【個食に関する調査】同居者がいても、家での夕食時に各自違うメニューを食べることがある人は3割強。違うメニューになる理由は「食の好みが違う、好き嫌いがある」が約45％

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■家でひとりで食事をする場面は「平日の昼食」が同居者がいる人の4割弱、「平日の朝食」が3割強

■同居者がいても、家での夕食時に各自違うメニューを食べることがある人は3割強。違うメニューになる理由は「食の好みが違う、好き嫌いがある」が約45％

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、4回目となる『個食』に関するインターネット調査を2026年4月1日～7日に実施しました。

家でひとりで食事をする状況や理由、少量タイプ食品の利用状況などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1772_1_c38bd10055098ca6ca6a5024d145110f.jpg?v=202605120451 ]◆家でひとりで食事をする場面

同居者がいても、家でひとりで食事をする場面は（複数回答）、「平日の昼食」が38.8％、「平日の朝食」が31.9％です。

「平日の昼食」は女性30～60代で比率が高く、特に女性50代では約55％となっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆家でひとりで夕食を食べる頻度、理由

同居者がいる人のうち、家でひとりで夕食を食べることがある人は2割強です。そのうち、週に4～5回以上ひとりで食べる人は6割弱となっています。

ひとりで食べる理由は（複数回答）、「同居者は家にいることがあるが、生活のパターン・リズムが違う」が47.2％、「同居者が、食事の時間に家にいないことがある」が44.0％で上位2項目です。

2世代同居世帯では、「食事のスタイルが違う」が他の層よりやや高くなっています。

◆家での夕食時に各自違うメニューを食べる状況

同居者がいても、家での夕食時に各自違うメニューを食べることがあると回答した人（「よくある」「ときどきある」の合計値）は3割強です。

若年層で比率が高く、特に女性10～30代では各50％台と高くなっています。また、2世代同居・3世代同居世帯でもそれぞれ4割を超えます。

◆家での夕食時に各自違うメニューを食べる理由

家での夕食時に各自違うメニューを食べることがある人に、その理由を聞きました（複数回答）。

「食の好みが違う、好き嫌いがある」が45.1％です。「食事のスタイルが違う」が25.3％、「食べる時間帯や生活時間が違うので、それぞれで準備する」が18.0％で続きます。

「その時の気分・体調などで食べたいものが違う」は女性で比率が高く、男性を上回ります。

「子どもや大人、高齢者などの年齢や体質によって食べやすいもの・食べられるものが違う」は、女性10～40代や男性30～40代でやや高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆少量タイプの食品・食事セットの利用状況

直近1年間に利用した少量タイプの食品・食事セットは（複数回答）、「一人用サイズの冷凍パスタ・麺類」が24.6％、「一人用惣菜パック」「ワンプレートタイプの冷凍食品」「小容量の野菜や肉・魚のパック」が各10％台です。

家での夕食時に各自違うメニューを食べることが『よくある』と回答した人では、「一人用惣菜パック」が他の層より高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆家での食事で、各自違うメニューを食べる状況・内容（全4,306件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1772_2_d41b90d9244cca67d306a42e58498703.jpg?v=202605120451 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1772_3_f7634cdf22dd3c2cf6ffa7c0000e8761.jpg?v=202605120451 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnote(https://note.com/myel_cotoel)でもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。