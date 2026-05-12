株式会社アガタ、社内データ保護を最優先した「RAG＋AIチャットボット」を2026年5月より受付開始

株式会社アガタ

群馬県富岡市に本社を置く株式会社アガタ（代表取締役：勅使河原有佑）は、社内データの外部送信を行わない閉鎖型設計により機密情報保護を徹底した新規サービス「RAG＋AIチャットボット」を、2026年5月より受付開始すると発表しました。本サービスは、環境省プロジェクトの「ゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業」を利用し再エネ電源を活用した自社所有データセンター環境を使用しており、初期費用ゼロ・月額4万円（税抜）の低価格で、大企業から中小企業まで安全かつ持続可能な業務効率化を支援します。

■ 事業開始の背景

近年、AIチャットボットの業務活用は急速に進んでいますが、データを外部クラウドに経由する仕組みが多く、情報漏洩リスクを懸念し導入を躊躇する企業も少なくありません。また、AI運用に伴う電力消費や炭素排出への社会的関心も高まっています。

株式会社アガタは、環境省の「ゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業」を利用し、自社所有の再エネデータセンター環境を構築済みです。自社GPUサーバー上で完結する閉鎖型設計を採用し、外部クラウドへのデータ経路を遮断することで情報漏洩リスクを最小限に抑えました。初期費用をゼロ円とし導入ハードルを下げ、あらゆる規模の企業が安心してAIを活用できる基盤を提供することを目指します。

■ 本サービスの4つの強み

1. 堅牢なセキュリティと持続可能なインフラ基盤

本サービスは、自社所有の再エネデータセンター環境を基盤としています。自社GPUサーバー完結の閉鎖型設計により、データは外部クラウド等へ経由されません。機密情報保護を最優先した分離型運用で、企業の情報管理体制を強化します。

2. 導入工数を削減する「LLM自動クリーニング＆構造化」機能

秘密保持契約を結び、WordやPDFなどの社内資料を株式会社アガタに預けるだけで、フォーマット不備や不要情報を含むデータに対し、LLMを活用した自動クリーニング・構造化を代行。そのまま高精度なRAG環境(ハイブリッド検索＋Reranker環境への適合化)へ変換し、即戦力としての活用を可能にします。

3. 性能向上を継続する最新LLM自動更新

AI技術の急速な進化に対応するため、自社内で厳格な性能検証を実施した上で、より高精度・高速な最新LLMへの継続的更新を実施。現在の想定設計値では応答速度15～25 tokens/s、高速な初回レスポンス（TTFT）を維持し、業務フローの停滞を防ぎます。

4. 透明な料金体系と柔軟な利用条件

初期費用ゼロ・月額40,000円（税抜）の基本料金で高精度なRAG機能をご利用いただけます。この価格には、最大100MBまでの文書データRAG化処理が含まれます。1アカウントは同時接続1名対応ですが、社内での共有利用が可能です。

■ 料金・利用条件・体験サービス

・基本料金：40,000円／月（税抜）

※トークン制限はありませんが回数制限は有ります。（1分間に10回、1時間に100回、1日500回）

※本サービスは初期投資を月額料金に分散させたモデルを採用しており、2年間の継続利用を前提とした価格設定となっております。

※最大100MBまでの文書データRAG化込み。超過時は応相談。

・利用形態：1アカウント＝同時利用1名（社内共有可）

※複数アカウントの取得は可能です。

・契約期間：2年間（初期費用ゼロ）

※2年契約を選択いただくことで、月額40,000円（税抜）の特別価格でご提供

・早期解約時の手数料：契約期間の経過に応じ算出（詳細は利用規約または契約書に記載）

・体験サービス：作成済みのRAGチャットボットを触れる2週間の無料デモ体験を実施中（申込受付中）

本サービスは提供開始初期のため、500アカウントまでを先行して提供いたします。ご興味のある方はお早めにお問い合わせください。業種・用途に合わせた最適な活用方法のご提案も承っております。

■ 代表者コメント

「AIの業務活用において、データセキュリティの確保と環境負荷の低減は、決してトレードオフの関係にはありません。当社では、自社管理のGPUサーバーを再生可能エネルギーインフラで構築し、機密データの外部流出リスクを排除すると同時に、持続可能で費用対効果の高いAI活用を実現しています。本サービスが、多様な企業のDXを始めるための確かな第一歩となり、より多くの組織がAIの価値を安全かつ持続可能な形で享受できる社会の実現に貢献することを、強く念じております。」（代表取締役 勅使河原有佑）

※本サービスは多層的なセキュリティ対策を徹底しておりますが、いかなる技術的対策にも限界があることをご了承ください。

※本サービスは社内情報の迅速な抽出・整理を支援する業務補助ツールとして設計されています。生成される情報は参考資料としてご利用いただき、重要な業務判断や意思決定の際は、必ず該当する一次資料や関係部署・専門家の検証を併用していただくことを推奨いたします。

■ 会社概要

社名：株式会社アガタ

所在地：群馬県富岡市黒川1269-4

代表者：代表取締役 勅使河原有佑

事業内容：太陽光発電事業、再エネデータセンター事業

公式サイト：https://agata-corp.com/ ｜ https://tomioka-dc.agata-corp.com/

■ お問い合わせ先

株式会社アガタ

広報担当：都丸

メールアドレス：agata-soumu@agata-corp.com