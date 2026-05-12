全国から集結！スポーツウエルネス吹矢「ワールドマスターズゲームズ2027関西和歌山県』オープン競技5/17(日)和歌山ビックホエール（和歌山市）で開催

一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会

『ワールドマスターズゲームズ』の本競技は30歳以上の方が対象ですが、スポーツウエルネス吹矢が参加するオープン競技に年齢制限はありません。

日本で開催される初めての『ワールドマスターズゲームズ』。その世界規模の大会のオープン競技として行われるスポーツウエルネス吹矢大会です。

全国各地、１都２府22県（ 岩手、福島、茨城、栃木、埼玉、東京、神奈川、福井、長野、岐阜、 静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、高知）から534人が出場。

大会風景

『ワールドマスターズゲームズ関西 和歌山県』

オープン競技

『スポーツウエルネス吹矢大会』

主催：ワールドマスターズゲームズ2021関西和歌山県

一般社団法人スポーツウエルネス吹矢協会 近畿ブロック

共催：ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会

主管：和歌山県スポーツウエルネス吹矢協会

開催日時：5月17日(日)

受付 9:00

開始式 9:50

競技開始 10:20

表彰式 15:10

閉会式 16:00

開催場所：和歌山ビックホエール（和歌山市）

参加人数：534人

競技種目：個人戦6ラウンド（1ラウンド5本）

距離別・男女別

＠和歌山ビックホエール

【スポーツウエルネス吹矢】

スポーツウエルネス吹矢は1998年に日本で誕生したスポーツです。

５ｍ～１０ｍ先の円形の的をめがけて息を使って矢を放つスポーツです。

矢を吹く際には基本動作があり、その動作の特徴は腹式呼吸をベースとした吹矢式呼吸法です。

＜魅力＞

・「誰でも」性別、年齢問わず楽しめます

・「いつでも」「どこでも」「手軽に」できます

・ゲーム感覚で楽しみながらできるスポーツです

・スポーツウエルネス吹矢式呼吸法による様々な健康効果

・精神力&集中力を高めます

・様々な世代とのふれあいや仲間づくり

・実力認定や競技会参加による目標ややりがい

当協会は、公益財団法人日本レクリエーション協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会に加盟、公益財団法人日本スポーツ協会に準加盟しています。

【一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会】

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