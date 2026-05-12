美容業界の最新トレンドが集結！SEVEN BEAUTY株式会社が「ビューティーワールドジャパン 東京」に出展！

SEVEN BEAUTY株式会社美容のプロ向けの総合美容メーカーSEVEN BEAUTY（セブンビューティー）株式会社（本社：東京都台東区、代表：金 祥民（キム サンミン））は2026年5月18日(月)～20日(水)に東京ビッグサイトで開催される「ビューティーワールドジャパン東京」に出展いたします。

セブンビューティーは、2026年5月18日（月）～20日（水）の3日間、東京ビッグサイト 西2ホールにて開催される、国内外のビューティー関連製品・サービス・情報・技術が一堂に集結する総合ビューティー見本市「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展いたします。

●お得な展示会WEBオーダー

セブンビューティーでは、「ビューティーワールド ジャパン 東京」への出展にあわせ、WEB・アプリから簡単に注文できる「展示会WEBオーダー」を実施いたします。

展示会WEBオーダーは、展示会期間中に対象商品をオンラインでご注文いただけるサービスです。会場で商品を持ち帰る必要がなく、スマートフォンやPCからスムーズにご注文いただけます。

期間中は、展示会特別価格にて商品をご購入いただけるほか、ポイント還元率が通常の2倍にアップ。さらに、セブンビューティー公式アプリからご注文いただくと、ポイント還元率が3倍となり、よりお得にポイントをご利用・獲得いただけます。

なお、展示会WEBオーダーのご利用には、展示会当日にセブンビューティーブースにて配布する「認証パス」が必要です。

この機会にぜひ、セブンビューティーブースへお立ち寄りください。

●エステブースの注目ポイントをご紹介！

■POINT１.独自のトーンケアプログラム「アメーズピンク」を初お披露目！

本展示会では、「メラニン」に着目した独自のトーンケアプログラム「アメーズピンク」を初公開。リップやバストトップ、デリケートゾーンなどのくすみケアに特化し、肌本来の透明感と美しさを引き出す特別なケアメニューをご提案します。

会場では、韓国開発者によるデモンストレーション（リップ施術）を予定しており、ブランドの特徴や施術の流れをご紹介します。

■POINT２.大人気ハリマロシリーズから新商品が続々登場！

BWJ大阪2025にて、わずか4時間で3日分の在庫が完売した話題の次世代ヴィーガンニードル美容液「ハリマロ ショット1000」が、BWJ東京に初登場いたします。

低刺激でありながら、肌への確かな手応えを実感できる新感覚の導入美容液として、多くのお客様から高い支持を獲得した注目アイテムです。

さらに、人気のトナーパッドやシートマスクに加え、肌悩みに本気でアプローチする高濃度美容液「ハリマロ ショットセラム」6種も新発売。ライン使いで、より充実したスキンケアをご体感いただけます。

ぜひ会場にて、「ハリマロ」シリーズをお試しください。

■POINT３.人気商品の体験コーナー

会場では、人気商品の体験コーナーをご用意しております。

超ロングセラー商品として多くのお客様にご愛用いただいている「ブランソーダ炭酸パック」を、実際にお手元でお試しいただけます。30,000ppmの高濃度炭酸が発生する本格炭酸パックで、使用後のしっとり感や透明感をぜひご体感ください。

■POINT４.即販コーナー

人気商品を展示会特別価格にて販売いたします。

注目の新商品をはじめ、人気のシートマスクなど多数の商品をご用意しております。ぜひこの機会に、セブンビューティーブースへお立ち寄りください。

●美容機器ブースの注目ポイントをご紹介！

■POINT１.【WEB予約特典あり】業務用エステ機器無料体験コーナー

美容業界のプロフェッショナル向けに、話題の業務用エステ機器を実際にご体感いただける無料体験コーナーをご用意しております。

今回特におすすめする機器はこちら。

１. 「次世代フェイシャル革命」

プラズマ技術を搭載したフェイシャル機器「プラソン」

２. 「導入後すぐに即戦力」

キャビテーション×ラジオ波（RF）のWアプローチで、気になる脂肪へダイレクトにアプローチする「プロケア3」

サロン導入をご検討中の方は、この機会にぜひ機能性や使用感をご体感ください。

※体験は1パーツのみとなります。全身施術ではございません。

体験予約はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceE3rrR7Sy5f-zvhVKhsUw96z-qIIaiL_6IkoYN5G7gtwPQQ/viewform申し込み期間：5月15日(金)12時まで機器ラインナップはこちら :https://7beauty-machine.com/lineup/業務用エステ機器専用サイト7BEAUTY MACHINE PRO

“今すぐ試したい！”を叶える3拍子が揃った、注目のボディケアマシン「プロケアXP」。

6つの機能と4つのモードを搭載し、お客様一人ひとりのコンディションに合わせた最適な施術を実現します。ハンド技術に頼りすぎず、安定した施術クオリティを提供できるため、サロンの即戦力としてもおすすめの一台です。

■ 未体験の「スーパーパルスバキューム」

従来の吸引機器とは一線を画す、心地よくパワフルな揉みほぐしを実現。体感性にもこだわった新感覚のアプローチをご体感いただけます。

■ 脂肪へダイレクトアプローチ

キャビテーション・ラジオ波（RF）・吸引・EMSの4機能を組み合わせ、深部までアプローチ。理想のボディラインづくりをサポートします。

■ プロ仕様を、導入しやすい価格で

「高性能な美容機器は高額」という常識を覆す、導入しやすい価格帯を実現。コストを抑えながら、本格的なボディケアメニューの展開が可能です。

■POINT２.体験機器ラインナップ

・WEB事前予約【優先・特典付き】

キャビテーション×ラジオ波の同時出力で脂肪へアプローチしながら、吸引（バキューム）でセルライトをほぐし、効率的にボディメイク。プラズマの殺菌作用で肌を整え、プラズマ導入で美容成分をぐんぐん浸透！プラズマで頭皮の皮脂汚れを取り除き、頭皮に美容液を浸透。プラズマの力で髪のトリートメント効果も叶えます。プロケアＸＰより吸引力・ラジオ波の出力アップ。痩身効果により特化しお客様の理想のボディに仕上げます。体の内側から温めて代謝をアップ。冷えやむくみケアにも◎電気刺激で筋肉を動かし、効率的に運動効果をサポート。超音波で脂肪にアプローチしながらEMSで引き締め。時短施術も可能！

【1】ご予約フォームに必要事項を入力、送信してください。

【2】弊社担当よりご予約日時確定のメールをお送りいたします。

【3】当日、ご予約のお時間にSEVEN BEAUTYブースにお越しください。※WEB事前予約受付期間：2026年5月15日(金)12時まで

・当日会場受付

【1】SEVEN BEAUTYブースのスタッフにお声がけ、お申込ください。【2】お時間になりましたらSEVEN BEAUTYブースへお越しください。【3】ご予約の日時にSEVEN BEAUTYブースにお越しください。※当日は体験予約が取りづらい可能性がございます。ご希望の方は、WEB事前予約をおすすめします。

・体験予約変更・キャンセルの取扱い

※15分以上の遅刻はキャンセル扱いにさせて頂きますのでご了承ください。

※遅刻の場合の施術延長は致しかねます。

※予約のご変更・キャンセルはお電話のみで受付しております。

【2026年5月15日(金)12時まで】03-5812-4455(受付時間：10:00～18:00 ※平日)

【当日】080-2216-1416(担当：工藤)

■POINT３.数量限定！マルチシェイプ スーパーセール開催

※数量限定につき、在庫がなくなり次第終了となります。

●まつげエクステブースの注目ポイントをご紹介！

■POINT１.不動の人気メニュー「ラッシュリフト」商材のご紹介

時短かつ高機能を実現したリフト剤が、メーカーを問わず多数ラインアップ。サロンコンセプトやお客様のお好みに合わせて、最適なリフト剤をお選びいただけます。

さらに、“束感”のある仕上がりに欠かせない人気のコーティング剤もご紹介。話題の新商品もご用意しておりますので、ぜひ会場でお試しください。

■POINT２.まつげエクステ商材も種類豊富にご用意！

ロングセラーの「WORLD LASH」エクステンションを、展示会特別価格にてご提供いたします。

オリジナル商品だからこそ実現できた、高品質かつ高コストパフォーマンスなエクステを、ぜひこの機会にご体感ください。

■POINT３.施術のスピードと効率アップにソファ・ワゴンなどから変えてみませんか？

会場では、施術効率や動線にこだわったソファ・ベッド・ワゴンを厳選してご用意しております。サロンワークをより快適にする、スムーズな導線設計をぜひご体感ください。

●ネイルブースの注目ポイントをご紹介！

■POINT１.BWJで初めてはけまろが登場！

SNSで“神ハケ”と話題の「はけまろ」が、ついにBWJに登場！

コストパフォーマンスに優れながらも扱いやすく、初心者の方でもスムーズに塗布できる人気アイテムです。絶妙なカラー設計で、ムラになりやすいカラーも美しく仕上がります。

ぜひこの機会に「はけまろ」を手に取って、その使いやすさをご体感ください。

■POINT２.[PRE GEL][Dna Gel]展示会価格になっております！

「PRE GEL」と「Dna Gel」の2ブランドの取り扱いを開始いたしました。

今回は会場での販売はございませんが、展示会WEBオーダーにてご購入いただけます。さらに、展示会限定価格でお求めいただける特別な機会となっております。

ぜひこの機会に、注目の2ブランドをチェックしてみてください。

■POINT３.ネイルオイル新登場！

大人気の「はけまろ」シリーズから、待望のネイルオイルが新登場！

BWJにて初お披露目となる今回のネイルオイルは、今年のトレンドである“キラキラ系”デザインを採用。無香タイプ・有香タイプを含む全8種類をラインアップしております。

見た目の可愛さはもちろん、使うたび気分が高まるアイテムに仕上がりました。ぜひセブンビューティーブースにてお試しください。

●その場でもらえる！公式SNSキャンペーン

登録・フォローでお得な情報を手に入れよう！

対象の公式SNSをフォローしていただいた方に、素敵なプレゼントを差し上げます！

▼参加方法

レジ付近にあるSNSキャンペーンコーナーにて、対象アカウントをフォローしている画面を見せるだけ！皆様のご参加を心よりお待ちしております。

▼対象の公式SNSアカウント

・公式LINEアカウント（セブンビューティー）(https://page.line.me/7esthe)

・公式Instagramアカウント（セブンビューティー）(https://www.instagram.com/sevenbeauty.official/)

・公式Instagramアカウント（はけまろ）(https://www.instagram.com/hakemaro.official/)

・公式Instagramアカウント（HARIMARO）(https://www.instagram.com/harimaro_official/)

●BWJ来場者限定！ガチャを回して総額100万ポイントプレゼント！

セブンビューティーオンラインショップにて使える総額100万ポイントがガチャを回して当たる！

ブースパネル・チラシのQRコードからメールアドレスをご入力いただき、オンラインガチャに参加ができます。ぜひこの機会にご利用いただき、セブンビューティーオンラインショップにてお買い物ください。

▼参加条件

ガチャ利用期間︓5月18日10:00～5月31日23:59まで

条件︓セブンビューティー会員登録ユーザー（既存も含む）

※参加時のメールアドレス等の情報と会員登録情報が一致しない場合は当選特典をご利用いただけません。

※セブンビューティーオンラインショップへご登録済みのお客様は、ご登録いただいた会員メールアドレスでのご参加を推奨いたします。

▼参加方法

STEP1︓QRコードを読取

STEP2︓メールアドレス入力

STEP3︓入力いただいたメールアドレスに送信されているリンクをクリックし、ガチャを回す

STEP4︓当選ページをご確認いただき、必要項目をご入力ください。（メールアドレス、名前、電話番号、性別）

※ガチャ利用期間締め切り後、セブンビューティーオンラインショップへご登録いただいている会員情報と一致するお客様情報へポイント付与（6月中旬より順次ポイント付与予定）

▼注意事項

・本キャンペーンは「ビューティーワールドジャパン2026」会場来場者限定の施策となります。

・本プロモーションはセブンビューティー会員様限定となります。会員登録がお済みでない方は、当選特典をご利用いただけません。

・当選結果はご登録いただいたメールアドレス宛にもご案内いたします。

・当選された場合、同一メールアドレスでの再参加はできません。

・お一人様1回限りのご参加とさせていただきます。

・ポイントのご利用には条件がある場合がございます。詳細は当選画面またはメールにてご確認ください。

・不正な参加（複数アカウントの作成、虚偽情報の入力等）が確認された場合、当選は無効となる場合がございます。

・通信環境や端末の状況により、正常に参加・表示ができない場合がございます。これにより発生した不利益については責任を負いかねます。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更または終了となる場合がございます。

・ポイント当選者への付与時期については、後日メールにてご案内いたします。

●開催概要

ビューティーワールドジャパン 東京

西2ホール：M035(化粧品・ネイル・まつエク)

L011(備品、美容機器、まつエク)、M043(レジ)

2026年5月18日(月)-20日(水)

10:00-17:00（最終日：16:30）

※安心してご来場いただくために「来場事前登録」が必要です

※ご来場を予定されている方は、ビューティーワールドジャパン東京への事前登録をお願いいたします。来場事前登録はこちら :https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html

【会社概要】

会社名：SEVEN BEAUTY株式会社

設立年月日：2000年3月1日

事業内容 ：エステ・ネイル・まつげエクステ・理美容などの業務用サロン用品や化粧品の製造販売メーカー

URL：https://www.sevenbeauty.co.jp/

ECサイト：https://7beauty.jp/

一般向けECサイト：https://lalamaru.jp/

【お問合せ先】

SEVEN BEAUTY株式会社

e-mail: info@sevenbeauty.co.jp

Tel ：03-5812-7979

受付時間：平日9:30～18:30、土曜・祝日9:30～15:30（※日曜除く）