人気イラストレーター・AnimA氏による描き下ろしイラスト「ナオフィリア ビキニver.」がフィギュアで登場。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「AniGift」より、「『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア」を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201692&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

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■『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：17,600円(税込)

□発売日：2027年5月予定

□ブランド：AniGift

【スケール】1/6

【サイズ】本体高さ約150mm(台座含まず)

【素材】PVC/ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・交換用フェイスパーツ

・アイス

・溶けたアイスエフェクトパーツ

・専用台座

≪あみあみ限定特典≫

・A2クリアポスター

原型：Wizard

彩色：茶多豚々

≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター

人気イラストレーター・AnimA氏による描き下ろしイラスト「ナオフィリア ビキニver.」が、1/6スケールフィギュアとなって登場！

「ナオフィリア」をぜひお手元にお迎えください♪

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●『ナオフィリア ビキニver.』 illustration by AnimA 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201692&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) AnimA

【店舗情報】

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