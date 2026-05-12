コミック配信サービス『まんが王国』20周年記念キャンペーン開催！

株式会社ビーグリー

お得感No.１のコミック配信サービス『まんが王国』（https://comic.k-manga.jp/(https://comic.k-manga.jp/)）を中核に、コンテンツプロデュースを行う株式会社ビーグリー(本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田仁平、東証スタンダード：3981)は、『まんが王国』において、2026年５月12日（火）より「まんが王国20周年記念キャンペーン」を開催いたしますので、お知らせいたします。

『まんが王国』20周年特設サイト： https://comic.k-manga.jp/feature/20years(https://comic.k-manga.jp/feature/20years)

このたび、『まんが王国』は、2006年のサービス開始から数多くのユーザーの皆様に支えられ、20周年を迎えました。20年間のご愛顧に心からの感謝を込め、より多くの魅力的な作品と出会える特別なアニバーサリーキャンペーンを開催いたします。期間中は、人気マンガを手掛ける７社・18編集部が自信を持っておすすめする厳選作品の特集や、20周年を記念した特別クーポンの配布、そして人気企画「おみフリ」の特別版など、20周年にふさわしい豪華企画をご用意いたしました。この機会にぜひ『まんが王国』で様々な作品との出会いをお楽しみください。

「まんが王国20周年記念キャンペーン」概要

１.20周年特別企画！マンガのプロが選ぶ、本当におすすめの一冊。

『まんが王国』と連携する人気マンガ編集部の編集者18名が、20周年企画に参画。自社の「今読んでほしい」一押し作品に加え、出版社の垣根を越えて「今注目している他社作品」も一挙に紹介！あわせて、紹介作品をお得に楽しめる無料試し読み増量や割引キャンペーンを実施いたします。名作から最新の話題作まで、新たな「お気に入り」が見つかる絶好の機会をお楽しみください。

詳細は下記URLをご確認ください。

URL：https://comic.k-manga.jp/feature/20years/selection

キャンペーン期間：2026年５月12日（火）～ 2026年５月25日（月）23：59：59 まで

２.20周年記念！豪華クーポンをプレゼント！

『まんが王国』をご愛顧いただいた皆様へ日頃の感謝を込めて、期間中にエントリーいただいたユーザーを対象に、サービス開始からこれまでのご購入実績に応じた特別なクーポンをプレゼントいたします。詳細は下記URLをご確認ください。

URL：https://comic.k-manga.jp/feature/20years/coupon

エントリー期間：2026年５月12日（火）～ 2026年５月25日（月）23：59：59まで

クーポン付与予定日：2026年６月４日（木）

クーポン利用可能期間：2026年６月６日（土）～ 2026年６月30日（火）23：59：59まで

３.最大50％OFF！20周年記念 限定おみフリ

毎日２回振れるクーポンくじがさらにお得に！キャンペーン期間中は50％OFFおよび30％OFFクーポンの当選確率がアップいたします。詳細は下記URLをご確認ください。

URL：https://comic.k-manga.jp/feature/omifuri

キャンペーン期間：2026年５月12日（火）07：00：00 ～ 2026年５月25日（月）23：59：59まで

『まんが王国』は独創的な提案と幅広いラインナップで新たな出会いと価値を提供し、お客様の生活を楽しく豊かに彩ります。

今後も、クリエイターとファンを繋ぐ架け橋となり、皆様に愛されるコミック配信サービスであるために、コンテンツの拡充やサービス強化を推進いたします。

※ 本リリース情報は発表後予告なしに内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※ 本リリースに記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

『まんが王国』は、お得感No.１を誇る国内最大級のコミック配信サービスです。毎日最大50％還元されるポイントプログラムに加え、クーポンプレゼントやXキャンペーンなど、お得な企画が盛りだくさん！人気有名タイトルから知る人ぞ知る良作まで充実した品揃えはもちろん、通常サンプルを超えて無料で楽しめる「じっくり試し読み」はなんと10,000冊以上。

2006年のサービス開始以来、多くのお客様に支えられ、コミック単行本換算で累計25億冊ダウンロードを超えるまでに拡大を続けています。

◇コミック配信サービス『まんが王国』 https://comic.k-manga.jp/

◇『まんが王国』公式X（旧Twitter） https://twitter.com/manga_okoku

■会社概要

社名 ：株式会社ビーグリー

所在地 ：東京都千代田区永田町二丁目13番10号

プルデンシャルタワー4階

創立 ：2004年10月25日

資本金 ：19億1,085万円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 吉田仁平

事業内容 ：コンテンツプロデュース

URL ：https://www.beaglee.com/

証券コード：3981（東証スタンダード）