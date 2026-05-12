メキシコ大使館協力！ ー ナショナル麻布本店にて本場の情熱を体験する「メキシカンフェア」を開催

ナショナル麻布株式会社

ナショナル麻布株式会社（本社：港区南麻布4-5-2、代表取締役社長：福村州央）が運営するインターナショナルスーパーマーケット「ナショナル麻布」本店にて、メキシコ大使館協力のもと「NATIONAL AZABU MEXICAN FAIR」を5月15日（金）から5月31日（日）まで開催いたします。

本フェアでは、メキシコの豊かな食文化と情熱をテーマに、日本では珍しいグロッサリーの販売や、メキシコの文化を体験できるイベントを実施します。特に、5月16日（土）・17日（日）の2日間は、恒例のファーマーズマーケットがメキシコ一色に染まるスペシャルイベントを開催いたします。

■メキシコを五感で楽しむ「ファーマーズマーケット」を2日間開催！

毎月開催される人気イベント「NATIONAL AZABU FARMERS MARKET」が、「メキシコ」をテーマに2日間開催します！テキーラや本格メキシカンフード、旬の有機野菜など、10店舗以上が集結。生産者とお客様を繋げる場をお届けします。

両日ともに、「440broadway」のキッチンカーによる出来立ての絶品タコスが楽しめるほか、メキシコ大使館による特別ブースも出展します。ブースではメキシコの豊かな文化や魅力を直接ご紹介いただきます。

さらに、各日程で異なる「特別な体験」もご用意しました。

【5月16日（土）】メキシコ大使館シェフによる本格クッキングショー

メキシコ大使館シェフのおすすめ料理

「シュレッドポークリブタコス」をライブクッキング！

実際に店内で販売している食材を使い、ご家庭でも再現できる「本場の味」を披露します。

＜詳細＞

開催時間：14:00～15:00

開催場所：店頭入口（階段下）

【5月17日（日）】お子様限定！メキシコ伝統行事「ピニャータ」割り体験

メキシコのお祝いで欠かせない、お菓子を詰めたくす玉「ピニャータ」が登場。「壊すことで幸運を呼ぶ」とされる伝統行事を体験いただけます！

＜詳細＞

各回開催時間： １.12:00 / ２.12:30 / ３.13:00 / ４.13:30

各回定員：先着10名 対象：5～12歳

参加費：無料

開催場所： ナショナル麻布 ウッドデッキ

■ 開催概要

日時：2026年5月16日（土）・17日（日） 10:00～16:00

場所：ナショナル麻布 本店 店頭スペースにて

※雨天など天候の状況により、中止させていただく場合がございます

今後も広尾エリアの活性化と多文化共生に貢献してまいります。

ナショナル麻布について

「ナショナル麻布」は、大使館関係者や外国人ビジネスパーソンをはじめとする多様なお客様に向けて、世界各国の食品や雑貨を豊富に取り揃えています。海外の食文化に親しみのある方には懐かしさを、日本のお客様には異国を訪れたかのような特別な体験をお届けできる場として、輸入商品からオリジナル開発商品まで幅広いラインアップをご用意しています。

ナショナル麻布 店舗一覧：https://www.national-azabu.com/stores_guide/

ナショナル麻布公式インスタグラム：https://www.instagram.com/national_azabu/