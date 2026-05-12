Priv Tech、AIリスク評価ツール「AI Risk Checker」の提供を開始

Priv Tech株式会社

Priv Tech株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中道 大輔、以下Priv Tech）は、企業のAI活用におけるリスク管理を支援する「AIリスクマネジメントサービス」の一環として、生成AI（LLM）のリスクを評価する新プロダクト「AI Risk Checker」の提供を開始しました。本ツールは、今後も機能拡張を順次行っていく予定です。

■背景と目的

近年、企業における生成AI活用は急速に拡大している一方で、ハルシネーション（誤情報生成）や不適切応答、情報漏えい、ブランド毀損など、AI特有のリスク対応が課題となっています。特に、顧客対応チャットボットや社内AIアシスタントなど、企業活動にLLMを組み込むケースが増える中、「AIをどこまで信用してよいのか分からない」「評価基準やチェック体制が整備できていない」といった課題を抱える企業も増加しています。

また、日本企業では単なる正誤判定だけではなく、敬語表現やブランドトーン、日本特有の倫理観などへの対応も求められており、海外製ツールでは十分にカバーしきれないケースも存在します。

こうした背景を踏まえ、Priv TechはAIガバナンス支援の知見を活かし、AIリスク評価ツール「AI Risk Checker」の提供を開始しました。

■サービスの特徴

「AI Risk Checker」は、企業のWebサイトや社内規定、FAQ、マニュアルなどを解析し、その企業特有のリスクを踏まえた“専用の高難度テスト問題”を自動生成・評価するLLM評価システムです。通常のテストでは見つけにくいハルシネーションやバイアス、不適切表現、ブランドトーン逸脱などを多角的に検証し、AIの弱点を可視化します。

特長の一つは、企業ごとのリスクに合わせたテストデータを自動生成できる点にあります。

例えば、規約の例外条件や更新された社内規定など、LLMが誤解・混同しやすいポイントを解析し、難易度の高い質問を生成。通常のQAテストでは発見できない潜在リスクを効率的に洗い出すことが可能です。

また、「LLM as a Judge（AIによる自動評価）」を採用し、人手では困難な大規模テストを短時間で実施。回答の事実性や関連性だけでなく、日本企業特有の敬語表現やブランドトーンへの適合性まで含め、定量的かつ継続的な評価を可能にします。

主な評価項目は以下の通りです。

【信頼性】

・ハルシネーション（事実性）

・回答関連性

・忠実性（参照情報との整合性）

【安全性】

・バイアス検知

・有害表現

・プロンプトインジェクション耐性

【品質】

・タスク完遂度

・ブランドトーンや敬語表現への適合性

さらに、社内規定改定やモデル更新後も継続的にチェックを行うことで、「AIの健康診断」として継続利用することも可能です。AIの品質劣化や情報不整合を早期に発見し、継続的なAI改善サイクルの構築を支援します。

3つのコア機能

「AI Risk Checker」を含む「AIリスクマネジメントサービス」の詳細につきましては、下記URLよりご覧ください。

https://service.privtech.co.jp/ai-risk-management

■今後の展開

生成AIの業務活用が加速する中、企業にはAIの利便性だけでなく、安全性や説明責任、継続的なリスク管理も求められるようになっています。

Priv Techでは、今後「AI Risk Checker」の機能拡充や継続モニタリング支援を通じ、日本企業におけるAIガバナンス体制構築およびAIリスクマネジメント支援をさらに強化してまいります。

今後もPriv Techは、企業の安全かつ持続的な生成AI活用を支援してまいります。



【Priv Tech株式会社 会社概要】

会社名 ：Priv Tech株式会社

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階

設立 ：2020年3月2日

代表者 ：代表取締役 中道 大輔

事業内容 ：AIリスクマネジメント・セキュリティ・プライバシー事業

URL ：https://privtech.co.jp

提供サービス ：Trust 360 同意管理

https://privtech.co.jp/service/trust360/

Trust 360 電気通信事業法対応

https://privtech.co.jp/service/trust360/telecommunications-business-act/

プライバシーコンサルティング

https://privtech.co.jp/service/privacy-consulting/

AIリスクマネジメントサービス

https://service.privtech.co.jp/ai-risk-management

サイバーセキュリティサービス

https://service.privtech.co.jp/cyber-security