【クラウドBOT連携プラグイン】kintoneの業務を自動化するロボットの一括実行に対応

株式会社C-RISE

株式会社C-RISE（本社：富山県高岡市、代表取締役：村井）は、kintoneとクラウドBOTを連携するためのkintoneプラグイン『クラウドBOT連携』のバージョン1.6.0をリリースしました。

kintoneプラグイン「クラウドBOT連携」は、クラウドBOTサービスで作成したWeb自動化ロボット（BOT）をkintoneから直接実行できる連携プラグインです。

Webサイトから取得したデータやBOTの実行結果をkintoneへ自動登録でき、データ収集・入力・更新業務の効率化を支援します。

本バージョンでは、kintoneの一覧画面から複数レコードに対してBOTを一括実行できる機能を新たに追加しました。

これまで、BOTの実行はレコード詳細画面から1件ずつ行う必要がありましたが、今回のアップデートにより、一覧画面上からまとめてBOTを実行できるようになり、大量データ処理や定型業務の効率化をさらに促進します。

新機能概要

一覧画面からBOTを一括実行

一覧画面上で、複数レコードに対してBOTをまとめて実行できるようになりました。

以下の2種類の実行方法をサポートしています。

1. 現在の検索条件を使用

一覧画面に適用されている検索条件に一致するすべてのレコードを対象に、一括実行を行います。

2. 任意のレコードを選択

一覧画面に表示されているレコードの中から、任意のレコードを選択してBOTを一括実行できます。

必要なレコードだけを柔軟に選択できるため、部分的な再実行やスポット対応にも活用いただけます。

活用シーン

本機能により、これまで1件ずつ実行していた定型業務を、一覧画面からまとめて自動処理できるようになります。大量データを扱う業務や、日次・月次で発生する繰り返し作業の効率化に活用いただけます。

顧客データをCRMへ一括連携

kintoneに登録された顧客情報を、CRMやSFAなどの外部システムへ一括で連携できます。

一覧画面で「未連携」の顧客データを検索し、そのまま一括でBOTを実行することで、複数件の顧客情報をまとめて登録・更新可能です。

顧客データをCRMへ一括連携

営業部門やカスタマーサクセス部門におけるデータ連携業務を効率化し、手作業による登録漏れや入力ミスの削減にもつながります。

新規クライアントの反社チェックを一括実行

新規取引先に対する反社チェック業務を、一括で自動実行できます。

これまで1社ずつ実施していた確認作業を、一覧画面からまとめて処理できるため、審査業務のスピード向上とオペレーション負荷の軽減を実現します。

新規クライアントの反社チェックを一括実行

「審査待ち」のステータスが付いた取引先を検索し、一括実行することで、複数企業に対するチェック業務を効率的に進めることが可能です。

注文書の生成を一括実行

kintone上の受注データをもとに、注文書や帳票をまとめて生成できます。

当日出荷分や月末締め対象のレコードを一覧画面で抽出し、一括でBOTを実行することで、大量の注文書を自動生成可能です。

注文書の生成を一括実行

バックオフィス業務の作業時間を削減し、帳票作成業務の効率化と人的ミスの防止に貢献します。

※一括実行ご利用時の注意事項

BOTは並列で実行されます。 並列実行数の上限を超えた場合、超過分のBOT実行はエラーとなります。 並列実行数の上限については、ご契約中の料金プランをご確認ください。 並列実行数の上限を超える運用が想定される場合は、実行キュー機能のご利用もご検討ください。

クラウドBOT(R)について

クラウドBOTは、生成AI・AIエージェント・ブラウザRPA・API連携を統合し、Web業務をまるごと自動化するクラウドサービスです。

手軽なコスト： 有料プランは月額5,000円（税別）から提供しており、本格的な自動化を低コストで実現できます。

環境構築不要： 最新のサーバーレス技術を活用しており、専用PCやソフトのインストールなしで安定したロボット実行が可能です。

高度な拡張性： AI生成やAIエージェントを完備。kintoneをはじめとする外部サービスともシームレスなデータ連携が可能です。

サービスサイト：https://www.c-bot.pro/

【クラウドBOT(R)製品概要】

製品概要：Web自動化プラットフォーム

価格：サービスサイト料金表に記載 (無料プランあり)

サービスサイト：https://www.c-bot.pro/

コミュニティサイト：https://community.c-bot.pro/

プロモーション動画：https://youtu.be/dNHUzMrU4xo

会社概要

株式会社C-RISEは、クラウド上の様々な操作・アイデアをBOT化し、自動化するプラットフォームサービスを提供します。

会社名：株式会社C-RISE所在地：富山県高岡市京田１９番地 田中ビル 2 101号室

代表者：村井 将則

設立：2005年7月 (1998年4月創業)

URL：https://www.c-rise.co.jp/

事業内容：Webオートメーション事業,Webシステム開発事業,EMS事業

お問い合わせ先

TEL：076-213-5619 [9:30～17:00]

e-mail：info@c-rise.co.jp

※営業目的のご連絡はご遠慮下さい。