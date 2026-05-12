三菱重工グループの三菱重工環境・化学エンジニアリングが 「LaKeel Online Media Service」を導入

株式会社ラキール

株式会社ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 努、以下「ラキール」）は、三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：澤本 嘉正、以下「MHIEC」）の労働安全衛生教育の取り組みとして、動画配信型教育サービス「LaKeel Online Media Service」が採用されたことをお知らせします。

■採用の背景

廃棄物処理プラント等の建設において元方事業者として施工管理を担うMHIECでは、安全な建設現場の実現に向け、事故・災害の撲滅を目指した取り組みを継続的に推進しています。これまでも自社制作の動画を用いた教育を行ってきましたが、制作コストや労力が多大であることや、内容のマンネリ化が課題となっていました。また、近年の建設現場における外国籍作業員の増加、経験の浅い若手や高齢作業員の増加など、現場作業員の属性が多様化しており、これらすべての層に効果的かつ統合的に活用できる教育ツールの必要性が高まっていました。

こうした課題を解決し、教育の効率化と実効性の向上を両立させ、建設現場における安全管理をより確実なものにするため、「LaKeel Online Media Service」の導入を決定しました。

■採用を決めた３つの理由

- 建設現場の実務から安全意識まで、多様な分野をカバーする豊富なコンテンツ- 短時間動画で手軽に学習でき、多様化する現場作業員へ効率的な教育が可能- 制作負担を軽減しつつマンネリ化を防止。現場に合わせた柔軟な運用が可能

■「LaKeel Online Media Service」の活用イメージ

安全衛生部員が実施する年間140現場に及ぶ月1回の安全パトロールにおいて、現場作業員が直接「LaKeel Online Media Service」の動画を視聴する運用を取り入れ、実地での安全教育を強化します。1本あたり数分という短尺動画の特性を活かし、現場の状況に応じたタイムリーな教育を行うことで、作業員一人ひとりの安全意識の向上を図ります。

■導入担当者様コメント

現場作業員の属性が多様化する中で、誰もが正しく理解できる教育ツールとして「LaKeel Online Media Service」をさらに活用していきます。今後は現場の教育に留まらず、事務部門を含む全社的な教育展開も検討しており、組織全体としての安全意識の底上げを図っていく考えです。また、弊社ではこれまで独自に教育動画を制作してきた背景があるため、今後は本サービスの制作機能を活用し、自社のニーズに合致した独自の教育コンテンツを拡充することで、さらなる安全文化の醸成を目指します。

■三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社について

三菱重工環境・化学エンジニアリングは、プラントの新規建設からアフターサービスまでを手掛ける、環境プラントの総合エンジニアリング企業です。ごみのない衛生的な都市環境づくりと限りある資源の保全を目指し、設立以来半世紀以上にわたって、廃棄物の適正処理と再利用のための技術を培ってきました。日本国内にとどまらずグローバルに事業を展開し、三菱重工グループの総合力を活かして、新たな技術・製品・事業を創出することで、美しい環境を守り続け、社会に貢献します。

■「LaKeel Online Media Service」について

「利用率が思うように上がらない」、「思ったほど効果が出ない」というこれまでのeラーニングの課題を解消する企業向け動画配信型教育サービスです。学習理論のTPACKをベースに制作されたアニメコンテンツは学習効果が高く、１本2-3分程度とマイクロコンテンツ化されており、日常業務の隙間時間や休憩時間など、いつでもどこでも学ぶことができます。「LaKeel Online Media Service」は〈点の学習〉から〈線の学習〉を実現し、より高い効果が得られる「ブレンディッド・ラーニング」と呼ばれる最新の学習メソッドを提供しています。

LaKeel Online Media Serviceサイト https://om.lakeel.com

三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 https://www.mhi.com/jp/group/mhiec/

株式会社ラキール https://www.lakeel.com

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■本件に関するお問合せ先

株式会社ラキール

コーポレート本部 広報グループ

TEL：03-6441-3850 Email：pr@lakeel.com