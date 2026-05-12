がんで大切な人を亡くした遺族・家族を支える新たな取り組み

認定特定非営利活動法人 がんとむきあう会

認定NPO法人がんとむきあう会（所在地：石川県金沢市）は、日本対がん協会「2026年度がん患者支援活動助成 ―希望をともに育むプロジェクト―」に採択され、「喪失とむきあう遺族・家族のメンタルヘルスリテラシー向上と自立支援」事業を開始いたします。

本事業では、がんで大切な方を亡くされたご遺族・ご家族を対象としたプログラム『もくれんぷらす』を実施し、死別後も安心して支え合える地域のつながりづくりを目指します。

今年度は、深い悲嘆や孤立に向き合うため、自身の心の状態に気づき、整えていく力を育む「セルフケアプログラム」を柱として展開。各分野の専門家10名による講義や対話を通して、参加者の悲嘆軽減や自己肯定感・達成感の向上を支援します。

また本取り組みでは、参加者が主体的に社会と関わっていけることに加え、ご遺族自身が将来的に支援者として地域の支え合いに循環的に関わっていく仕組みづくりも目指しています。

第1回キックオフ講演を一般公開で開催

キックオフとなる第1回講演では、金沢にもゆかりのある宗教学者・東京大学名誉教授の 島薗進 氏を講師に迎え、「死に向き合って生きる」をテーマにお話しいただきます。

第1回講演は、ご遺族・ご家族に限らず、がん患者さん、医療・福祉関係者、一般市民など、どなたでも参加可能な公開講座として開催いたします。

第2回以降につきましては、参加される皆さまのお気持ちを第一に考え、ご家族・ご遺族、現在グリーフケアに関する活動を行っている方、または今後活動予定の方を対象として実施いたします。

何卒、ご了承ください。

開催概要 第1回 もくれんぷらす

テーマ：「死に向き合って生きる」

講師：島薗進 氏

対象：どなたでも参加可能

参加方法：現地（元ちゃんハウス）・オンライン・オンデマンド

参加費：無料

主催：認定NPO法人がんとむきあう会

この活動は日本対がん協会「2026年度がん患者支援活動助成 ―希望をともに育むプロジェクト―」の助成を活用しています。

詳細はこちらから

https://genchanhouse.com/notice/20260523event/

お申込みはこちらもしていただけます。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee8pE-kOQxWmVYRRnSjZhPpCNmsze2fcI46JxrjCloPN0tsg/viewform

『もくれんぷらす』について

『もくれんぷらす』は、がんによる死別を経験したご遺族・ご家族が、安心して気持ちを語り合い、孤立せずにつながり続けられる場を目指したプログラムです。

悲嘆は個人の問題として抱え込まれやすく、周囲に相談できず孤立するケースも少なくありません。本事業では、セルフケアや対話、学びの機会を通じて、「悲しみを抱えながらも生きていく力」を地域の中で育んでいきます。

今年度の予定表は以下のリンクからご確認いただけます。

https://genchanhouse.com/wp-content/uploads/2026/05/もくれんぷらす-年間予定表.pdf(https://genchanhouse.com/wp-content/uploads/2026/05/%E3%82%82%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%B7%E3%82%89%E3%81%99-%E5%B9%B4%E9%96%93%E4%BA%88%E5%AE%9A%E8%A1%A8.pdf)

団体概要

認定NPO法人がんとむきあう会(https://gmk.or.jp/)

石川県金沢市を拠点に、がん患者・家族・遺族が安心して過ごせる居場所づくりや、地域で支え合う「がん共生まちづくり」に取り組む団体。交流支援、学びの場づくり、啓発活動などを行っています。

活動の拠点であり、がんとむきあう会の事業の軸となっている「元ちゃんハウス」については、こちらからご覧いただけます。

https://genchanhouse.com/