人気イラストレーター・AnimA氏による描き下ろしイラスト「ナオフィリア ビキニver.」がフィギュアで登場。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「AniGift」より、「『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア」を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201692&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：17,600円(税込)


□発売日：2027年5月予定


□ブランド：AniGift


【スケール】1/6


【サイズ】本体高さ約150mm(台座含まず)


【素材】PVC/ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・交換用フェイスパーツ


・アイス


・溶けたアイスエフェクトパーツ


・専用台座



≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



原型：Wizard


彩色：茶多豚々




≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター






























人気イラストレーター・AnimA氏による描き下ろしイラスト「ナオフィリア ビキニver.」が、1/6スケールフィギュアとなって登場！


「ナオフィリア」をぜひお手元にお迎えください♪



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201692&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C) AnimA



【店舗情報】


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