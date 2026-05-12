ジー・ブーン株式会社

レンタルスペース「アイデアの城」を提供するジー・ブーン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：後藤 稔行）は、従業員数100名以上の企業に所属する20代～50代の管理職の男女（以下、企業の管理職）を対象にデジタル・AI時代の会議の実態に関する調査を実施しました。この調査から、企業の管理職の自社における重要な会議の実施形態やAIの活用状況、会議の質を向上させるために求められる環境などが明らかになりました。

＜背景＞

企業のDX推進やAIツールの普及により、オンライン会議やAIによる議事録作成など、会議の効率化が急速に進んでいます。その一方で、企業にとっての次なる課題は、「AIには生み出せない創造的な議論や意思決定の質をどう高めるか」へとシフトしています。これからの働き方や組織マネジメントにおいて、AIによる効率化と人間ならではの創造性を引き出す対面コミュニケーションの最適なバランスを見出すことが求められています。しかし、AIの活用度合いが会議の結論やアイデアの質にどのような影響を与えているのか、また、重要な議論を行う際にどのような環境が重視されているのかを示す具体的なデータは不足しています。そこで、ジー・ブーン株式会社は、従業員数100名以上の企業に所属する管理職を対象に、「デジタル・AI時代の会議の実態に関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・企業の管理職の約7割が、「経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議は主に対面で実施している」と回答

・デジタルツールが進化する中で、あえて対面の会議を選択している主な理由は、「参加者の感情や場の雰囲気を把握しやすいため」や「活発な意見交換やアイデア創出がしやすいため」

・企業の管理職の約7割が、自社では会議において「AIを何らかの形で導入している」と回答

・会議に関わる業務のうち、自社でAIを活用している主な業務は、「会議後の議事録作成や要約」や「会議中の文字起こしやリアルタイム翻訳」

・会議においてAIを導入している企業の管理職の約6割が、会議でのAI活用により、創出されるアイデアや結論の質が「向上した」と回答

・企業の管理職の約4割が、経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議を実施する際、「リラックスして自由な発言が促されるカジュアルな環境」が求められていると感じている

＜調査概要＞

調査期間：2026年4月16日～4月20日

調査方法：インターネット調査

調査対象：従業員数100名以上の企業に所属する管理職（20代～50代の男女）

調査人数：401名

モニター提供元：RCリサーチデータ

※回答比率は小数点第二位を四捨五入しているため、回答比率の合計は100.0%にならない場合があります。

企業の管理職の約7割が、「経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議は主に対面で実施している」と回答

まず、「自社では、経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議を主にどのような形態で実施しているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「主に対面」で52.1%、2位が「主にオンライン」で26.4%、3位が「対面のみ」で17.5%という結果になりました。1位と3位の各回答の比率を合計すると69.6%となり、この結果から、企業の管理職の約7割が、「経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議は主に対面で実施している」と回答していることが判明しました。

デジタルツールが進化する中で、あえて対面の会議を選択している主な理由は、「参加者の感情や場の雰囲気を把握しやすいため」や「活発な意見交換やアイデア創出がしやすいため」

次に、重要な会議を基本的に対面で行う企業の管理職を対象に、「デジタルツールが進化する中で、あえて対面の会議を選択している理由」を尋ねる設問への回答では、1位が「参加者の感情や場の雰囲気を把握しやすいため」で47.3%、2位が「活発な意見交換やアイデア創出がしやすいため」で44.4%、3位が「信頼関係やチームの一体感を構築しやすいため」で39.1%という結果になりました。この結果から、デジタルツールが進化する中で、あえて対面の会議を選択している主な理由は、「参加者の感情や場の雰囲気を把握しやすいため」や「活発な意見交換やアイデア創出がしやすいため」であることがわかりました。

企業の管理職の約7割が、自社では会議において「AIを何らかの形で導入している」と回答

続いて、企業の管理職を対象に「自社では、会議においてAI（生成AIや会議支援AIなど）を導入しているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「会社全体で公式に導入している」で33.4%、2位が「一部の部署やチームで導入している」で22.7%、3位が「導入しておらず、今後の予定もない」で18.2%という結果になりました。1位と2位と「個人単位で利用している（11.2%）」という各回答の比率を合計すると67.3%となり、この結果から、企業の管理職の約7割が、自社では会議において「AIを何らかの形で導入している」と回答していることが明らかになりました。

会議に関わる業務のうち、自社でAIを活用している主な業務は、「会議後の議事録作成や要約」や「会議中の文字起こしやリアルタイム翻訳」

また、会議において何らかの形でAIを導入している企業の管理職を対象に「自社では、会議に関わるどの業務でAIを活用しているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「会議後の議事録作成や要約」で64.1%、2位が「会議中の文字起こしやリアルタイム翻訳」で56.3%、3位が「会議前の資料作成や論点整理」で47.4%という結果になりました。この結果から、会議に関わる業務のうち、自社でAIを活用している主な業務は、「会議後の議事録作成や要約」や「会議中の文字起こしやリアルタイム翻訳」であることがわかりました。

会議においてAIを導入している企業の管理職の約6割が、会議でのAI活用により、創出されるアイデアや結論の質が「向上した」と回答

次に、会議において何らかの形でAIを導入している企業の管理職を対象に、「会議でのAI活用により、創出されるアイデアや結論の質はどのように変化したか」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや向上した」で47.0%、2位が「変化していない」で31.1%、3位が「大きく向上した」で11.5%という結果になりました。1位と3位の各回答の比率を合計すると58.5%となり、この結果から、会議においてAIを導入している企業の管理職の約6割が、会議でのAI活用により、創出されるアイデアや結論の質が、程度の差こそあれ「向上した」と回答していることが判明しました。

企業の管理職の約4割が、経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議を実施する際、「リラックスして自由な発言が促されるカジュアルな環境」が求められていると感じている

調査の最後、企業の管理職を対象に「経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議を実施する際、どのような環境が求められていると感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「リラックスして自由な発言が促されるカジュアルな環境」で38.2%、2位が「社内の使い慣れた空間で効率的に意思決定ができる環境」で32.7%、3位が「機密性が高く情報漏洩の心配がない環境」で32.2%という結果になりました。この結果から、企業の管理職の約4割が、経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議を実施する際、「リラックスして自由な発言が促されるカジュアルな環境」が求められていると感じていることがわかりました。

＜まとめ＞

今回の調査により、企業の管理職の約7割が、「経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議は主に対面で実施している」と回答し、デジタルツールが進化する中で、あえて対面の会議を選択している主な理由は、「参加者の感情や場の雰囲気を把握しやすいため」や「活発な意見交換やアイデア創出がしやすいため」であることが明らかになりました。また、企業の管理職の約7割が、自社では会議において「AIを何らかの形で導入している」と回答し、AIを活用している主な業務は、「会議後の議事録作成や要約」や「会議中の文字起こしやリアルタイム翻訳」であることがわかりました。さらに、会議において何らかの形でAIを導入している企業の管理職の約6割が、会議でのAI活用により、創出されるアイデアや結論の質が「向上した」と回答していることが明らかになりました。尚、企業の管理職の約4割が、経営課題の議論やアイデア創出などの重要な会議を実施する際、「リラックスして自由な発言が促されるカジュアルな環境」が求められていると感じていることが判明しました。

本調査から、AIやデジタルツールが進化する現代においても、「重要な会議は対面で実施する」企業が多く、その際には「自由な発言を促すリラックスした環境」が求められている実態が明らかになりました。こうしたニーズに対し、ジー・ブーン株式会社の「アイデアの城」は、かつてない成果と一体感を生む環境を提供します。本施設は単なる会議室にとどまらない、創造的な議論を促す空間です。内装費1億円をかけた圧倒的な空間演出により、創造力を刺激し、自然な会話を引き出すリラックスできる会議室を備えています。AI時代だからこそ求められるこの「リアルな場の価値」と「創造性が膨らむ空間」の提供を通じて、定型業務の効率化だけでは到達できない「企業の意思決定の質向上」に貢献します。

調査実施会社

ジー・ブーン株式会社

所在地：〒135-0002 東京都江東区住吉2-12-6 ZEEBOONビル

代表取締役：後藤 稔行

事業内容：DXサービス事業、レンタルスペース事業、フォトスタジオ・ウェディングフォト事業

URL：https://www.zeeboon.co.jp/

アイデアの城

ジー・ブーン株式会社が運営する「アイデアの城」は、東京・秋葉原駅徒歩1分の立地にある最大100名収容可能な“非日常”レンタルスペースです。内装費1億円をかけた「王宮の魔法学校」などのファンタジー空間が、参加者の自由な発想や活発な会話を引き出します。会議や会社行事、パーティーなどに対応しており、充実した飲食オプションと合わせて記憶に残る独自の演出が可能です。詳細は以下をご覧ください。



アイデアの城：https://idea-kaigi.zeeboon.jp/