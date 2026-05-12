TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』Blu-ray＆DVDが7月22日より順次発売！ アニメイト限定の描き下ろし特典をお見逃しなく！
△左：アニメイト全巻購入特典用描き下ろしイラスト、右：「Vol.4」アニメイト限定セット付属アイテム用描き下ろしイラスト
株式会社アニメイトは、TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』Blu-ray＆DVDの、アニメイト限定特典のデザインを公開いたします。
アニメイトにて全巻（Vol.1～4）をご購入いただいた方に、メリーゴーランドに乗る真昼の描き下ろしイラストを使用した「全巻収納BOX」「B2タペストリー」「缶バッジ」をプレゼントいたします。
さらに、Vol.4は「アニメイト限定セット」もご用意。冬デートの装いをした真昼の描き下ろしイラスト使用の「アクリルスタンド」「缶バッジ」が付属します。アニメイトだけの豪華アイテムをぜひお見逃しなく！
また、早期予約キャンペーンも実施中ですので、こちらもあわせてチェックしてみてください。
■商品情報
『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』Blu-ray＆DVD
発売日：
＜Vol.1＞2026年7月22日
＜Vol.2＞2026年8月19日
＜Vol.3＞2026年9月16日
＜Vol.4＞2026年10月21日
△Vol.1 特装版ジャケット
価格：
＜通常版＞Blu-ray 各9,900円（税込）／DVD 各8,800円（税込）
＜特装版（Vol.1のみ）＞Blu-ray 14,850円（税込）
＜アニメイト限定セット（Vol.4のみ）＞Blu-ray 11,550円（税込）／DVD 10,450円（税込）
アニメイト全巻購入特典：
・描き下ろし全巻収納BOX
・描き下ろしB2タペストリー
・描き下ろし缶バッジ
アニメイト限定セット（Vol.4のみ）仕様：
・描き下ろしアクリルスタンド
・描き下ろし缶バッジ
アニメイト各巻早期予約特典：
場面写真L版ブロマイド3枚
【ご予約期間】Vol.2／6月14日まで、Vol.3／7月12日まで、Vol.4／8月9日まで
※Vol.1のご予約期間は終了いたしました。
△アニメイト全巻購入特典：描き下ろし全巻収納BOX（上）・B2タペストリー（左下）・缶バッジ（右下）
△＜Vol.4 アニメイト限定セット＞描き下ろしアクリルスタンド（左）・缶バッジ（右）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)佐伯さん・SBクリエイティブ/アニメ「お隣の天使様」製作委員会
■関連URL
『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』Blu-ray＆DVD アニメイト通販商品ページ
＜Vol.1＞
特装版 Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438361/)
Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438362/)
DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438366/)
＜Vol.2＞
Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438363/)
DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438367/)
＜Vol.3＞
Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438364/)
DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438368/)
＜Vol.4＞
アニメイト限定セット Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3440045/)
アニメイト限定セット DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3440046/)
Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438365/)
DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3438369/)
TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』公式サイト(https://otonarino-tenshisama.jp)
■『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』とは
GA文庫（SBクリエイティブ刊）にて刊行している、佐伯さん先生作の大人気ライトノベル。
家事全般が苦手で自堕落な生活を送る高校生・藤宮周と、“天使様”と呼ばれている学校一の美少女・椎名真昼の、甘く焦れったい恋の物語です。
シリーズ累計発行部数は300万を突破、2026年4月からはTVアニメ第2期が放送中と、ますます注目を集めています。