点群データを使って図面・図形作成を1つのアプリで完結する最新バージョン「ANIST(R) Version1.５.0」発売決定のお知らせ

アイサンテクノロジー株式会社

アイサンテクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 淳）は、この度、点群データを活用した図面・図形作成システム「ANIST(R)」の最新バージョン「ANIST(R) Version1.5.0」の発売を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．発売予定日 2026年 6月中旬

２．製品名 ANIST(R)Version1.5.0(アニスト バージョンイチテンゴテンゼロ)

３．標準価格 1ライセンス 900,000円（税込 990,000円）

４．製品概要

主な新機能及びアップデート内容は以下の通りです。

１. 段彩色の境目トレース機能追加

２. 断面図機能強化

３. INFINITY 連携強化：パーツデータ取込機能追加

４. 比高配置コマンド追加

そのほかにも、貴重な意見をもとに、さらなる利便性向上を目指した機能改善を行っております。

※画面には現在開発中のコンテンツを含んでおり、実際の搭載画面とは異なる場合があります。



製品に関するお問い合わせ

〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目7番14号ATビル

アイサンテクノロジー株式会社 測地ソリューション本部 CX推進部

TEL：052-950-3122 E-Mail：AisanDX@at45.aisantec.jp