すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）と新世代の人気者たちが若者の本音に向き合うトークバラエティ「ウチらのイイブン！」5月29日(金)はB＆ZAI 橋本涼とお届け！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作する全国JFN系列32局ネットで放送中のFMラジオ番組「ウチらのイイブン！」（金曜 27:00-29:00）、５月29日(金)番組の放送では5週目のスペシャルパートナーとしてB＆ZAI 橋本涼が登場します。

【2026年5月の5週目スペシャルパートナーは橋本涼！】

好き勝手言いたいことが言えるように見えて、こうあるべきだという世間体が邪魔して、なにかと生きづらい世の中。自分のイイブン（言い分）をぶつけたい！もっとイーブン（公平）に話したい！そんな若者が集まり、自由に本音、不満、主張、情熱を発信していける番組を目指して放送中の「ウチらのイイブン！」。

スペシャルパートナーをお迎えする5週目、5月のパートナーはB＆ZAI 橋本涼！イケメンを自称するすがちゃん最高No.1とのイケメン対談をお聴き逃しなく。

【5月29日(金)メッセージテーマは「声のイイブン」。締切は5月14日(木)まで】

「聞き取りにくい声でオーダーが全然通りません！」「低い声のおかげで説得力が増した！」「自分の声を改めて聞くのが恥ずかしい！」「高い声なので笑い声が目立って・・」などなど声にまつわるあなたのイイブン、エピソードを募集！メッセージお待ちしています。

番組は収録予定のため、毎週事前にメッセージを募集します。今回のメッセージは【5月14日(木)】頃までにお送りください。採用された方にはステッカーをプレゼントします！

テーマ・コーナーメールのほか、出演者へのメッセージ、今後話してみたいあなたのイイブンなどもお待ちしています！

メッセージフォームはこちら：https://form.jfn.co.jp/iibun/message

【1夜限りのコーナーもやります！「橋本涼のバンザーイ！」】

自分の中でツイてるな！と思ったことを送ってください。どのくらいツイていたか、橋本さんが「バンザーイ！」「最高」「ラッキー」の3段階でジャッジします。橋本さんからラッキー、最高を超えるバンザーイを引き出せるか？

例)「行きたくなかった飲み会が当日中止になった！」「お財布を拾ったらお小遣いがもらえた！」‥などなどなんでもOKです！

あなたの運がよかったエピソードを送ってください！

メッセージフォームはこちら：https://form.jfn.co.jp/iibun/message

【コーナーやゲストなど番組詳細は番組Xや公式LINEで配信中！】

番組テーマや毎週変わるパートナーにまつわるコーナー、ゲストなどの詳細は番組Xや公式LINEなどで随時配信中。こちらもチェックを！

■番組概要■

番組名：ウチらのイイブン！

放送日時：毎週金曜日27:00~29:00（収録）

メッセ―ジフォーム：https://form.jfn.co.jp/iibun/message

パーソナリティ： すがちゃん最高No.1

週替わりパートナー：パパラピーズ（1週目）、あいさ（2週目）、エレガント人生（3週目）、栗田航兵（OCTPATH）（4週目）※5週目パートナーは都度番組HP、SNS等で発表します

ハッシュタグ：#ウチイブ

番組ページ：https://jfn-pods.com/program/300010420

公式X：https://x.com/uchiranoiibun（@uchiranoiibun）

公式Instagram：https://www.instagram.com/uchiranoiibun/

公式LINE：https://lin.ee/RFtnHa2（@uchiibu）

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchiibu

各種リンク：https://fanme.link/@uchiranoiibun

放送局：FM青森、FM岩手、FM仙台、FM秋田、FM山形、ふくしまFM、FM GUNMA、FM栃木、FM新潟、FM長野、K-MIX、FMとやま、FM石川、FM福井、FM AICHI、FM GIFU、FM三重、FM滋賀、Kiss FM KOBE、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM香川、FM徳島、FM高知、FM長崎、FM熊本、FM大分、FM宮崎、FM鹿児島、FM沖縄（以上、32局ネット）

※5月29日（金）回は、Podcast配信、アフタートーク配信はございません。エリア外聴取・お聴き逃しはradikoのエリアフリー・タイムフリー機能でお楽しみください。