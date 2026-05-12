TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』Blu-ray＆DVDが7月22日より順次発売！　アニメイト限定の描き下ろし特典をお見逃しなく！

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株式会社アニメイトホールディングス

△左：アニメイト全巻購入特典用描き下ろしイラスト、右：「Vol.4」アニメイト限定セット付属アイテム用描き下ろしイラスト


株式会社アニメイトは、TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』Blu-ray＆DVDの、アニメイト限定特典のデザインを公開いたします。



アニメイトにて全巻（Vol.1～4）をご購入いただいた方に、メリーゴーランドに乗る真昼の描き下ろしイラストを使用した「全巻収納BOX」「B2タペストリー」「缶バッジ」をプレゼントいたします。



さらに、Vol.4は「アニメイト限定セット」もご用意。冬デートの装いをした真昼の描き下ろしイラスト使用の「アクリルスタンド」「缶バッジ」が付属します。アニメイトだけの豪華アイテムをぜひお見逃しなく！



また、早期予約キャンペーンも実施中ですので、こちらもあわせてチェックしてみてください。




■商品情報

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』Blu-ray＆DVD


発売日：


＜Vol.1＞2026年7月22日


＜Vol.2＞2026年8月19日


＜Vol.3＞2026年9月16日


＜Vol.4＞2026年10月21日





△Vol.1 特装版ジャケット


価格：


＜通常版＞Blu-ray 各9,900円（税込）／DVD 各8,800円（税込）


＜特装版（Vol.1のみ）＞Blu-ray 14,850円（税込）


＜アニメイト限定セット（Vol.4のみ）＞Blu-ray 11,550円（税込）／DVD 10,450円（税込）



アニメイト全巻購入特典：


・描き下ろし全巻収納BOX


・描き下ろしB2タペストリー


・描き下ろし缶バッジ



アニメイト限定セット（Vol.4のみ）仕様：


・描き下ろしアクリルスタンド


・描き下ろし缶バッジ



アニメイト各巻早期予約特典：


場面写真L版ブロマイド3枚


【ご予約期間】Vol.2／6月14日まで、Vol.3／7月12日まで、Vol.4／8月9日まで


※Vol.1のご予約期間は終了いたしました。




△アニメイト全巻購入特典：描き下ろし全巻収納BOX（上）・B2タペストリー（左下）・缶バッジ（右下）

△＜Vol.4　アニメイト限定セット＞描き下ろしアクリルスタンド（左）・缶バッジ（右）


※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■権利表記


(C)佐伯さん・SBクリエイティブ/アニメ「お隣の天使様」製作委員会




■関連URL


『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』Blu-ray＆DVD　アニメイト通販商品ページ


＜Vol.1＞


特装版 Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438361/)


Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438362/)


DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438366/)



＜Vol.2＞


Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438363/)


DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438367/)



＜Vol.3＞


Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438364/)


DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438368/)



＜Vol.4＞


アニメイト限定セット Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3440045/)


アニメイト限定セット DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3440046/)


Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438365/)


DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438369/)



TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』公式サイト(https://otonarino-tenshisama.jp)




■『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』とは


GA文庫（SBクリエイティブ刊）にて刊行している、佐伯さん先生作の大人気ライトノベル。


家事全般が苦手で自堕落な生活を送る高校生・藤宮周と、“天使様”と呼ばれている学校一の美少女・椎名真昼の、甘く焦れったい恋の物語です。


シリーズ累計発行部数は300万を突破、2026年4月からはTVアニメ第2期が放送中と、ますます注目を集めています。