高校生の“働きたい”を創る！就職応援誌『COURSE福島2026』発行

株式会社クサカ印刷所

株式会社クサカ印刷所(本社:福島県福島市、代表取締役:日下 直哉)は、2018年から福島県内の高校生に向けた就職応援メディア『COURSE福島』の発行・運営を行っています。

このたび最新版となる『COURSE 2026(県北・相双版)』を4月末に発行いたしました。県北・相双地方にある企業をメインに53社を紹介しています。また、5月末には『COURSE 2026(県中・県南版)』の発行も予定しており、こちらも県中・県南地方にある地元企業をメインに約50社を取り上げています。

（左）『COURSE 2026(県北・相双版)』 （右）『COURSE 2026(県中・県南版)』

誌面には「代表者インタビュー」をはじめ、「先輩社員インタビュー」や、「職場の写真」、「会社独自の取り組みの紹介」など様々な情報を掲載。地元企業の魅力を届けられるよう、内容はすべて弊社が丁寧に取材いたしました。今年度は、さらに「伝わる・活用される」誌面を目指し、大幅なリニューアルを実施しています。

『COURSE福島』リニューアルのポイント！

『COURSE福島』は、地元で働きたい高校生と、地元の魅力ある企業をつなぐための就職応援メディアです。求人票だけでは伝わりにくい「会社の雰囲気」や「働く人の想い」を、豊富な写真と親しみやすい文章で届けています。

１．弊社社員による描き下ろし表紙

今年度の表紙イラストは、弊社社員が自ら描き下ろしました。高校生が思わず手に取りたくなるような、親しみやすく可愛らしいデザインに仕上がっています。

２．巻頭・巻末ページの大幅リニューアル

進路に悩む高校生をサポートするため、巻頭・巻末のコンテンツを刷新しました。特に巻末の「自己分析ページ」は、生徒自身が自分の興味・関心や将来の姿を整理できる内容となっており、探究学習やホームルームの時間でも「進路指導ツール」としてそのままご活用いただけます。

自己分析ページ

３．高校生目線のわかりやすいレイアウト

各企業の紹介ページ（一部）を、より直感的で読みやすいレイアウトへ改良。仕事の魅力や職場の雰囲気がダイレクトに伝わる構成となり、新たな「発見」を生む誌面を実現しました。

4．リニューアルしたWeb版との連携

4月1日に公式サイト『WEB COURSE』がリニューアルされました。誌面に掲載されている内容が、いつでもどこでもスマホ・PCからご確認いただけます。誌面の各企業ページに掲載されたQRコードから簡単にアクセスできるほか、「WEB COURSE 福島」とウェブ検索することでもご覧いただけます。

【WEB COURSE 福島】 https://webcourse.jp/fukushima

『COURSE福島』の無料配布

■学校様へ一斉無料配布を今年も実施 (県北・相双版は5月中旬、県中県南版は6月上旬を予定）

2025年の実績 【県北・相双地区】約28校 約5,300冊

【県中・県南地区】約38校 約5,600冊

■ 学校様からのご要望受付中

『COURSE福島』は、県内の高校や専門学校などに無料で配布しております。進路指導やキャリア教育の教材としてご活用いただける学校様がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。必要な部数をお届けいたします。

■ ご希望がございましたら企業様にも配布いたします

「今回はCOURSE福島に掲載しなかったけど、参考に冊子を見てみたい」 という企業様にも無料で冊子をプレゼントいたします。ご希望の方は下記のフォームよりご連絡ください。

https://x.gd/GCIq8

「採用勉強会」の実施（学校×企業の架け橋）

弊社では、企業と学校のミスマッチを解消するための「採用勉強会」を積極的に開催しています。ご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

実施例：

2023年・2024年には、高校の進路指導担当教諭、地元企業、専門コンサルタントを交えた勉強会を実施しました。「今どきの高校生が求める職場環境」や「先生が安心して送り出せる企業とは」など、本音の意見交換を行い、高い評価をいただきました。

関連プロジェクト「COURSE EXPO」のご提案

誌面で「知る」だけでなく、実際に「体験」する場として、弊社では体験型合同企業説明会「COURSE EXPO」も展開しております。

2026年2月には帝京安積高校にて46社が集結する福島県初の「COURSE EXPO」を開催し、生徒さん・企業様ともにの満足度約88%という回答を得られました。

「COURSE EXPO」開催についても随時ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

開催内容 「COURSE EXPOふくしま 2026 vol.1」

【開催日時】2026年2月12日（木） 13:20～15:00

【開催場所】帝京安積高等学校 メインアリーナ

（福島県郡山市安積町日出山字神明下43）

【参加対象】帝京安積高等学校 1年生 約350名

【参加企業】県内外の企業・団体 46社

【動画紹介】 当日の開催内容を動画でご覧いただけます

https://youtu.be/zH3icVe06sg?si=f2_tKS8xVhNKhipy

学生就職応援メディア「COURSE福島」とは

「COURSE福島」は、地元で働きたい学生に地元企業の魅力を伝えるために生まれた、学生と企業をつなぐ就職応援メディアです。

これまで誌面やWEBを通して、福島の地元企業200社以上の情報を60,000人以上の県内の学生に伝えてきました。

県北・相双地区28校、県中・県南地区38校（2025年時点）に配布される企業紹介本をはじめ、動画掲載も可能なWEB版も展開。「知ってほしい」企業と「知りたい」高校生を、「COURSE」を通して繋いでいます。

「クサカ印刷所」について

『COURSE福島』の誌面

福島県福島市で、地元に密着した印刷物を手掛け、地元高校生向けの就職応援誌「COURSE 福島」の発行・運営を行っています。地域応援事業にも力を入れ、福島の特産品を集めた「ふくしま応援ギフトカタログ」や、福島の風景をイラストにした「ふくしま信夫百景」、地元のキャラクター・グルメ・お店をモチーフにした「福島ご当地カプセルトイ」なども展開しています。

【会社概要】

・ 社名：株式会社クサカ印刷所

・ 本社所在地：〒960-8132 福島県福島市東浜町7-35

・ 代表取締役：日下 直哉

・ 事業内容：印刷業、就職応援メディア「COURSE」の発行・運営、地域応援事業 ほか

・ 創業：大正12年(1923年)

・ HP：https://kusaka-pr.jp/

本件に関するお問い合わせ・冊子のお申し込み先

株式会社クサカ印刷所

担当：佐藤 萌衣（さとう めい） 日下直哉（くさか なおや）

TEL：024-534-7135（平日9:00～17:00）

FAX：024-531-2604

Email：expo@kpri.jp

関連リンク

【就職応援事業】

高校生向け就職応援BOOK「COURSE 福島」

https://webcourse.jp/fukushima_nakadori_hamadori

「COURSE 福島」Instagram

https://www.instagram.com/course_fukushima/

福島の採用担当者様へためになる情報をお届け「福島採用.com」

https://fukushima-recruit.com/



【プレスリリース】就職応援誌『COURSE福島2026』発行のお知らせ【クサカ印刷所】 PDF

https://prtimes.jp/a/?f=d159227-9-bdc9dceebbfd6afc39121242cb85a3d3.pdf