【ザ クラウンパレス高知】ホテルパティシエが提供する期間限定の特別スイーツ「アフタヌーンティー」開催

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：ＨＭＩホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する、高知県高知市の「ザ クラウンパレス高知」ではホテル専任パティシェが仕立てる特製スイーツやシェフ特製の軽食も楽しめる「アフタヌーンティー」をご提供いたします。

ザ クラウンパレス高知「アフタヌーンティー」

見た目の美しさはもちろん、一口ごとに広がる上質な味わい。思わず誰かを誘いたくなる、そんな午後のひとときにいかがでしょうか。７月末までの期間限定商品です。

ザ クラウンパレス高知

「アフタヌーンティー」＜完全ご予約制＞

◆2026年5月1日（金）～7月31日（金）

2時間制 : 14:00～18:00 最終入店16：00

◆カフェ「プラシャンティ」

※ホテル2階 ベニールで営業中

◆料金：お一人様 5,000円 ※1日3組の限定

（税込・サービス料込）

◆ご予約制

ご利用の3営業日前までにお電話にて

ご予約ください。

満席の場合はご容赦ください。

※写真はイメージです

カフェ プラシャンティ

「アフタヌーンティー」 メニュー

今回お楽しみいただくメニューはスイーツが全7品、

セイボリー（軽食）が全5品。

専用のプレートにそれぞれ盛付をして提供させていただきます。

スイーツ 季節のフルーツなどを使ったオリジナルスイーツ

メロンショートケーキ小夏のロールケーキ苺スコーン 生クリーム＆苺ソースラズベリー＆ホワイトチョコムース栗のミルフィーユブリュレガトーショコラ

セイボリー 少量を小皿などに分けて提供するプチ軽食メニュー

合鴨と季節の柑橘ピンチョス卵とアスパラガスのサンドイッチ枝豆とクスクスのタルト高知野菜のピクルストリュフ風味フレンチフライ

ドリンク ２時間フリーフローでお楽しみいただけます

コーヒー（ホット／アイス）・紅茶（ホット／アイス）・オレンジジュース

オプション：スパークリングワイン 1杯 1,000円（税込）他

※食材の仕入れ状況により、メニュー内容が一部変更となる可能性がございます。

◆お申込み/お問い合わせ：カフェプラシャンティ

TEL 088-873-1575

平日 11：30～18：00／水曜・木曜休業

ザ クラウンパレス高知「アフタヌーンティー」

詳しくはこちら :https://hmihotelgroup.com/crownpalais-kochi/event/afternoon-tea.php?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_id=20260511&utm_campaign=crownpalais_kochi_afternoon_tea

ザ クラウンパレス高知

JR高知駅よりお車で5分。維新の志士たちが駆け抜けた土佐の路、緑豊かな高知城前のホテル。

上品なインテリア、ゆとりのワイドサイズベッドで、ごゆっくりおくつろぎいただけるバラエティーあふれる242の客室。全館Wi-Fi無料完備。

土佐の黒潮に育まれた自然の恵みを活かしたレストラン・国際規模のコンベンションから華やかなお祝い事などに対応できる宴会場もご用意しています。

〒780-8561 高知県高知市本町4-2-50 TEL:088-873-1111

https://hmihotelgroup.com/crownpalais-kochi/