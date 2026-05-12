調剤薬局向け「在庫共有プラットフォーム」を完全無償で提供開始

健康サロン株式会社

健康サロン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：坂井 義尚、以下「当社」）は、調剤薬局向けの在庫共有プラットフォーム「在庫共有システム／コネクトサポート」を、永年・完全無償でご利用いただけるサービスとして提供を開始いたしました。

近隣薬局間で医薬品在庫を可視化・融通し合うことで、地域における医薬品の安定供給をサポートするとともに、2026年度（令和8年度）調剤報酬改定で新設された「地域支援・医薬品供給対応体制加算」の施設基準が求める「他の保険薬局への医薬品分譲」「供給不安時の在庫薬局照会対応」などの体制整備に貢献します。

■ サービス提供開始の背景

後発医薬品を中心とした医薬品の供給不安が長期化するなか、2026年度調剤報酬改定では従来の「後発医薬品調剤体制加算」と「地域支援体制加算」が再編され、医薬品の安定供給に資する体制を評価する「地域支援・医薬品供給対応体制加算（加算1～5）」が新設されました。

新加算の施設基準では、計画的な調達・在庫管理に加え、

- 他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること- 供給不安等で患者持参の処方箋医薬品が入手困難な場合、在庫を持つ薬局を探し、あらかじめ連絡のうえ患者を案内すること

など、地域薬局間の連携を前提とした要件が明記されています。一方、現場では薬局ごとに導入システムが異なり、在庫情報のリアルタイム共有や近隣店舗の在庫確認には大きな手間が伴うことが課題となっていました。

当社はこうした課題を解決するため、薬局が既存のレセコン・在庫管理システムをそのままお使いいただきながら参加できる在庫共有ネットワークを構築し、すべての薬局がコスト負担なく利用できるよう、永年無償での提供を決定いたしました。

■ 「在庫共有システム／コネクトサポート」サービス概要

地域の薬局間における医薬品の偏在を解消し、不動在庫の削減と急な処方への迅速な対応を支援する、在庫共有・マッチングプラットフォームです。新設プラン「在庫共有会員」により、当社「あなたの薬局」加盟店ネットワークの枠を超え、より広範な薬局が参画できるようになりました。

【利用料】

完全無償（初期費用・月額費用ともに一切なし）

【主要機能】

（1）柔軟なCSVデータマッピング機能

既存レセコンのCSVを当社側でマッピング代行。NSIPSにも対応。

（2）自店舗在庫一覧と共有・出品管理

薬剤・数量単位で「在庫共有」または「売買出品」を選択可能。

（3）近隣店舗在庫検索機能

商品名／GS-1コード検索＋距離フィルタ（1km／3km／広域）に対応。

（4）会計レポート機能

棚卸資産評価、薬価差益分析、後発品比率など5種類のレポートを自動生成。

■ 他社サービスでは実現できなかった課題をクリア

調剤薬局向けの在庫共有・売買サービスはこれまでも複数提供されてきましたが、月額費用や成約手数料の負担、自社系列・特定加盟ネットワーク内に限定された参加範囲、レセコン乗り換えや特定システム導入を前提とする連携要件などが、薬局現場における普及の壁となっていました。

本サービスは、こうした既存サービスの課題を以下の通り解消します。

・利用料が完全無償（初期費用・月額費用ともにゼロ／成約手数料も発生しません）

・系列・加盟チェーンの枠を超えた、地域横断のオープンな在庫共有ネットワーク

・現在お使いのレセコン・在庫管理システムをそのまま活用（システム変更不要）

・複雑な初期設定や開発作業は不要、CSVマッピングは当社が代行

・在庫の「共有（小分け分譲の相談受付）」と「売買出品」を一つの画面で両立

■ 1,500店舗への提供実績に基づくノウハウを結集／導入予定数は既に1万店舗超

当社の不動薬売買プラットフォーム「コネクトサポート」は、IT導入補助金（現：デジタル化・AI導入補助金）の対象ツールに認定されており、これまで全国1,500店舗の調剤薬局にご活用いただいてまいりました。

今回新たにリリースした「在庫共有システム／コネクトサポート」は、これらの提供実績で培った在庫マッチング・売買運用のノウハウを全面的に反映したサービスです。

完全無償化と機能拡充により導入の裾野が一気に広がり、サービス開始時点で導入予定数は既に全国1万店舗を突破。来夏には2万店を超えるネットワークへ拡大する見通しで、参加薬局の増加にともない在庫マッチングの精度・確率も飛躍的に向上する想定です。

■ 今回の取り組みに込めた想い

医薬品の安定供給は、もはや個々の薬局だけで完結する課題ではなく、地域全体で支え合うべき社会的なテーマです。当社は、利用料を完全無償とすることで参加のハードルを限りなく下げ、一店舗でも多くの薬局がネットワークに加わることで在庫マッチングの確率が飛躍的に向上すると考えています。患者様に必要な薬を必要なときにお届けできる地域医療の実現に向け、本プラットフォームを通じて貢献してまいります。

■ サービスに関するお問い合わせ

https://freetaisaku.netlify.app/

■ 健康サロン株式会社について

健康サロン株式会社は、「健康長寿の絶えざる探求」をパーパスに掲げるヘルスケアカンパニーです。医療現場の課題解決に取り組むコンサルティングを起点とし、健康・医療に関する情報を先進的なヘルスケアサービスへと昇華させるプラットフォームの構築を通じて、健康長寿社会の実現に貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名 ：健康サロン株式会社

代表取締役 ：坂井 義尚

創 業 ：2017年5月

資 本 金 ：459,970,000円

本 社 ：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町3-3 Imas Shibuya 5F

TEL/FAX：03-6450-3105

大阪オフィス：〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル6F

TEL：06-6940-6914

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【本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先】

健康サロン株式会社 広報担当

Mail: info@kenko-salon.com TEL：03-6450-3105

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