全国から集結！スポーツウエルネス吹矢「ワールドマスターズゲームズ2027関西和歌山県』オープン競技5/17(日)和歌山ビックホエール（和歌山市）で開催
『ワールドマスターズゲームズ』の本競技は30歳以上の方が対象ですが、スポーツウエルネス吹矢が参加するオープン競技に年齢制限はありません。
日本で開催される初めての『ワールドマスターズゲームズ』。その世界規模の大会のオープン競技として行われるスポーツウエルネス吹矢大会です。
全国各地、１都２府22県（ 岩手、福島、茨城、栃木、埼玉、東京、神奈川、福井、長野、岐阜、 静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、高知）から534人が出場。
大会風景
『ワールドマスターズゲームズ関西 和歌山県』
オープン競技
『スポーツウエルネス吹矢大会』
主催：ワールドマスターズゲームズ2021関西和歌山県
一般社団法人スポーツウエルネス吹矢協会 近畿ブロック
共催：ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会
主管：和歌山県スポーツウエルネス吹矢協会
開催日時：5月17日(日)
受付 9:00
開始式 9:50
競技開始 10:20
表彰式 15:10
閉会式 16:00
開催場所：和歌山ビックホエール（和歌山市）
参加人数：534人
競技種目：個人戦6ラウンド（1ラウンド5本）
距離別・男女別
＠和歌山ビックホエール
【スポーツウエルネス吹矢】
スポーツウエルネス吹矢は1998年に日本で誕生したスポーツです。
５ｍ～１０ｍ先の円形の的をめがけて息を使って矢を放つスポーツです。
矢を吹く際には基本動作があり、その動作の特徴は腹式呼吸をベースとした吹矢式呼吸法です。
＜魅力＞
・「誰でも」性別、年齢問わず楽しめます
・「いつでも」「どこでも」「手軽に」できます
・ゲーム感覚で楽しみながらできるスポーツです
・スポーツウエルネス吹矢式呼吸法による様々な健康効果
・精神力&集中力を高めます
・様々な世代とのふれあいや仲間づくり
・実力認定や競技会参加による目標ややりがい
当協会は、公益財団法人日本レクリエーション協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会に加盟、公益財団法人日本スポーツ協会に準加盟しています。
【一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会】
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