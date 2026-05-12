株式会社ジャフコ、約75秒で測定可能な精液分析装置「SQAシリーズ」を日本泌尿器科学会総会で紹介

株式会社ジャフコ

株式会社ジャフコ（代表：森田淳子）は、2026年に開催された第113回日本泌尿器科学会総会(https://www.c-linkage.co.jp/jua2026/)に出展し、男性不妊領域における検査開始の遅れや医療機関での導入ハードルといった課題に対し、院内で即時に結果確認が可能な精液検査ソリューションを提案しました。

本展示では、精液分析装置「SQAシリーズ」の最新モデル「SQA-iO」および専用映像化オプション「SQA-VU」を紹介し、医療機関における院内完結型の精液検査体制の構築に向けた具体的な運用イメージを提示しました。

■ 男性不妊検査を取り巻く現状

不妊の原因の約半数は男性側に起因するとされている一方で、男性側の検査は心理的ハードルや受診行動の遅れ、専門施設で実施するものという認識などにより、検査開始までに時間を要するケースが少なくありません。

また、医療現場においては、外部検査機関への依頼による結果返却までの時間、再来院の必要性、検査結果の説明機会の分断などが課題となる場合があります。

こうした背景から、男性不妊検査をより身近で受けやすいものにし、医療機関内で迅速に結果を確認できる体制づくりが求められています。

■ 院内で完結する精液検査ソリューション

株式会社ジャフコが提案する「SQAシリーズ」は、精液検査の院内実施を支援する精液分析装置です。

主な特徴は以下の通りです。

・約75秒で測定可能な迅速性

・顕微鏡を用いない簡便な操作性

・院内スタッフによる運用を想定した設計

・精子濃度、運動率、SMI（Sperm Motility Index）など約20項目の自動解析

・患者にも理解しやすいレポート設計

最新シリーズ SQA-iO＋VU

これにより、医療機関は「検査」「結果提示」「医師による説明」までを同日に実施しやすくなり、患者理解の向上、再来院負担の軽減、診療フローの効率化が期待されます。

外注検査と院内完結型検査の比較■第113回日本泌尿器科学会総会での展示内容第113回日本泌尿器科学会総会 イベントホール E-19ブース

本学会では、最新モデルである「SQA-iO」と、SQA-iO専用映像化オプション「SQA-VU」を展示しました。

【展示品】

・SQA-iO（SQAシリーズ最新モデル）

・SQA-VU（SQA-iO専用映像化オプション）

・『まんが男性不妊ばなし』

実機デモンストレーションを通じて、検体測定から結果表示、医師による説明までの一連の流れを紹介し、泌尿器科をはじめとする医療機関における院内完結型検査の活用可能性を示しました。

特に、検査結果を短時間で確認できる点や、SMIなどの指標を用いて精子の状態を分かりやすく把握できる点について、来場者に具体的な活用イメージを持っていただく機会となりました。

■ プレコンセプションケア領域への広がり

近年、妊娠前から男女双方の健康状態を確認し、将来の妊娠や出産に備える「プレコンセプションケア」への関心が高まっています。

その中で、精液検査は不妊治療のためだけでなく、カップルが自身の健康状態を理解し、早期に必要な行動を取るための検査としても重要性が増しています。

株式会社ジャフコは、SQAシリーズを通じて、男性不妊検査の普及、医療機関における院内検査体制の構築支援、プレコンセプションケア領域への展開を推進してまいります。

■ 今後の展望

株式会社ジャフコは、男性不妊検査のハードルを下げ、より多くの医療機関で導入しやすい検査環境の整備を支援してまいります。

今後も、医療現場の課題に即した機器・サービスの提供を通じて、患者と医療者双方にとって価値の高い診療体験の実現に貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ジャフコ

所在地：〒154-0016 東京都世田谷区弦巻2-6-15

代表者：森田 淳子

事業内容：男性不妊領域を中心とした医療機器の輸入・販売・サポート

URL：https://www.jaffcoltd.com