京急百貨店が商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」の導入を開始

株式会社 COUNTERWORKS

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が提供する商業施設向けリーシング（※）DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、京急グループの株式会社京急百貨店（本社：神奈川県横浜市、取締役社長：島田 良亮）に導入されたことをお知らせします。なお、「ショップカウンター エンタープライズ」が百貨店業態に導入されるのは本件が初となります。

※リーシング：商業施設によるテナントの誘致・募集業務

導入の背景

株式会社京急百貨店は、百貨店業態の「京急百貨店」をはじめ、駅直結・駅前立地を活かしたショッピングセンター「ウィング」を運営し、地域に密着した商業施設づくりを進めてきました。百貨店業で培った売場編集力と、ショッピングセンター運営におけるテナント展開の知見を併せ持つ一方で、催事出店者の誘致や区画運営はフロア・業種ごとの担当者が個別に進める場面も多く、商談進捗や契約情報、スケジュール、請求関連の管理もExcelを中心に運用していました。

そのため、情報共有や引き継ぎが担当者に依存しやすく、管理業務の統一化が大きなテーマとなっていました。さらに、売場の鮮度を維持することや出店の空白期間を抑えるには、より多くのテナント候補との接点を持ち続ける必要がありますが、テナントの選定から契約までには多くの手間と時間が発生します。また、募集面では百貨店ならではの既存ネットワークやショッピングセンターでのテナントとのパイプはある一方で、プッシュ型のリーシングだけでは接点の薄かった業種・商材の多様性を広げたいというニーズが強くありました。

ショップカウンター エンタープライズ導入により目指すこと

今回の「ショップカウンター エンタープライズ」導入により、京急百貨店では専用の募集サイトを開設し、京急百貨店およびウィング3施設（新橋・高輪・久里浜）の募集情報を掲載する予定です。

運用面では、まず催事の募集を主軸に立ち上げながら、従来の人的ネットワークだけでは出会いにくかった多様なカテゴリの事業者との接点を広げていきます。リーシングから商談、契約、出店準備、精算・請求までを一元管理することで、業務効率を高めるとともに、対象区画数や実施期間が増えた場合でも、スタッフの確認漏れや運営負担を最小限に抑えられる体制づくりを進めます。

また既存の催事スペースにとどまらず、館内のエレベーター横といった共用部も新たに活用しながら多様な出店者との接点を広げることで、新たな収益源の創出につなげていく方針です。

カウンターワークスは、今回の京急百貨店への導入を通じて、今後も京急グループにおける商業施設運営のDX推進を支援してまいります。

導入企業様のコメント

株式会社京急百貨店 経営計画部 中野 敦久氏

当社ではこれまで、百貨店として培ってきた売場づくりや催事運営の強みを活かしながら、お客さまに新しい発見や賑わいをお届けしてきました。一方で、今後は従来の枠組みにとどまらず、より多様な事業者との接点を広げながら、館内区画の新たな活用方法を育てていくことも重要だと考えています。今回、「ショップカウンター エンタープライズ」を導入することで、出店募集から商談、契約、精算までの流れを整理し、管理業務の可視化と効率化を進められる点に期待しています。また、館内の一部区画を活用した場所貸しの取り組みを強化することで、お客さまにとっての新しい魅力を創出し、百貨店およびショッピングセンターのバリューアップを実現していきたいと考えています。

▼「京急百貨店・ウィング 出店＆メディア募集サイト」の画面イメージ

URL：https://space.keikyu-depart.com/about(https://space.keikyu-depart.com/about)

▼出店のイメージ

※掲載画像は実際の出店写真ではなく、売場の構成・装飾・商品陳列等は変更となる場合があります

京急百貨店３階入口エレベーター横

■導入検討時のお問い合わせ先

「ショップカウンター エンタープライズ」または「商業施設におけるDX推進」にご興味を持たれたご担当者様は下記までご連絡ください。具体的な機能や導入スケジュールなど、サービスの詳細について説明している資料をお送りします。

https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■ショップカウンター エンタープライズについて

商業施設向けリーシングDXシステムです。商業施設が自社スペースを掲載する「テナント募集サイト」と、問い合わせ・営業・テナント情報管理やスペースの稼働管理ができる「営業管理システム」をSaaS型で提供し、随時、機能追加やバージョンアップを行うことで、テナント募集業務や管理業務の効率化、生産性向上を支援いたします。現在、1,500以上の商業施設にて導入。

URL： https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■カウンターワークスについて

商号 ：株式会社COUNTERWORKS

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 五反田TOCビル8F

代表 ：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容 ：「ショップカウンター」「ショップカウンター エンタープライズ」の企画・開発・運営

資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp