月額980円の業界最安クラス！フォーム作成サービス「Formee」がチーム向けプランを開始。AIによる自動フォーム生成・編集も可能に

株式会社Rabee

株式会社Rabee（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上松 勇喜、以下「Rabee」）は、フォームの作成・公開・回答管理を速く、かんたんに行えるフォーム作成サービス「Formee（フォーミー）」において、有料プラン「Starter」の提供開始と、AIによるフォーム作成・編集機能の追加を行なったことをお知らせいたします。

Formeeサービスサイト：

https://lp.formee.me

Formeeサービスサイト（英語）：

https://lp.formee.me/en

■ Formeeとは

Formeeは、フォームの作成・公開・回答管理を速く、かんたんに行えるWebフォーム作成サービスです。複数選択やファイルアップロードを含む9種類の項目を自由に組み合わせることで、お問い合わせフォームや採用エントリーフォーム、社内向けのアンケートフォームなど、さまざまな用途のフォームを作れます。

■ Formeeの活用シーン

・採用応募のエントリーフォーム

・顧客からのお問い合わせフォーム

・イベントの予約申し込みフォーム

・経費・備品の社内申請フォーム

・ユーザー調査のためのアンケートフォーム

・セミナー終了後の理解度チェックシート

■ 有料プラン「Starter」の提供を開始しました

今月より、複数人で多くのフォームを運用したいチーム向けの有料プラン「Starter」をリリースしました。お支払いは、月額と、さらにお得な年額の2種類をご用意しています。月額では月あたり980円（税込）、年額では年額10,000円（税込／月あたり約834円相当）でご利用いただけます。

■ Freeプラン（無料）の機能

・月額料金：0円

・作成フォーム数：2フォームまで

・回答数：無制限

・ファイル保存容量：200MBまで

・チーム人数：1人まで

■ Starterプランの機能

・月額料金：980円/月（税込）または10,000円/年（税込）

・作成フォーム数：5フォームまで

・回答数：無制限

・ファイル保存容量：10GBまで

・チーム人数：10人まで

・AIによるフォーム生成・編集機能

■ AIでフォームを生成・編集できるようになりました

フォーム作成画面の右下に表示されるボタンから、AIにテキストで指示を入力するだけで、フォームの項目・タイトル・説明文を自動で生成できる機能を追加しました。

たとえば「セミナー参加者向けの理解度チェックフォームを作って」のようにテキストで指示するだけで、項目・タイトル・説明文までを自動で生成します。生成された内容はその場でフォームに反映され、続けて指示することで項目を追加したり、文言を調整したりといった編集もできます。ゼロからフォームを組み立てる手間を省き、必要に応じて手動で細かく調整できます。

なお、本機能は有料プラン「Starter」をご契約のチームでご利用いただけます。

※AI機能には1アカウントあたりの利用回数制限がございます。また、今後のサービスアップデートにより制限回数や仕様が変更となる可能性がございます。

■ その他の機能アップデートも行いました

チームメンバーに「マネージャー」権限を追加しました

チームメンバーのロールに、新たに「マネージャー」を追加しました。これまでチームの管理に関わる操作はオーナーに限定されていましたが、今回のアップデートにより、マネージャー権限を付与されたメンバーも、メンバー招待やファイル管理などの操作が可能になりました。

オーナーが運用の中心から離れる場面でも、マネージャーがチーム管理を引き継げるため、複数人で運営する組織でもスムーズにフォーム運用を継続できます。

回答メモのMarkdown表示に対応しました

回答詳細ページのメモ欄で、Markdown記法による装飾表示に対応しました。見出し（h1～h3）・箇条書き・引用・リンクなどがリアルタイムで整形されて表示されるようになり、回答内容の補足や対応状況のメモを構造化して残せるようになりました。

採用応募の選考メモや、お問い合わせ対応の記録など、チーム内で情報共有を行うときに、より読みやすく整理されたメモを残すことができます。

■ 今後の展望

Formeeは、今後も継続的な機能開発によって、より多くの人が、より多くの業務で使えるようになるアップデートを予定しています。RabeeはFormeeを通じて、フォーム運用に関わるすべての業務の円滑化を目指します。

Formeeに関するお問い合わせはこちら :https://formee.me/@rabee/contact-formee

■ 株式会社Rabeeについて

株式会社Rabeeは、受託開発・自社開発の豊富なノウハウを活かして、高速かつ高品質なWebプロダクト開発を行う会社です。あなたの思い描く「ほしい」「つくりたい」「届けたい」をともに実現します。

会社名：株式会社Rabee

代表者名：上松 勇喜

所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目２６－２０ 関電不動産渋谷ビル１０F

設立：2018年8月

事業内容：受託開発・自社サービス開発・運用

https://rabee.jp/