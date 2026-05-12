預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※1）「ウェルスナビ」が預かり資産2兆円を突破

ウェルスナビ株式会社

預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※1）「ウェルスナビ」を提供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2016年7月の正式リリースから約9年9カ月となる2026年5月11日時点で、預かり資産2兆円を突破したことをお知らせします。

■新NISAの開始から2年あまりで、預かり資産は約2倍に成長

「長期・積立・分散」の資産運用をおまかせで利用できる「ウェルスナビ」は、50万人を超える方々にご利用いただいています（※2）。2024年からの新NISA開始をきっかけに「長期・積立・分散」に取り組む方が増えたことで、当社の預かり資産は2年あまりで約2倍に成長しました（※3）。

当社では、NISAを自動でおまかせで利用できる「おまかせNISA」を2021年から提供しており、新NISAにも全面的に対応しています。「おまかせNISA」は13万人を超える方にご利用いただいており、利用者数は新NISA開始後、約1.8倍に増加しました（※4）。金融の専門知識がなくてもNISAを活用できる点が支持され、特に投資初心者の方のご利用が増えています。新NISA開始後に「おまかせNISA」のご利用を始めたお客様のうち、投資経験がなかった方が約7割を占めています（※5）。

また、エンジニアやデザイナーがチームの約半数を占める「ものづくりする金融機関」の強みを活かし、NISAの非課税枠を有効活用できる「買い直し」機能を提供しています（※6）。「買い直し」はお客様からの期待の声を反映して開発した機能です。スマホやPCから設定するだけで、自動で通常の口座などの資産を売却し、新NISAの口座で資産を購入します。

■テクノロジーを活用し幅広いお金の悩みの解決を目指す

誰もが長く安心して使える金融インフラとして、今後もサービスを進化させていきます。最近では、ウェルスナビをご利用中のお客様が手頃な保険料で万が一のリスクに備えられる、団体保険のサービスをリリースしました（※7）。昨年9月から導入しているパスキーによるセキュリティ強化にも取り組んでおり、より安全で便利にお使いいただけるサービスを提供してまいります。

さらに、資産運用以外の領域でも、幅広くアドバイスを行うことを目指しています。開発中のMAP（Money Advisory Platform）では、AIなどのテクノロジーを最大限に活用し、お金に関するさまざまな悩みの解決を目指します。2026年度後半に三菱UFJ銀行と共同で立ち上げを目指しているデジタルバンクで、「ウェルスナビ」やMAPを提供する予定です。

今後も、働く世代のより豊かな人生をサポートしてまいります。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会（2026年4月1日以降 一般社団法人資産運用業協会）「契約資産状況（最新版）（2025年9月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2025年12月時点）

※2 2026年3月末時点の運用者数。運用者とは1円以上の預かり資産があるお客様を指す

※3 2024年1月11日時点で預かり資産1兆円を突破

※4 「おまかせNISA」の運用者数を2023年12月末時点（7.5万人）と2026年3月末時点（13.4万人）で比較

※5 2024年1月1日以降にウェルスナビの「おまかせNISA」で運用を開始した運用者のうち、申込時の「株・投資信託・外貨預金・FX・債券のいずれかの投資経験がありますか？」の質問に対して、「いいえ」と回答した割合（2026年3月末時点）

※6 成長投資枠への買い直しとつみたて投資枠への買い直しの2種類がある。つみたて投資枠への買い直しは、提携サービス（WealthNavi for 〇〇など）の場合は対象外

※7 2026年4月13日プレスリリース「日本初（※1）、投資一任サービスの利用者を対象とした死亡保障の団体保険「ウェルス定期保険」の取扱開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000377.000014586.html)」

■ロボアドバイザー「ウェルスナビ」の主な特長

1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

2．忙しく働く世代向けのサービス

20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやPCから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．手数料は年率最大1％、NISAでさらにお得に

手数料は預かり資産の年率最大1％（税込1.1%）（※1）。NISAをご利用いただくと、ご利用状況に応じて手数料が下がります。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、新NISA口座の手数料は預かり資産の年率0.63～0.67％程度（税込0.693～0.733％）（※2）となります。

※1 現金部分を除く。預かり資産が3,000万円を超える部分は年率0.5%（現金部分を除く、税込0.55%）の割引手数料を適用

※2 自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、NISA口座全体の手数料も変動します。2023年までの旧NISAについては、手数料は年率1％（税込1.1%）となります。

■会社概要

会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）

代表者 代表取締役CEO 柴山和久

設立 2015年4月28日

所在地 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田ＪＰビルディング9F

資本金 122億6,116万7,438円 ※2025年12月31日現在

URL https://corp.wealthnavi.com/

事業内容 金融商品取引業

関東財務局長（金商）第2884号

加入協会 日本証券業協会

一般社団法人 資産運用業協会

一般社団法人 日本資金決済業協会