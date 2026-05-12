株式会社AIアバター、世界最高峰のAI学会「NeurIPS」にて Spotlight 採択（上位約3%）を獲得

AI AVATAR PTE.LTD.

株式会社AIアバター（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤一郎）は、当社グループのR&D拠点である Torilab がシンガポール国立大学（NUS）と共同で執筆した論文「Angular Steering: Behavior Control via Rotation in Activation Space」が、世界最高峰のAI・機械学習国際学会「NeurIPS 2025」において、上位約3%の栄誉である Spotlight 採択を獲得したことをお知らせいたします。

Google、OpenAI、Meta 等の世界トップAI企業や世界中の名門大学が投稿を競うNeurIPSにおける本採択は、当社グループが世界水準のAI基礎研究力を有することを示すものです。今後も Torilab を中心とするグローバルR&D体制を強化し、生成AI時代の社会実装に貢献してまいります。

研究成果の概要

論文タイトル：Angular Steering: Behavior Control via Rotation in Activation Space

採択学会：NeurIPS 2025（Neural Information Processing Systems）

採択区分：Spotlight 採択（投稿論文の上位約3%にあたる栄誉）

論文ID：arXiv:2510.26243

共同研究機関：Torilab（当社グループR&D拠点）× シンガポール国立大学（NUS）

研究者：Hieu M. Vu（Torilab）／ Tan M. Nguyen（NUS）

研究内容について

本研究は、大規模言語モデル（LLM）の挙動を精緻かつ安全に制御する新しい手法を提案するものです。LLMの内部表現空間（Activation Space）における『回転（Rotation）』という新たな数学的アプローチを導入することで、モデル出力の安全性・信頼性を飛躍的に高めることを可能にしました。

生成AIの社会実装が進むなかで、モデルの挙動制御（Behavior Control）はAIの安全性・信頼性を担保する上で極めて重要なテーマです。本成果は、AIの実用化における中心的課題に対する、基礎研究レベルでの貢献となります。

Spotlight 採択が意味すること

NeurIPSの位置付け：世界No.1AI・機械学習分野で最も権威ある国際学会

Spotlight採択率：上位約3%は何千本もの投稿論文から特に優れた一握りに授与

競合する研究機関：Google／OpenAI／Meta等世界トップAI企業も投稿を競う最高峰の舞台

NeurIPS は、AI・機械学習分野において世界で最も権威ある国際学会です。Spotlight は、毎年数千～万単位の投稿論文の中から特に優れたごく一部にのみ与えられる区分であり、採択率はおよそ上位3%、オリンピックでいえばメダル圏内に相当する評価です。当社グループ（Torilab／ベトナムR&D拠点）が、世界トップAI企業と肩を並べる舞台で評価を受けたことは、世界トップレベルのAI基礎研究への貢献を示しています。

今後の展望

当社が開発・提供する会話型AIアバター技術は、マルチモーダル技術（テキスト・声・表情）を活用した『寄り添うAI』として、医療・教育をはじめ様々な領域での活用が進んでいます。今後は、Torilab を中心とするグローバルR&D体制をさらに強化し、LLM・AIアバター・音声合成（TTS）領域での基礎研究と、その成果を国内外の事業現場へ素早く展開するパイプラインを拡大してまいります。

多様な領域におけるAIアバター活用の標準を、世界トップレベルの研究開発力を礎に築いていくことを目指します。

株式会社AIアバターについて

株式会社AIアバターは、感情を理解する会話型アプリ「AI AVATAR」の開発・提供を中心に、マルチモーダル技術を活かした『寄り添うAI』の社会実装を手がけています。2022年に日本でのAIアバター事業をスタートし、医療・教育分野への展開や他社との協業も推進しています。

【会社概要】

会社名：株式会社AIアバター

代表者：代表取締役 加藤 一郎

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 パシフィックセンチュリー丸の内20階

事業内容：AIを活用したコンシューマプロダクトの開発/運用/販売

URL：https://na2.hubs.ly/H04nj6M0

グループR&D拠点：Torilab（ベトナムR&D拠点）

参考情報

論文：Angular Steering: Behavior Control via Rotation in Activation Space

論文ID：arXiv:2510.26243

採択：NeurIPS 2025 Spotlight（上位約3%）

共同研究：Torilab（当社グループR&D拠点）× シンガポール国立大学（NUS）