株式会社TSUMUGU、200年の伝統を持つ「三条祭り」にデジタルマップ「まつりNOW」の導入を開始

株式会社TSUMUGU

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株式会社TSUMUGU（本社：東京都町田市、代表取締役：澁谷航平、以下「TSUMUGU」）は、祭礼DXサービス「まつりNOW」を、2026年5月14日（木）・15日（金）に新潟県三条市で開催される「三条祭り」に導入いたします。来場者はスマートフォンから専用Webサイトにアクセスするだけで、神輿や大名行列の現在地や屋台、お手洗いの位置をリアルタイムに確認できます。



■実施概要

三条祭りは、三条八幡宮の春季例大祭として毎年5月15日に開催される、200年以上の歴史を持つ伝統行事です。文政5年（1822年）に村上藩主・内藤信敦の京都所司代就任を祝って始まった10万石格式の大名行列は、総勢200名を超える規模となります。



三条祭りには毎年多くの来場者が訪れますが、大名行列の巡行ルートは広範囲にわたるため、「天狗様は今どこにいるのか」「どこに行けば大名行列が見られるのか」という来場者の声が寄せられていました。特に、お子様の無事成長を祈って行われる「舞込（まいこみ）」への参加を希望する家族連れにとって、行列の進行状況をリアルタイムに把握できることは大きな利便性となります。



TSUMUGUは「想いを紡ぎ、世の中に可能性を生み出す」をミッションに掲げ、映像制作・ブランディングを起点に地域の価値を可視化する事業を展開してまいりました。このたび、地域の伝統文化をテクノロジーで支えるという理念のもと、祭礼DXサービス「まつりNOW」の運営を開始し、三条祭りでの導入を行います。





■「まつりNOWサービス概要」について

「まつりNOW」は、神輿・山車・大名行列などの移動体にGPS端末を搭載し、その現在地をWeb上の地図にリアルタイム表示する祭礼DXサービスです。来場者はアプリのダウンロード不要で、スマートフォンのブラウザから専用ページにアクセスするだけで利用できます。

■三条祭りでの実施概要について

祭り名称：三条祭り（三条八幡宮 春季例大祭）

開催日：2026年5月14日（木）宵宮 ／ 5月15日（金）本祭

会場：新潟県三条市 三条八幡宮～田島 諏訪神社

GPS設置対象：導祖神（天狗様）・御神輿・お手洗い・一部屋台・交通規制情報

利用料：来場者無料

アクセス方法：三条祭り公式ホームページ内、画像のバナー（注1）をクリックいただくことで閲覧可能になります。または現地QRコードからアクセスも予定しております。

（注1）三条まつり公式ホームページバナー

＜三条祭り概要＞

URL：https://sanjo-matsuri.com/

三条祭りは毎年５月１５日に三条市八幡宮の春季例大祭として開催され、神輿渡御に伴う１０万石格式の大名行列です。この行列は文政５年（１８２２年）より代々受け継がれ、現在は三条市の文化財指定を受けております。また、行列が境内にもどって来た時に行われる「舞込」は、参加した子が無病息災に育つといわれ、毎年多数の参加を頂いております。

■今後の展開について

TSUMUGUは三条祭りでの導入を皮切りに、全国各地の祭りへ「まつりNOW」の展開を進めてまいります。地域の伝統文化の魅力を、テクノロジーを通じてより多くの方に届けるとともに、祭り運営の負担軽減や来場者の安全・利便性向上に貢献いたします。「まつりNOW」の導入にご関心のある祭り主催者・自治体の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。



■会社概要

会社名：株式会社TSUMUGU

所在地：東京都町田市中町1丁目4-2

代表者：代表取締役 澁谷航平

設立：2022年6月10日

事業内容：映像マーケティング、ブランディング、祭礼DXサービス「まつりNOW」運営

Webサイト：https://tsumugu.one/



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社TSUMUGU 広報担当

TEL：090-3912-7636(#)

E-mail：kohei@tsumugu.one

Web：https://tsumugu.one/