「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが飾る表紙＆巻頭10P！ 葵りんご、絢瀬まよ、青井春、井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑掲載の『FLASH』は5月12日(火)発売

１.アイドルグループ「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが『FLASH』で初の表紙＆巻頭に登場！

株式会社光文社「週刊FLASH」5月12日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH姫野ひなの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

グラビア各誌で引っ張りだこの活躍を続ける姫野ひなのが5月12日発売の『FLASH』表紙＆巻頭に登場、沖縄で撮影された、明るさとフレッシュさに溢れるグラビアとなっている。所属するアイドルグループ「#Mooove!」ではリーダーを務めている彼女。インタビューでは学生時代のリーダー経験や、グループの中でのリーダー像を語ってくれた。

【プロフィール】

ひめのひなの 11月11日生まれ 北海道出身 T148 アイドルグループ「 #Mooove!」 のリーダー。小動物のような愛くるしいルックスとミニマムボディで各誌を席巻中。5月23日（土）には、Zepp Shinjuku にて#Mooove! 3周年ライブ『# ムーブ記念日 vol.3』を開催。そのほか最新情報は、公式X（@aquamarin__）、公式Instagram（@pi._.y）にて



【クレジット】

姫野ひなの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

２.ゼロイチファミリア期待の逸材ルーキー・葵りんごが『FLASH』初登場！

葵りんご(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

桃月なしこらが所属することでお馴染みのゼロイチファミリア。その期待のルーキー・葵りんごが『FLASH』に登場した。「ミスヤングチャンピオン2025」でブレイクした彼女を8ページにわたって掲載している。写真では落ち着いて見えるが、インタビューでは「天然エピソード」を披露、そのギャップも魅力の一つだ。

【プロフィール】

あおいりんご 2002年3月22日生まれ 兵庫県出身 T160・B90W60H85 アイドルグループのメンバーとして活躍し、2025年には「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを獲得。そのほか最新情報は、公式X（@aoiringo_01）、公式Instagram（@a0._.oi）にて

【クレジット】

葵りんご(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

【デジタル告知】

葵りんご(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

FLASHデジタル写真集『JUICY&FRESH!』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

３.日本一有名なコンカフェ嬢・絢瀬まよが『FLASH』で初グラビアを見せた！

絢瀬まよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

新宿にある“日本一有名なコンカフェ”舞々悪魔(まいまいでびる)勤務の絢瀬まよ。『FLASH』に登場し、自身初となるグラビアを披露した。「SNS含めて初公開」というGカップの水着姿は、その美貌と相まって壮観だ。

【プロフィール】

あやせまよ ８月23日生まれ 千葉県出身 T153・B80(G)0W60H85 小学校１年生から高校１年生までクラシックバレエを習っており、ロシア留学や全国コンクールで銀賞、銅賞の受賞経験がある。2023～2025年に東京でアイドル活動をしていた。その後、コンセプトカフェ「舞々悪魔」に人気キャストとして在籍している。そのほか最新情報は、公式X（@mayo_ayase_）、公式Instagram（@mayo_ayase_）にて



【クレジット】

絢瀬まよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作



【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『気まぐれな視線』が各電子書店で5月19日に発売予定！

４.“チート級スタイル”の青井春が、『FLASH』で3年ぶりにド迫力グラビアを披露！

青井春(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塚田亮平

“チート級スタイル“とも称されるほど、抜群のプロポーションを誇るグラビアアイドルの青井春。5月12日発売の『FLASH』に登場し、同誌ではおよそ3年ぶりとなるグラビアを披露。変わらぬグラマラスボディにオトナの色香が加わった、進化した姿を見せている。

【プロフィール】

あおいはる 28歳 1998年3月26日生まれ 大阪府出身 T166・B90W55H83 6歳から劇団に入り、舞台やモデルとして活動開始。2017年グラビアデビューし、その完璧な体型から「チート級スタイル」と呼ばれ、人気を博す。2026年歌手としてデビューすることを発表。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@harujjang26）にて

【クレジット】

青井春(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塚田亮平

５.井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑が『FLASH』で魅せた！

和田海佑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

「グラビア界の次世代ヒロイン」の呼び声高い和田海佑が『FLASH』に登場。9ページにわたるグラビアで圧倒的なプロポーションを見せつけた。5月2日に行われた井上尚弥vs中谷潤人戦でラウンドガールを務めたことも話題となった彼女、今の目標は「佐久間宣行のNOBROCK TVに出演して、同じ事務所の森脇梨々夏さんと共演すること」だという。

【プロフィール】

わだみゆ 29歳 1997年3月29日生まれ 兵庫県出身 T158 AB型 趣味：野球観戦、心霊系、水色の物を集める 特技：100のエピソードトーク、愛嬌をふりまく 2020年9月、NMB48の7期生として加入。2025年11月、同グループを卒業。2026年2月にプラチナムプロダクションに移籍した。1st写真集『確信犯』がワニブックスより発売中。そのほか最新情報は、公式X（@MYUMYU_48）、公式Instagram（@myu____o0）にて



【クレジット】

和田海佑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU



【デジタル告知】

和田海佑(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

FLASHデジタル写真集『さくら色の日々』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/5月12日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/