【川越プリンスホテル】猛暑を避けて夜の滞在を観光価値へと変える宿泊者限定人力車ナイトツアー付き宿泊プランを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

川越プリンスホテル（所在地：埼玉県川越市新富町 1-22、総支配人：竹入学）は、2026年7月1日(水)から9月6日(日)まで、日中の猛暑を避け、涼しい夜の小江戸・川越の新たな魅力を体感できる宿泊プラン「小江戸夏旅～人力車で巡る川越の夜散歩～」を販売します。

「夜の川越の街並みを人力車で楽しむ」イメージ

人力車で巡る、宿泊者限定の特別なナイトコースでは、通常は夜間運行を行っていない人力車が、本プラン限定で夜の川越を特別運行しライトアップされた蔵造りの街並みや、涼やかな風鈴の音色が響く「川越氷川神社」をまわります。コースの締めくくりには、国の登録有形文化財である旧埼玉りそな銀行川越支店をリノベーションした「りそな コエドテラス」の「Bar Azzurri」にご案内します。蔵造りの街並みを見下ろせるテラス席では、「武州うなぎのフィッシュ&チップス」を、埼玉県産の乾杯ドリンクなどとともに堪能できます。本プランを通し、暑さを避けながら観光したいニーズや、夕食後の時間を有効に使いたいという声に応える、新しい川越の楽しみ方を提案します。

「テラス席から見える蔵造りの街並み」イメージ

■実施の背景

観光地として知られる小江戸・川越は、昼間のにぎわいだけでなく、日が落ちた後には、もうひとつの表情を見せます。本プランは、川越観光の約9割が日帰り（※1）という現状に着目し、“泊まらなければ出会えない夜の魅力”を楽しんでいただきたいという想いから地域事業者と連携し、造成いたしました。人の少ない蔵造りの町並みや「時の鐘」が佇む夜の静寂、灯りに包まれる幻想的な風景など、夜ならではの特別な時間を楽しめるプランです。

（※1）出典 川越市公式ホームページr6.pdf(https://www.city.kawagoe.saitama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/627/r6.pdf)

【小江戸夏旅 ～人力車で巡る川越の夜散歩～】のポイント

●涼しい夜の川越を人力車で巡る非日常体験

●川越氷川神社の風鈴ライトアップが彩る幻想的な夜

●国内初！人工海水を用いたシラスウナギの生産技術から生まれ、東松山で養殖された“武州うなぎ”を活きたまま仕入れ、職人の技で丁寧に捌いた、ここでしか食べられない「武州うなぎのフィッシュ＆チップス」

「小江戸夏旅 ～人力車で巡る川越の夜散歩～」概要

【期間】2026年7月1日（水）～9月6日（日）

※販売開始は2026年5月18日(月) より

【料金】1名さま \22,421より (1室2名さまご利用時)

【対象】 川越プリンスホテル宿泊者限定

【内容】1泊室料、夏の人力車ツアー（約90分）、Bar Azzurriおつまみセット

【人力車ルート】 ホテル発（7:00P.M.） → 熊野神社 → 大正浪漫夢通り → 蔵の街 → 弁天横丁

→ 氷川神社（下車案内） → 時の鐘 → 菓子屋横丁 → 蔵の街 → りそな コエドテラス着(8:30P.M.)

【お問合せ・ご予約】 宿泊予約係 TEL：049‐227‐1118

【協力】川越人力車いつき屋、りそな コエドテラス

※料金には、室料、人力車ツアー料、Bar Azzurriおつまみセット、サービス料・消費税が含まれています。（着物レンタルは含まれていません）

※写真はイメージです。

※Bar Azzurri おつまみセットは、雨天時は、りそなコエドテラス店内でのご利用となります。

※人力車ルートは状況により変更になる場合もあります。

※人力車ツアーは、悪天時には中止となる場合もあります。中止の場合には乗車前日までにホテルよりご連絡します。

※人力車の定員は2名です。※未就学児のお子さまと同乗を希望の際は要相談。

※妊娠中のお客さまは、安定期以降のかたのみ、ご乗車ができます。

※上記内容はリリース時点（5月12日）の情報であり変更になる場合もございます。

「小江戸夏旅 ～人力車で巡る川越の夜散歩～」行程イメージ

「夜の川越の街並みを楽しむ」イメージ7:00P.M. 「涼風人力車」ツアー体験 （約90分）

ホテル正面玄関まで人力車がお迎え。

宿泊者限定の特別なナイトコースへご案内します。いつもとは違う目線から眺めるライトアップされた「蔵の街並み」などの幻想的な雰囲気とともに、非日常の体験を演出します。

「川越氷川神社」イメージ7:30P.M. 川越氷川神社

川越氷川神社夏の祭事として今年で13年目を迎える「縁むすび風鈴」。期間中境内には約二千個の江戸風鈴が飾られ、涼しげな音色を奏でます。思わず写真に収めたくなる風景が広がり、夏の特別な思い出を演出します。

「武州うなぎのフィッシュ&チップス」イメージ8:30P.M. りそな コエドテラスにて晩酌タイム

埼玉りそな銀行旧川越支店の趣ある洋風建築が、蔵造りの町並みに調和し、小江戸・川越の新たなランドマークとして注目を集めている「りそな

コエドテラス」です。

館内のバー「Bar Azzurri」の夜風が心地よいテラス席では、東松山市の「武州うなぎ」を活きたまま仕入れ、職人が丁寧に捌いた「武州うなぎのフィッシュ＆チップス」を提供します。1ドリンク付きなので、埼玉県産のCoedoビールやクラフトジンの棘玉などを合わせて楽しむことができます。

※対象ドリンクは店舗にてご案内いたします。

※埼玉県産以外のドリンクもございます。

■武州うなぎについて

川越に本社を構える「武州ガス」が運営する、埼玉県内で唯一のうなぎ養殖で、国内初の人工海水を用いたシラスウナギの生産技術から生まれたうなぎです。

「川越プリンスホテルについて」

「川越プリンスホテル」イメージ

川越プリンスホテルが位置する小江戸川越は、歴史ある街並みと新しい文化が融合した小粋な街。どこか懐かしさを覚え、不思議な感覚に浸れる、

そんな川越の街歩きをお楽しみください。

＜所在地＞〒350‐8501

埼玉県川越市新富町1⁻22

＜電話＞049‐227‐1111

＜客室数＞106室

＜アクセス＞西武新宿線「本川越」駅直結

■川越プリンスホテルで体験できること

https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/experience/