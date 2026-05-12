事例とデータから読み解くアプリ成長のヒント

フラー株式会社

アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」を提供するフラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、アプリの成長に関する施策やユーザー動向を事例とデータの両面から読み解くオンラインセミナー「伸びるアプリには理由がある 事例とデータで読み解くアプリ成長セミナー」を2026年5月20日（水）に開催いたします。

本セミナーでは、実際のアプリ事例をもとに、ユーザーの利用動向やアプリの使われ方に関するデータを参考にしながら、アプリ成長に関する施策や傾向について解説します。あわせて、アプリ市場データの見方や活用方法についても紹介し、データをもとにした施策検討のヒントを提供します。

アプリの成長施策や市場動向を把握したい方、データを活用したマーケティングやサービス改善を検討されている方におすすめの内容です。

参加方法

下記URLより参加申込みをお願いします。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YpC-iTDGTwOxVkglTSFE8g

開催概要

日程：2026年5月20日（水）

時間：14:00～14:50

形式：Zoomによるオンラインセミナー

参加費：無料（事前登録制）

セミナーでわかること

・アプリ成長事例の紹介

・データから読み解くユーザー動向

・アプリ利用傾向（利用頻度・利用時間など）

・アプリ成長に関する施策の考え方

・アプリ市場データの活用方法

こんな方におすすめ

・アプリの企画・開発・運用をご担当されている方

・アプリの成長施策を検討されている方

・アプリ市場の動向を把握したい方

・データを活用したマーケティングやサービス改善に関心のある方

セミナー参加特典

アンケートにご回答いただいた方には、当日の登壇資料を配布します。

参加申込みはこちら

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YpC-iTDGTwOxVkglTSFE8g

登壇者プロフィール

フラー株式会社

アプリ分析グループ インサイドセールス

菅田 琳

新潟県出身。アプリ市場分析サービス「App Ape」にてインサイドセールスを担当。

アプリの利用データや市場動向をもとに、企業のマーケティング・グロース課題の解決を支援している。

既存顧客向けには、アプリ施策やユーザー動向を分析したレポート作成にも従事。

事例とデータの両面から、アプリ成長に向けた実践的な示唆の提供に取り組んでいる。

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セミナー参加におけるご注意事項

・プログラムおよび登壇者は、事前の予告なく変更となる場合があります。

・ビジネス向けセミナーのため、ご登録は会社のメールアドレスでお願いいたします。

・ご登録いただいたメールアドレス宛に、参加用URLをお送りします。

・当社判断により、個人メールアドレス、フリーランスの方、競合企業の方など、一部の方の参加をお断りさせていただく場合があります。

・申込み時に取得した個人情報は、イベント主催企業および協力企業の個人情報保護方針に基づき適切に管理し、本イベントに関する連絡および製品情報のご案内のために利用します。

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App Apeについて

フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。

テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。

アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。

アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。

App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business

会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

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本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp