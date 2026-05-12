ファンの応援が順位を動かす新企画「ダンス&ボーカルランキング」スタート！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、ファンの応援行動をもとに順位が決まる新企画「ダンス&ボーカルランキング」を開始いたします。本ランキングは、AWA内での楽曲再生、プレイリスト、ラウンジ、コメントなどの行動を総合的に集計し、ダンス&ボーカルアーティストのランキングとして毎月発表するものです。ファンの日々の応援が、推しアーティストの順位やプロモーション機会につながる新たな取り組みです。

「ダンス&ボーカルランキング」は、AWA内での再生、プレイリスト、ラウンジ、コメントなどの行動をもとに、ダンス&ボーカルアーティストのランキングを毎月発表する企画で、総合ランキングに加え、各指標ごとのランキングも展開されます。また、ランキング上位のアーティストには、AWA内広告枠への掲載やプレイリスト関連露出、注目プレイリスト枠への掲載、ABEMA CM放映などの特典をご予定。ファンの応援がアーティストのプロモーションにつながる仕組みとなっています。

ユーザーは、楽曲の再生、プレイリスト公開、ラウンジ開催・参加、コメント投稿などで推しを応援できます。特にフル再生は効果的な応援方法として位置づけられており、有料プランではより強く応援を届けやすい設計です。一方で、無料でできる応援行動もランキングに反映されます。

AWAは今後も、音楽を聴くだけでなく、ファンの熱量やコミュニティの盛り上がりがアーティストの力になる体験を提供し、応援する楽しさと、その応援が形になる喜びを、より多くのユーザーに届けてまいります。

■2026年4月ダンス&ボーカルランキング

「ダンス&ボーカルランキング」の初回結果は、再生、プレイリスト、ラウンジ、コメントといった複数の指標で高い支持を集めた&TEAMが総合1位を獲得。2位はNiziUで、再生やプレイリストでの支持に加え、ラウンジ関連の指標でも存在感を示し、楽曲を聴くことにとどまらず、さまざまな形で寄せられたファンの応援が順位を押し上げたことがうかがえます。3位のBTSも、再生・プレイリストで特に強さを見せながら、ファンの熱量の高さを示す結果となりました。

▼そのほかのランキングはこちら

https://cp.awa.fm/news/dance_and_vocal_ranking/202604

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は2億曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報：https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X：https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm