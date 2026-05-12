『POLA presents BALLET TheNewClassic 2026』飯島望未・日高世菜の出演決定

株式会社NewClassic（左）飯島望未 ダンサー (c)Novembre dancer （右）日高世菜 ダンサー (c)Yumiko Inoue

写真家・井上ユミコとバレエダンサー・堀内將平が手がける『POLA presents BALLET TheNewClassic 2026』が、2026年7月30日（木）～8月2日（日）、新国立劇場 中劇場にて開催されます。

このたび、本公演に飯島望未、K-BALLET TOKYOプリンシパル・日高世菜の出演が決定いたしました。

また本公演では、花道家・上野雄次による、役目を終えたバレエ衣裳をアップサイクルしたインスタレーション作品を展示。舞台芸術とサステナビリティを融合させる試みとして、劇場空間全体を通じた新たな鑑賞体験を創出します。

バレエの「現在」を体現する飯島望未

『444』リハーサルより(C) Fukuko Iiyama

15歳で渡米後、ヒューストン・バレエに入団し、2019年に同団プリンシパルへ昇格。2021年にK-BALLET TOKYOへ入団、2022年よりプリンシパルとして活躍。近年は、ダンサーとしてだけでなくファッションアイコンとしても国内外から注目を集め、身体表現を軸にしながら、バレエの枠を超えた“現代的な美”を体現する存在として支持を広げている。

本公演では、新制作『444』に出演。バレエのテクニックを土台にしながらも、現代的な感覚を際立たせる本作。昨年末の出産を経て、表現者としてさらなる深みを増した今、新作で舞台に臨む。

■ 飯島望未｜Nozomi Iijima 出演作品

『444』

出演：飯島望未

振付：リオン・ワトリー



『BALLET Lesson』

出演：12名 総出演

振付：堀内將平

正統派クラシックの美を体現する日高世菜

『白鳥の湖』リハーサルより(C) Fukuko Iiyama

ワガノワ・バレエ・アカデミーで学び、ルーマニア国立バレエとタルサ・バレエでプリンシパルとして活躍。2021年よりK-BALLET TOKYOにプリンシパルとして入団し、『白鳥の湖』、『眠れる森の美女』、『ドン・キホーテ』など、数々の古典作品で主演を務めている。理想的なプロポーションと、どこまでも伸びやかな四肢が描き出すライン。ロシアで培われた気品あふれる佇まいで舞台を彩る。指先にまで宿る叙情的な美しさと、揺るぎない安定感で、古典作品を踊りこなす正統派バレエダンサーである。

本公演では、新国立劇場バレエ団の中島瑞生とともに『白鳥の湖』に出演。バレエダンサーの身体美を最大に引き出す演出で、古典作品を新たな視点から浮かび上がらせる。

■ 日高世菜｜Sena Hidaka 出演作品

『白鳥の湖』よりアダージョ

出演：日高世菜・中島瑞生

振付：マリウス・プティパ

音楽：ピョートル・チャイコフスキー

『BALLET Lesson』

出演：12名 総出演

振付：堀内將平

25万人のバレエ人口の抱える衣裳の問題をアート作品へと昇華

本公演会場では、花道家・上野雄次によるバレエ衣裳をアップサイクルして製作されるアート作品を展示します。日本には全国4,000以上のバレエ教室が存在し、バレエ学習者は約25万人と世界最多にのぼります。発表会やコンクール、公演のたびに多くの衣裳が制作される一方で、役目を終えた衣裳の保管や廃棄は、バレエ界の抱える課題の一つです。

本インスタレーションでは、そうした使われなくなったバレエ衣裳を素材として再構築。一度は役目を終えた衣裳に新たな息吹を吹き込み、劇場を彩るインスタレーションへと生まれ変わらせます。花という枠にとどまらず、あらゆる物質に生命を与えてきた上野の表現により、衣裳の歴史や記憶を受け継ぎながら、新たな作品へと生まれ変わらせ、舞台上の身体表現と、ホワイエに広がるインスタレーションが呼応し、鑑賞体験を劇場全体へと広げていきます。

上野雄次（うえの・ゆうじ） 花道家

1967年京都府生まれ、鹿児島県出身、東京都在住。1986年、勅使河原宏の前衛的な「いけばな」作品に出会い華道を学び始める。国内展覧会での作品発表の他、バリ島、火災跡地など野外での創作活動、イベントの美術なども手掛ける。地脈を読み取りモノと花材を選び抜いて活けることで独自な「はないけ」の世界を築き続けている。創造と破壊を繰り返すその予測不可能な展開は、各分野から熱烈な支持を得ている。東日本大震災の年より花によるバトルエンターテイメント「花いけバトル」を主催。現在もバトラーとして参戦している。

公演概要

『POLA presents BALLET TheNewClassic 2026』

日程：2026年7月30日（木）～8月2日（日）

会場：新国立劇場・中劇場



【上演プログラム】

『眠れる森の美女』より ローズ・アダージョ 中村祥子 ほか

『444』 振付：リオン・ワトリー 出演：飯島望未

『Charles』 出演：吉山シャール・ルイ

『ドン・キホーテ』より グラン・パ・ド・ドゥ 佐々晴香 ／ 太田倫功 ソ・ユンジョン ／ 三宅啄未

『コッペリア』横山瑠華 ／ 南江祐生

『Every Time I Feel The Spirit』 振付：ウィリアム・デュガン 出演：三森健太朗

『白鳥の湖』よりアダージョ 日高世菜 ／ 中島瑞生

『BALLET Lesson』 12名総出演



【出演】

飯島望未 / 太田倫功 / 佐々晴香 / ソ・ユンジョン / 中島瑞生 / 中村祥子 / 南江祐生 / 日高世菜 /

三宅啄未 / 三森健太朗 / 横山瑠華 / 吉山シャール・ルイ



【チケット販売】

●POLA presents BALLET TheNewClassicオンラインチケット

https://maichike.com/o/18756/events/787

●チケットぴあ /POLA presents BALLET TheNewClassicオンラインチケット

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2610221

【公式サイト】

https://www.balletthenewclassic.tokyo/