より〈KristenseN DU NORD〉POP UP STOREをギャルリー・ヴィー 伊勢丹新宿店・丸の内店で開催
株式会社 トゥモローランド
KristenseN DU NORD POP UP STORE
新宿伊勢丹 本館2階のポップアップスペースにて展開いたします。
GALERIE VIE + KristenseN DU NORD
GALERIE VIE + KristenseN DU NORD
GALERIE VIE + KristenseN DU NORD
GALERIE VIE + KristenseN DU NORD
[SHOP]
KristenseN DU NORD POP UP STORE
ギャルリー・ヴィー 伊勢丹新宿店、丸の内店にて、デンマークのウェアブランド〈KristenseN DU NORD（クリステンセン ドゥ ノルド）〉のPOP UP STOREを開催いたします。
〈KristenseN DU NORD〉のシンプルかつシックな世界観をベースに、素材の魅力を活かした上質なウェアを豊富にラインアップ。
また、ギャルリー・ヴィー 伊勢丹新宿店では、「GALERIE VIE + KristenseN DU NORD」と題し、
新宿伊勢丹 本館2階のポップアップスペースにて展開いたします。
ベルギーのレザーメッシュバッグブランド〈Dragon（ドラゴン）〉や、〈GALERIE VIE〉のミッドサマーアイテムとあわせたスタイリングもご紹介いたします。
ぜひこの機会にご来店ください。
GALERIE VIE + KristenseN DU NORD
GALERIE VIE + KristenseN DU NORD
GALERIE VIE + KristenseN DU NORD
GALERIE VIE + KristenseN DU NORD
[SHOP]
5.13 wed. - 5.19 tue.
GALERIE VIE 伊勢丹新宿店
東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館 2F
5.18 mon. - 5.26 tue.
GALERIE VIE 丸の内店
東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 2F