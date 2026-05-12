「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズから“ふんわり食感”が楽しい新商品発売！華やかな見た目とスイーツのような満足感の「チョコチップ＆ホイップ」が登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズの新商品となる「セブン‐イレブンよくばりサンド チョコチップ＆ホイップ」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて5月20日（水）より順次発売いたします。

スイーツサンドには専用の「もも色のパン」を使用し、中具のホイップクリームには、チョコチップを入れ、表面にはあえて薄く削った「シェイブショコラ（削りチョコレート）」を贅沢にトッピングすることで食感のアクセントを楽しめます。柔らかいホイップクリームと、薄いチョコレートが口の中で一体となってとろけることで、ホイップの味わいに変化をもたせました。

忙しい毎日の合間に、日常の中に「わくわくする新食感」をご体験いただけます。ぜひご自身へのご褒美としてご賞味ください。

ボリューム感とお手頃価格を両立させた「セブン‐イレブンよくばりサンド」

セブン‐イレブンでは、3月13日の「サンドイッチデー」にあわせてサンドイッチを全面的に刷新しました。その中でも、新シリーズである「セブン‐イレブンよくばりサンド」は、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む「一組サンドイッチ」として、圧倒的な具材感と満足感を実現。価格もお手頃で、手に取りやすいサンドイッチを提供しています。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000747.000155396.html

チョコチップ×ホイップクリームが奏でる楽しい食感

■チョコチップ＆ホイップ

価格：198円（税込213.84円）

発売日：5月20日（水）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

薄く削られたシェイブショコラがアクセント

シェイブショコラがトッピングされており、噛むとパリッとした食感です。薄く削っているため、くちどけも良く濃厚なカカオの香りを感じられます。ショコラは、カカオの香り豊かなものを使用しています。

まるでスイーツのような満足感

チョコチップの食感を感じられ、スイーツのような満足感を得られるのがおすすめポイントです。

担当者コメント

移動中など、スプーンや大きな容器が使いにくい場面でも、手軽にスイーツを楽しみたいという日常のニーズに寄り添い開発しました。片手で食べられる手軽さと甘いものを食べたいというスイーツニーズに応えられる満足感を両立させています。見た目の華やかさにもこだわり、自分へのちょっとしたご褒美として、手に取る瞬間からわくわくしていただけるような一品です。本商品で、皆様に少しでも幸せを感じていただけると嬉しいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。