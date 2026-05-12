大切な人への感謝を、宝石箱のようなスイーツで届ける。「アイシングスイーツアーティスト養成講座」が開講

ラフ株式会社

オンライン講座を通じて、人生を豊かにする学びを提供しているラフ株式会社（代表：永渕成記、本社：東京都渋谷区恵比寿）は、2026年5月12日、新講座「アイシングスイーツアーティスト養成講座」を開講します。講師は、これまで5,000人以上に指導してきた酒匂ひろ子氏。



本講座では、植物由来の天然色素で彩るアイシングスイーツ缶を通じて、「可愛い」「美味しい」「喜ばれる」三拍子がそろったスイーツづくりを自宅で学ぶことができます。

一つひとつに込めるのは、見た目の美しさだけではなく、大切な人へ想いと感動を届けたいという気持ち。

開けた瞬間に笑顔がこぼれる──そんな特別なプレゼント体験を生み出す、新しい学びのかたちです。

アイシングスイーツを通じて「想いをかたちにする」

蓋を開けた瞬間、宝石箱のように広がる色とりどりのスイーツ

仕事や子育てが一段落した後、自分のための時間をどう充実させるかは、多くの女性にとって現実的なテーマとなっています。

近年では、「自宅でできる趣味を持ちたい」「誰かに喜ばれることをしてみたい」「通学せずに本格的に学びたい」 といったニーズが高まる一方で、「独学では技術習得が難しい」「一人では継続できず、途中でやめてしまう」といった課題も多く聞かれています。

こうした背景を受け、当社では40～60代女性を中心に、自宅で取り組める趣味・スキル習得型のオンライン講座を継続的に開講しています。

その最新講座として開講したのが、「アイシングスイーツアーティスト養成講座」です。

本講座では、自宅にいながら本格的なスイーツ制作技術を身につけるだけでなく、大切な人に贈るという目的を持った至福の創造として学びを設計。

単なる趣味にとどまらず、「続けられる学び」「誰かの喜びに繋がる体験」として、日常に取り入れられる新しいオンライン講座を提供します。

講座の特徴

天然色素を使った着色、繊細なアイシング技法も学べます

6ヶ月で体系的に学ぶ、技術×想いを届けるスイーツ制作プログラム

本講座は、美しさと美味しさを両立した「アイシングスイーツ缶」の制作技術を、6ヶ月で体系的に学ぶオンラインプログラムです。

・植物由来の天然色素へのこだわり

人工着色料を使用せず、植物由来の天然色素で彩る安心・安全なスイーツ作りを習得。

・挫折させない双方向サポート

動画視聴に加え、LINEでの個別指導や月1回のオンライン勉強会を実施。

一人で完結しがちな趣味を、講師や仲間と繋がる学びへと変え、継続を支援します。

・届いたその日から始められる環境

フードプロセッサーを含む道具一式と練習用クッキーを自宅へ配送。準備の負担なくスタート可能です。

・贈るその先までサポート

制作技術に加え、SNS発信やギフト活用、教室運営の基礎まで網羅。修了時にはディプロマ（修了認定証）を発行し、学びを次のステップへ繋げます。

講師：酒匂ひろ子氏の想い

のべ5,000人以上を指導してきた15年のキャリアを持つ酒匂氏の原点は、母から贈られた手作りケーキの記憶にあります。

「大切にしているのは、技術の先にある『あなたを想って作った』という作り手の気持ちです。自分自身が輝ける『一生モノの技術』を通じて、受講生の人生をより豊かに充実させることを目指しています」

講座概要

酒匂ひろ子先生が丁寧に技術を伝えます

講座名：アイシングスイーツアーティスト養成講座

期間： 6ヶ月間のオンライン学習プログラム

内容： 全講義動画の視聴、24時間LINEサポート、月1回オンライン勉強会

特典： 道具一式（フードプロセッサー含む）と練習用クッキーを同梱した「スターターキット」を提供

詳細： ラフ株式会社 公式サイト（https://laughinc.co.jp/works/works-1102/）にて公開