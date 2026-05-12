【名古屋タカシマヤ】２０歳の画家「タイチ」個展を東海地区で初開催。すべてアナログで描かれた作品が一堂に。

株式会社アートスペース

展覧会の企画・運営を行う株式会社アートスペース(所在地：東京都江東区）はタイチ個展「ぼくのことば」を5月13日（水）から5月19日（火）まで、ジェイアール名古屋タカシマヤで行います。

https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/lifestyle/post-762.html

新作原画「接吻」 約65x53cm

幼い頃から頭の中にある不思議な世界観を絵にする事を得意とし、TV企画「さんま画廊」にも出演。名画をモチーフにした作品が約４５００もの応募作品から明石家さんま氏に選ばれ、注目を浴びました。

本展の見どころは、名古屋展のために描いた新作原画「接吻」。グスタフ・クリムトの原作をもとに、浮世絵風にアレンジした豪華絢爛な作品を初公開します。またライフワークである日常の出来事や思いを表現した原画作品や初公開となる新作版画を一堂に展示販売します。

※状況により、抽選販売などに切り替える場合がございます。あらかじめご了承ください。

大判アートブックも会場で東海地区初販売。

新作原画「素直な鑑賞」ペン、コピック/紙 約19x19cm新作原画「犬と食卓」ペン、コピック/紙 約19x18cm版画「バベルからの解放」 約70×78cm新作版画「犬と僕のアトリエ」約23×23cm新作版画「チューリップを眺める」約23×23cm新作版画「ゴッホ「夜のカフェテラス」より」約23×23cm新作版画「犬が好き」約23×23cm

大作《バベルからの解放》の細かな描写のストーリーやコンセプトも収録。

絵を「見る」だけでなく、物語としてじっくり楽しんでいただけます。

「大判アートブック」16ページ／綴じなし

人気のオリジナルグッズも数量限定で販売します。

HOT SOXから発売された新商品の靴下や絵本『鬼無のももたろう』など、数量限定で会場に並びます。

HOTSOX「プリントソックス」※画像はイメージです。絵本『鬼無のももたろう』

【サイン会】

5月１6日（土）,17日（日）

各日：午後１時～午後４時

※期間中、作品をご購入の先着30名様にイラストを描いてプレゼントいたします。

※諸般の都合により、営業時間・作家来場など予定が変更となる場合がございます。

タイチ プロフィール

２００５年生まれ（２０歳）

幼少期から絵を描くことを好み、自身の頭の中の不思議な世界観を作品化するスタイルで注目を集めています。

名画をモチーフに描くことが多いタイチの作品には、いつも温かな、そして日常の幸せが溢れていて、常にファンを増やし続けています。

個展開催概要

イベント名 ： タイチ個展 「ぼくのことば」

開催日時 ： ５月１３日(水)～５月１９日(火) 午前１０時～午後８時 ※最終日は午後６時閉場

会場 ： ジェイアール名古屋タカシマヤ ９階 イベントスポット１

住所 ：〒450-6001 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

TEL: 052-566-1101 （代表）

詳細を見る :https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/art/artgallery/shopnews_list/shopnews097.html





【タイチの公式インスタグラム】https://www.instagram.com/taipopo729/