スポーツウエルネス吹矢『青の煌めきあおもり国スポ2026／第80回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ』5/17(日)藤崎町（南津軽郡）で開催

一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会

青の煌めきあおもり国スポ2026

第80回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ

『スポーツウエルネス吹矢大会』

主催：公益財団法人日本スポーツ協会

文部科学省・青森県・藤崎町

一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会

主管：青森県スポーツウエルネス吹矢協会

開催日時：5月17日(日)

受付 9:30

開始式 10:00

競技開始 10:30

表彰式 14:00

開催場所：スポーツプラザ藤崎

参加人数：77人

競技種目：個人戦6ラウンド（1ラウンド5本）

ジュニア（中学生以下男女混合）の部

男子（6m・8m・10m）の部

女子（6m・8m・10m）の部

G8（75歳以上男女混合）の部

スポーツウエルネス吹矢は国民スポーツ大会（旧：国民体育大会）のデモンストレーションスポーツとして2013年の東京国体から開催されています。

＠スポーツプラザ藤崎あおもり国スポのぼり

【スポーツウエルネス吹矢】

スポーツウエルネス吹矢は1998年に日本で誕生したスポーツです。

５ｍ～１０ｍ先の円形の的をめがけて息を使って矢を放つスポーツです。

矢を吹く際には基本動作があり、その動作の特徴は腹式呼吸をベースとした吹矢式呼吸法です。

＜魅力＞

・「誰でも」性別、年齢問わず楽しめます

・「いつでも」「どこでも」「手軽に」できます

・ゲーム感覚で楽しみながらできるスポーツです

・スポーツウエルネス吹矢式呼吸法による様々な健康効果

・精神力&集中力を高めます

・様々な世代とのふれあいや仲間づくり

・実力認定や競技会参加による目標ややりがい

当協会は、公益財団法人日本レクリエーション協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会に加盟、公益財団法人日本スポーツ協会に準加盟しています。

【一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会】

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