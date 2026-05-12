岩手県盛岡市で愛される洋菓子店「タルトタタン」が初出店！大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅直結の大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈タルトタタン〉は、岩手の自然が育んだりんごや厳選素材を活かし、職人が心を込めて丁寧にお菓子を手作りしています。〈ｃａｆe Ｔｈｅ ＳＵＮ ＬＩＶＥＳ ＨＥＲＥ〉は、三軒茶屋発のクラフトカフェスイーツブランド。看板商品の三層の瓶詰チーズケーキ「チルク」は、なめらかな口どけと遊び心ある見た目で、手土産にも人気な一品です。〈松葉屋茶寮／ＯＫＡＳＨＩＹＡ〉素材本来の鮮烈な味わいを追求した、表参道で人気を誇るお菓子ブランド。大丸東京店の最旬スイーツ３ブランドをご紹介します。

盛岡から食べて「ほっ」とする美味しいスイーツが初登場！

〈タルトタタンのキャラメルナッツ〉５個入 １,６３１円 【保存方法／常温】１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）１階 ＭＡＰ

発売１周年の「キャラメルナッツ」。岩手県産小麦のサクッと香ばしいクッキーに自家製キャラメルと３種のナッツ、フロランタンを重ねた贅沢な一品です。

〈タルトタタンのアップルパイ〉５個入 １,６３１円、８個入 ２,５４９円 【保存方法／常温】１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）１階 ＭＡＰ

看板商品「タルトタタンのアップルパイ」は岩手県産紅玉のみを使用。芳醇なバターの香りと共に、とろける甘酸っぱい林檎が口いっぱいに広がる至福の味わいです。

三軒茶屋発のクラフトカフェスイーツ

〈cafe The SUN LIVES HERE〉【CHILKプレーン】 １個 570円【保存方法/冷蔵】 /１階 ウイークリー・セレクトスイーツ ＭＡＰ

三層仕立ての瓶詰チーズケーキ。スプーンひとすくいで３種類の味が楽しめます。なめらかな口どけと濃厚でミルキーな味わい、すっきりとした後味まで堪能できる一品。見た目も可愛らしく、手土産や贈り物、自分へのご褒美にもぴったりです。

お酒との相性抜群！入手困難なお菓子と話題

〈松葉屋茶寮／ＯＫＡＳＨＩＹＡ〉【トリュフクッキー】５枚入 １,４００円【保存方法／常温】 ／１階 ウイークリー・セレクトスイーツ２ ＭＡＰ

ＯＫＡＳＨＩＹＡの「余香」は、ザクっとほどけてふわりと香る、素材の余韻が心地よいクッキー。

不動の人気を誇るトリュフクッキーは、黒トリュフの芳醇な香りと発酵バターのコクが口いっぱいに広がります。 紅茶はもちろん、赤ワインとのペアリングも格別です。

※価格は全て税込です。