人気イラストレーター・AnimA氏による描き下ろしイラスト「ナオフィリア ビキニver.」がフィギュアで登場。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「AniGift」より、「『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア」を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201692&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：17,600円(税込)
□発売日：2027年5月予定
□ブランド：AniGift
【スケール】1/6
【サイズ】本体高さ約150mm(台座含まず)
【素材】PVC/ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・交換用フェイスパーツ
・アイス
・溶けたアイスエフェクトパーツ
・専用台座
≪あみあみ限定特典≫
・A2クリアポスター
原型：Wizard
彩色：茶多豚々
≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター
人気イラストレーター・AnimA氏による描き下ろしイラスト「ナオフィリア ビキニver.」が、1/6スケールフィギュアとなって登場！
「ナオフィリア」をぜひお手元にお迎えください♪
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201692&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C) AnimA
【店舗情報】
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