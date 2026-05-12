貯金アプリfinbee（フィンビー）、クレジットカード決済と連携した新機能「クレカ先取り貯金」を提供開始

株式会社ネストエッグ

貯金アプリ「finbee（フィンビー）」を開発・運営する株式会社ネストエッグ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川口 雅史）は、2026年5月12日よりクレジットカード決済の利用金額を参照して翌月の支払額を自動で取り分けておくことができる「クレカ先取り貯金（特許出願中）」の提供を開始いたします。

「クレカ先取り貯金」利用イメージ

■背景・課題

キャッシュレス決済比率は年々上昇しており、何らかのキャッシュレス決済を利用している割合は58.0％（162.7兆円）、その内訳はクレジットカード利用が82.7％（134.6兆円）でトップとなっております（※）。クレジットカード利用がキャッシュレス決済の8割を超える中、「便利だが翌月の支払額が見えにくい」「口座残高が毎月ぎりぎりで翌月支払えるか不安」という心理的負担がユーザーの課題となっています。finbeeは「使った分をその場で貯金に回す」ことで、このタイムラグによる不安を解消します。これまでは、クレジットカード利用金額分をワンタップ貯金で都度手動で取り分けておくことはできましたが、この度クレジットカード利用金額を自動で参照して事前に取り分けられる新機能をリリースいたします。

※：参照 2026年3月31日発表 経済産業省ニュースリリース「2025年のキャッシュレス決済比率を算出しました」

■機能概要

「クレカ先取り貯金」とは、普段お使いのクレジットカードと貯金アプリfinbeeを連携することによって、利用明細の反映に合わせてクレジットカード利用金額と同額分を自動でアプリの貯金用口座に先取り確保、貯金する機能です。

▼利用例

- クレジットカードで590円のお買い物をする- finbeeが590円のご利用明細情報を取得- 590円貯金される貯金ルール設定画面通知設定画面

クレジットカードの翌月の支払いに備える機能のため、クレジットカードの支払日前に貯金の取り崩しを行えるようアプリから通知設定することもできます。

「クレカ先取り貯金」を活用いただくことで、翌月の支払額を銀行口座の中で別枠で確保し、支払日に慌てることなくクレジットカードをご利用いただけるようになります。

■ネストエッグ代表取締役社長 川口 雅史 コメント

キャッシュレス化が加速する現在、日々の確実な支払いの管理もまた、豊かな人生を送るための重要な土台です。本機能を通じて、ユーザーの皆様が支払いの不安から解放され、より自由に、前向きに消費や貯金を楽しめる環境を提供してまいります。

■自動貯金サービス「finbee」について

finbeeは、「かなえる日々を、はじめよう」をコンセプトとした「貯金の見える化」ができる貯金アプリです。連携した口座内のお金を「自動で取り分け・管理」できます。税金・旅行・カード支払いなど「未来の支出」の準備を項目ごとに貯金できるため、家計管理がよりカンタンに、より便利に。期日を決めれば、おつり貯金・つみたて貯金・ワンタップ貯金などの機能で、いつもの生活をしながら目標金額までお金が確実に貯まります。利用する人の習慣・ライフスタイルに合わせた貯金をサポート、新しい貯金体験を提供しております。2016年12月にサービスを開始、現在11行（2026年4月末時点）と接続しており、幅広い方々にご利用いただいています。

サービスサイトURL：https://finbee.jp/



■ネストエッグについて

Fintechの促進で、お客様の金融行動や金融機関の在り方が大きく変化しているなか、決済・金融領域に強みを持つインフキュリオン子会社として、「人々の生活に寄り添う新しい金融サービスを提供することで、人生に躍動、自由、豊かさを提供する」という企業理念のもと、2016年4月に設立。お客様の目標、願い、夢の実現にバンソウする貯金サービス「finbee」を通じて取得した、少し未来の「やりたい、ほしい」に関する“未来需要データ”を活用することで、金融機関、事業会社向けに新たなビジネス支援を展開しています。