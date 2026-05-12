全国から集結！スポーツウエルネス吹矢「ワールドマスターズゲームズ2027関西和歌山県』オープン競技5/17(日)和歌山ビックホエール（和歌山市）で開催

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一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会

　『ワールドマスターズゲームズ』の本競技は30歳以上の方が対象ですが、スポーツウエルネス吹矢が参加するオープン競技に年齢制限はありません。


　日本で開催される初めての『ワールドマスターズゲームズ』。その世界規模の大会のオープン競技として行われるスポーツウエルネス吹矢大会です。



全国各地、１都２府22県（ 岩手、福島、茨城、栃木、埼玉、東京、神奈川、福井、長野、岐阜、 静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、高知）から534人が出場。



大会風景

『ワールドマスターズゲームズ関西　和歌山県』


オープン競技　


『スポーツウエルネス吹矢大会』



主催：ワールドマスターズゲームズ2021関西和歌山県


　　　一般社団法人スポーツウエルネス吹矢協会　近畿ブロック


共催：ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会


主管：和歌山県スポーツウエルネス吹矢協会



開催日時：5月17日(日)



　　　　　受付　　　9:00


　　　　　開始式　　9:50


　　　　　競技開始　10:20


　　　　　表彰式　　15:10


　　　　　閉会式　　16:00



開催場所：和歌山ビックホエール（和歌山市）



参加人数：534人



競技種目：個人戦6ラウンド（1ラウンド5本）


　　　　　距離別・男女別




＠和歌山ビックホエール

【スポーツウエルネス吹矢】


スポーツウエルネス吹矢は1998年に日本で誕生したスポーツです。


５ｍ～１０ｍ先の円形の的をめがけて息を使って矢を放つスポーツです。


矢を吹く際には基本動作があり、その動作の特徴は腹式呼吸をベースとした吹矢式呼吸法です。



＜魅力＞


・「誰でも」性別、年齢問わず楽しめます


・「いつでも」「どこでも」「手軽に」できます


・ゲーム感覚で楽しみながらできるスポーツです


・スポーツウエルネス吹矢式呼吸法による様々な健康効果


・精神力&集中力を高めます


・様々な世代とのふれあいや仲間づくり


・実力認定や競技会参加による目標ややりがい



当協会は、公益財団法人日本レクリエーション協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会に加盟、公益財団法人日本スポーツ協会に準加盟しています。



【一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会】


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