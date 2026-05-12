スポーツウエルネス吹矢『青の煌めきあおもり国スポ2026／第80回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ』5/17(日)藤崎町（南津軽郡）で開催
青の煌めきあおもり国スポ2026
第80回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ
『スポーツウエルネス吹矢大会』
主催：公益財団法人日本スポーツ協会
文部科学省・青森県・藤崎町
一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会
主管：青森県スポーツウエルネス吹矢協会
開催日時：5月17日(日)
受付 9:30
開始式 10:00
競技開始 10:30
表彰式 14:00
開催場所：スポーツプラザ藤崎
参加人数：77人
競技種目：個人戦6ラウンド（1ラウンド5本）
ジュニア（中学生以下男女混合）の部
男子（6m・8m・10m）の部
女子（6m・8m・10m）の部
G8（75歳以上男女混合）の部
スポーツウエルネス吹矢は国民スポーツ大会（旧：国民体育大会）のデモンストレーションスポーツとして2013年の東京国体から開催されています。
＠スポーツプラザ藤崎
あおもり国スポのぼり
【スポーツウエルネス吹矢】
スポーツウエルネス吹矢は1998年に日本で誕生したスポーツです。
５ｍ～１０ｍ先の円形の的をめがけて息を使って矢を放つスポーツです。
矢を吹く際には基本動作があり、その動作の特徴は腹式呼吸をベースとした吹矢式呼吸法です。
＜魅力＞
・「誰でも」性別、年齢問わず楽しめます
・「いつでも」「どこでも」「手軽に」できます
・ゲーム感覚で楽しみながらできるスポーツです
・スポーツウエルネス吹矢式呼吸法による様々な健康効果
・精神力&集中力を高めます
・様々な世代とのふれあいや仲間づくり
・実力認定や競技会参加による目標ややりがい
当協会は、公益財団法人日本レクリエーション協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会に加盟、公益財団法人日本スポーツ協会に準加盟しています。
【一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会】
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