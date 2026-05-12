点群データを使って図面・図形作成を1つのアプリで完結する最新バージョン「ANIST(R) Version1.５.0」発売決定のお知らせ

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アイサンテクノロジー株式会社

アイサンテクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 淳）は、この度、点群データを活用した図面・図形作成システム「ANIST(R)」の最新バージョン「ANIST(R) Version1.5.0」の発売を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。



１．発売予定日　2026年 6月中旬


２．製品名　　　ANIST(R)Version1.5.0(アニスト バージョンイチテンゴテンゼロ)


３．標準価格　 1ライセンス 900,000円（税込 990,000円）


４．製品概要　


　　主な新機能及びアップデート内容は以下の通りです。


　　　１. 段彩色の境目トレース機能追加


　　　２. 断面図機能強化
　　　３. INFINITY 連携強化：パーツデータ取込機能追加


　　　４. 比高配置コマンド追加


　 　そのほかにも、貴重な意見をもとに、さらなる利便性向上を目指した機能改善を行っております。





※画面には現在開発中のコンテンツを含んでおり、実際の搭載画面とは異なる場合があります。

製品に関するお問い合わせ


〒460-0003　名古屋市中区錦三丁目7番14号ATビル


アイサンテクノロジー株式会社　測地ソリューション本部　CX推進部


TEL：052-950-3122　　E-Mail：AisanDX@at45.aisantec.jp