フワちゃん「どうしても“禊”って思われちゃう」プロレス挑戦の葛藤を告白　東出昌大「死ねない理由を集めるフェーズがあった」活動休止時の苦悩を明かす　ウルフアロン「1回間違えたらダメって…」現代社会に苦言

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月11日（月）深夜0時30分より『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）の#2を配信いたしました。

『東出昌大の野営デトックス』は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組です。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」としてお届けします。

ABEMAオリジナルエピソードを含む全6回の配信でお届けする本番組の初回（#1、2）ゲストには、新日本プロレス所属のウルフアロンと、スターダム所属のフワちゃんが登場しました。

■フワちゃん、プロレス挑戦は「どうしても“禊”って思われちゃう」葛藤を告白

過去の自分に「いいとこ取りばっかりしてた」

野営地での水汲みを志願したフワちゃんは、川へ水を汲みに行くと「水なんて（蛇口）ひねりゃ出てくるのを、山降りて汲みに行って、上がってって。すごなよなぁ」と感嘆。さらに水を運びながら、「ホントにこんなこと言いたくない、今さら30歳超えて気づくのも遅すぎるかもしれないけど」と前置きしたフワちゃんは、「パーって現場だけ行って、楽しいとこだけやって『お疲れ様でしたー』って、いいとこ取りばっかりしてた。でも野営って楽しいことだけじゃなくて、重たい荷物運んで、自分で考えて動いて。大変な思いをして掴みに行った楽しさの方がキラキラしてるし、青春だなって気づいた」と、自らの過去を振り返りながら心情を吐露しました。

さらに、焚き火を囲んだ夜の晩酌では、ウルフアロンからの「まさかフワちゃんがプロレスやると思わなかったな」という言葉をきっかけに、プロレス挑戦への本音を明かします。「私も夢としてやりたいなっていうのは本心であったんですけど、どうしても“禊”って思われちゃうんじゃないかなっていうのがある中で…」と、世間からの目に対する葛藤を告白。「自分の夢って言ってウルフが（プロレスを）始めてるのを見て…」と、プロレスラーとして奮闘するウルフアロンの姿に背中を押されたとも明かし、「『あ、私これやりたいんだ！』って思って努力を始めた瞬間に、なんかパーって、すごい輝いた感じがあった。毎日が目標に向かって突き進んでいるのが私は好きだし、楽しいんだなって思いました」と、熱い思いを打ち明けました。

【動画】フワちゃんがプロレスラーに転身したきっかけは…？(https://x.com/i/web/status/2054043196162736363)

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■ウルフアロン「1回間違えたらもうダメって、おかしい」現代社会の風潮に苦言

夜が更け会話が深まる中、東出が「活動休止って、不安はなかった？」とフワちゃんに問いかけたのをきっかけに、話題は現代社会の生きづらさへ。ウルフアロンは「人間なんて生きてりゃ間違いを繰り返すもんなのに、1個間違えたらもうダメっていう世の中になっちゃてる。そうなっちゃったら、更生する余地もないし、学ぶ機会だってない」と苦言を呈し、「みんな間違ったことをやって、それがダメだって分かって成長していくのに、1回の物事で『もうダメです。もうこれから先ありません』って、おかしな話じゃないですか」と、一度の失敗が許されない風潮への強い疑問を投げかけました。

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■東出昌大「死ねない理由を集めるフェーズがあった」活動休止時の苦悩を明かす

ウルフアロンの言葉を受け、東出も自らの過去を回顧します。「活動休止みたいなのだったり、スキャンダルとかがあった時に、自分が頑張りたくても仕事がない、何もないみたいな状態で、次に頑張る目標を見つけるってことは（難しかった）…」と言葉を紡ぎました。続けて「自分のためにポジティブなやりたいことを見つけるんじゃなくて、『死ねない理由を集める』みたいな」と、当時の追い詰められた心境を赤裸々に告白。「『俺がこれしたらあの人が悲しむな』『死んだら悲しむな、子どもが悲しむな』とか、そういう死ねない理由を集めていったフェーズがあった」と語った東出は、「俺は生きたいって思ったから…生きたいと思えないって辛い。生きたいと思えない人はきついだろうなと思う」と吐露。都会から離れた大自然の中で、それぞれの本音と飾らない素顔が垣間見える一夜となりました。

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1泊2日の野営生活の末、ウルフアロンが「真っ直ぐな生き方ができるような気がします」と、フワちゃんも「振り返ってみたら、いつの間にかデトックスしてました」と笑顔を見せた『東出昌大の野営デトックス』#2は、「ABEMA」で無料配信中です。ぜひご覧ください。

■『東出昌大の野営デトックス』 番組概要

(C)朝日放送テレビ

番組URL：https://abema.tv/video/title/534-20

#2配信日時：2026年5月11日（月）深夜0時30分～ ※毎週月曜深夜0時30分配信、全6回

#2配信URL：https://abema.tv/video/episode/534-20_s1_p2

出演：東出昌大

#1-2ゲスト：ウルフアロン、フワちゃん

※画像をご使用の際には【(C)朝日放送テレビ】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/