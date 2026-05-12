Translead、国内外5展示会へ出展｜グローバル展開を加速

株式会社Translead

顧客管理/営業支援システム 「Translead CRM」 を運営する株式会社Translead（本社：東京都港区、代表取締役CEO：竹内将高、以下 当社）は、2026年5月に国内外5つの展示会へ出展することをお知らせいたします。

2026年4月には、当社として初となる海外展示会出展をシンガポール・韓国・ベトナムの3カ国で実施いたしました。

海外初出展に続き、5月も国内外5展示会へ出展し、さらなる認知拡大と事業機会の創出を図るとともに、グローバル市場での事業展開を加速してまいります。

■出展展示会一覧

＜海外展示会＞

【AMETALTECH & AUTOMEX 2026】

- 会期：2026年5月20日（水）～23日（土）- 会場：MALAYSIA INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE (MITEC) Hall6~8（マレーシア）- ブース番号：7175- 公式サイト：https://www.metaltech.com.my/automex-kuala-lumpur/

【Asia Tech x Singapore】

- 会期：2026年5月20日（水）～22日（金）- 会場：Singapore EXPO（シンガポール）- ブース番号：3K3-1- 公式サイト：https://asiatechxsg.com/＜国内展示会＞

【ODEX デジタル化・DX推進展】

- 会期：2026年5月13日（水）～15日（金）- 会場：東京ビッグサイト 西３・４ホール- ブース番号：W3-38- 公式サイト：https://odex-expo.jp/

【いしかわ情報システムフェア「e-messe kanazawa 2026」】

- 会期：2026年5月21日（木）～22日（金）- 会場：石川県産業展示館 4号館- ブース番号：001- 公式サイト：https://www.e-messe.jp/

【営業・マーケ DXPO 名古屋'26】

■出展内容

- 会期：2026年5月21日（木）～22日（金）- 会場：ポートメッセなごや 第2展示館- ブース番号：2-36- 公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/sales/

顧客管理／営業支援システム 「Translead CRM」(https://lp.translead.jp/) は、営業現場の使いやすさを徹底的に追求した成果直結型のCRM／SFAです。

画面遷移やクリック数を最小限に抑えた画面設計により、営業活動の効率化と顧客情報の一元管理を実現します。

各展示会では、最新デモンストレーションをご体験いただけるほか、AIを活用した最新機能や外部サービス連携、導入企業様の活用事例などもご紹介予定です。

海外展示会では、多言語でのご案内や現地市場に合わせた活用イメージをご紹介し、グローバルでの営業DXの新たな可能性をご提案いたします。

＜ブースイメージ＞

🇲🇾 マレーシア展示会

🇸🇬 シンガポール展示会

🇯🇵 国内展示会

ODEX デジタル化・DX推進展いしかわ情報システムフェア

当社は今後も国内外での展示会出展を通じて、新たな顧客接点の創出およびパートナー連携の強化を進めてまいります。

営業DXのスタンダードとなるプロダクトを目指し、国内市場はもちろん、グローバル市場における事業展開をさらに加速してまいります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■4月 海外初展示会に関して

4月に開催された海外展示会では、多数の皆さまにご来場いただきました。

ブースでは、多言語での「Translead CRM」のデモンストレーションに加え、AIを活用した最新機能、外部サービス連携、各国市場に合わせた導入企業様の活用事例などをご紹介し、多くの反響をいただきました。

今回の海外初出展を通じて、グローバル市場における新たなニーズや可能性を確認する貴重な機会となりました。

■顧客管理/営業支援システム「Translead CRM」とは

▼展示会様子

「営業現場の使いやすさを徹底的に追求した 成果直結型のCRM／SFA」

顧客情報や営業活動を一元管理するクラウドサービスです。

現場を知り尽くした営業のプロが監修しており、「画面遷移せずに1クリックで必要な情報にアクセス可能」というこれまでにない操作性を実現。営業現場の生産性を飛躍的に向上させます。

また、情報の属人化を防ぎ、企業の資産となる顧客データベースの構築を支援します。

▼「Translead CRM」を使うことで…

・営業活動に必要な情報を探す時間を大幅短縮！

・タスク漏れを防ぎ、営業活動を改善！

・属人化を解消し、人の育成もスムーズに！

今後も、ユーザー様のお声をもとにさらなる改善に努めてまいります。

サービス詳細はこちら :https://lp.translead.jp/

■会社概要

会社名：株式会社Translead

設立：2023年8月

所在地：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー 9F

代表者：代表取締役CEO 竹内将高

TEL：03-6804-3031（代表）

HP：https://translead.jp/

株式会社Transleadは「企業の変革をリードする」をミッションに掲げ、最新のテクノロジーの活用により、顧客企業のデジタルな変革を先導していきます。