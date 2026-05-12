【5月16日・滋賀】秀吉時代の長浜にタイムスリップ。町人と謎を解きながら歩く「まちあるき×謎解き×演劇」体験イベントを開催！

株式会社コネクトビビ

滋賀県長浜市を拠点に文化芸術活動を展開するNPOはまかるは、長浜市を舞台とした戦国時代の商人町を楽しめる無料の体験型イベント『殿、こちら御朱印状にございます！』を、2026年5月16日（土）に開催します。

オープニングアクトの演劇から始まり、街中に潜む町人キャストたちと交わりながら、破れた御朱印状を復元してゴールを目指す体験型エンターテインメント。豊臣秀吉が築いた商人町・長浜を舞台に、参加者は街そのものを舞台として歩きながら、戦国時代の世界観に没入します。

観光×演劇×謎解きの掛け合わせによって、新しい長浜観光のかたちを提案します。

▼詳細・予約はこちら

https://hamacul.or.jp/goshuin_lp/

イベントの体験内容

1. オープニングアクト（演劇上演）

集合場所の曳山博物館広場で、オープニングアクトがございます。豊臣秀吉が長浜を治めていた頃、町人たちが御朱印状を巡ってドタバタ劇を繰り広げる物語です。

10:00／11:00／13:00／14:00の4回上演を予定しています。

2. キャストとの交流型謎解き

街中に潜む町人キャストたちに話しかけて謎を集め、破れた御朱印状を復元するミッション。ヒントを受け取りながら、参加者は街を巡り、ゴールの大通寺山門を目指します。

3. 長浜の街並みそのものが舞台

会場は曳山博物館から、土田金物店、四居家、金屋公園、大通寺山門までを周遊。秀吉の時代から続く商人町の歴史的景観を歩きながら、戦国時代の長浜を体感できます。

地域協働で生まれた、新しい観光のかたち

参加者は40～60分の街歩きで戦国の世にトリップ。おひとりの参加はもちろん、家族・友人・カップルと、誰でも気軽に楽しめる無料イベントです。

主催のNPOはまかるは、地域の歴史資源を新しいエンターテインメントとして再解釈することで、長浜の観光体験に厚みを加えることを目指しています。今後シリーズ化を視野に、9月には公益財団法人びわ湖芸術文化財団との共催で特別公演も予定しています。

開催概要

イベント名：『殿、こちら御朱印状にございます！』

開催日：2026年5月16日（土）

時間：10:00～16:00（オープニングアクト 10:00／11:00／13:00／14:00の4回上演）

会場：曳山博物館広場（集合）～ 大通寺山門（ゴール）（滋賀県長浜市）

所要時間：40～60分（オープニングアクト含む）

参加費：無料

予約方法：特設サイトより事前予約可（当日飛び入り参加も可能）

特設サイト：https://hamacul.or.jp/goshuin_lp/

主催：北近江豊臣博覧会実行委員会

共催：NPOはまかる

協力：一般社団法人長浜青年会議所、長浜曳山博物館

謎解き制作：うるう

お問い合わせ

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https://hamacul.or.jp/goshuin_lp/

▼その他お問い合わせ

広報担当：

株式会社コネクトビビ

電話：090-5656-6128

メール：

otani0628@connectbibi.com

【メディア関係者の皆様へ】

本イベントに関する取材・撮影のご相談は、上記までお気軽にお問い合わせください。

当日はキャストとのインタビュー、参加者の体験取材なども可能です。

シリーズ化を見据えた長浜の観光×演劇×謎解きの取り組みとして、ぜひご取材ください。