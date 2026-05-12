世界最大級のビジネスアイデアコンテストの日本予選で、河合塾学園ドルトンスクールの小学生が優勝！11月の世界大会へ

学校法人 河合塾

2026年4月23日に開催された、世界最大級のビジネス・ピッチコンテスト『スタートアップワールドカップ2026 名古屋予選（ユースピッチの部）』で、河合塾グループで幼児・児童教育を行うドルトンスクール東京校のアフタースクールに通う、小学6年生の志方嶺太さんが見事に優勝しました！

■ドルトンスクール東京校の探究授業でのアイデアが発展

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が行われる、世界最大級のビジネス・ピッチコンテスト※であり、今年初めて、高校生以下を対象にした「ユースピッチ」が開催されました。書類選考を通過した全4チームのうち、ドルトンスクール東京校から2チームが出場。会場・オンラインを合わせて約3,000名の観客が見守る中、緊張しつつも、高校生や高専生に交じって約3分という短い制限時間で力強いプレゼンテーションを行いました。

今回、優勝した志方さんは、訪日外国人が日本で安心して食事できるようにする共通の「グルテンフリー認証マーク」をつくり、対応店舗や食品を検索できる多言語対応のアプリを提案。堂々の優勝となりました。

ドルトンスクールのアフタースクール（小学生コース）は、一人ひとりの知的好奇心を高める教育プログラムを展開。教員は良きアドバイザーとして子どもたちの興味・関心を引き出しながら、課題を発見し、解決に向かう力や自己表現力を伸ばすよう指導しています。出場した2チームも、ソーシャルスタディーズクラス（社会科）の探究授業で練ってきたアイデアに、教員のフィードバックを得ながらブラッシュアップして臨みました。

志方さんは、11月に米国サンフランシスコで開催される「世界決勝戦」に日本代表の一人として出場します。

※ピッチコンテストとは、スタートアップや起業家が自身のビジネスアイディア・サービス・製品について、投資家や審査員に向けて短時間でプレゼンテーションを行い、その革新性や成長性を競うイベントです。

■河合塾学園ドルトンスクールの概要

【河合塾学園ドルトンスクール】 https://www.dalton-school.ed.jp/

1970年に開校した１才～12才の幼児・児童を対象としたスクール（各種学校認可）。ドルトンプランを導入し、『自由』と『協同』の二つの原理のもと、子どもの可能性や興味関心を最大限に引き出す独自のプログラムが特徴。

アフタースクールは、週1回から通える、体験型の放課後スクール。マスマティックス・サイエンス・ライティング・ソーシャルスタディーズ・コンピュータ・探究ラボ・アートなどのプログラムを開催。