株式会社EventHub

株式会社EventHub (東京都港区、代表取締役CEO：山本 理恵) が提供するシェアNo.1(※)イベント・ウェビナーマーケティングプラットフォーム「EventHub（イベントハブ）」は、2026年5月16日（土）に開催される、「Publink Summit for JAPAN 2026 SPRING」に出展します。

Publink Summit for JAPANとは

「Publink Summit for JAPAN」は、日本初、官民1000人のキーパーソンが集結する日本最大級の官民共創カンファレンスです。

多彩なセッション・ワークショップに加えて共創を生み出すためのさまざまなコンテンツが用意されており、1日を通して、一緒に新しい何かにチャレンジすることのできる仲間を見つけるきっかけが提供されています。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31178/table/182_1_2cdef1921df6ec64cae31a6477899d3f.jpg?v=202605120451 ]

【イベントマーケティングプラットフォームEventHub】

EventHubは、ウェビナー、カンファレンス、展示会出展など、マーケティング活動におけるあらゆるイベントを、オンライン・オフライン問わず支援できる国内唯一のシェアNo.1(※)イベントマーケティングプラットフォームとして、これまでに500社以上の企業に導入され、累計10,000件を超えるイベント・ウェビナー開催に利用されています。



イベント・ウェビナーの企画・集客から当日の運営、そして“会いたい人に会える”イベント体験までをワンストップでサポートします。さらに、名刺スキャンやMA・SFAとのデータ連携により、開催後のフォローアップもスムーズにし、リード獲得から商談創出、営業成果の最大化までを一気通貫で支援します。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ「オンラインイベント」に関する競合調査(2021年8月期)



【会社概要】

会社名 : 株式会社EventHub

所在地 : 〒105-0003

東京都港区西新橋1丁目1番1号 日比谷フォートタワー

代表者 : 代表取締役CEO 山本 理恵

設立年 : 2016年

URL：https://eventhub.jp/