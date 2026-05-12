スポーツウエルネス吹矢『青の煌めきあおもり国スポ2026／第80回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ』5/17(日)藤崎町（南津軽郡）で開催

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一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会


青の煌めきあおもり国スポ2026


第80回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ


『スポーツウエルネス吹矢大会』



主催：公益財団法人日本スポーツ協会


　　　文部科学省・青森県・藤崎町


　　　一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会


主管：青森県スポーツウエルネス吹矢協会



開催日時：5月17日(日)


　　　　　受付　　　9:30


　　　　　開始式　　10:00


　　　　　競技開始　10:30


　　　　　表彰式　　14:00



開催場所：スポーツプラザ藤崎



参加人数：77人



競技種目：個人戦6ラウンド（1ラウンド5本）


　　　　　ジュニア（中学生以下男女混合）の部


　　　　　男子（6m・8m・10m）の部


　　　　　女子（6m・8m・10m）の部


　　　　　G8（75歳以上男女混合）の部



スポーツウエルネス吹矢は国民スポーツ大会（旧：国民体育大会）のデモンストレーションスポーツとして2013年の東京国体から開催されています。



＠スポーツプラザ藤崎

あおもり国スポのぼり

【スポーツウエルネス吹矢】


スポーツウエルネス吹矢は1998年に日本で誕生したスポーツです。


５ｍ～１０ｍ先の円形の的をめがけて息を使って矢を放つスポーツです。


矢を吹く際には基本動作があり、その動作の特徴は腹式呼吸をベースとした吹矢式呼吸法です。



＜魅力＞


・「誰でも」性別、年齢問わず楽しめます


・「いつでも」「どこでも」「手軽に」できます


・ゲーム感覚で楽しみながらできるスポーツです


・スポーツウエルネス吹矢式呼吸法による様々な健康効果


・精神力&集中力を高めます


・様々な世代とのふれあいや仲間づくり


・実力認定や競技会参加による目標ややりがい



当協会は、公益財団法人日本レクリエーション協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会に加盟、公益財団法人日本スポーツ協会に準加盟しています。



【一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会】


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