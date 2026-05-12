日本ゴールボール協会、初の自治体連携協定を豊橋市と締結

一般社団法人日本ゴールボール協会

一般社団法人日本ゴールボール協会（所在地：東京都港区、会長：梶本美智子）は、豊橋市（愛知県、豊橋市長：長坂尚登）と、「豊橋市と一般社団法人日本ゴールボール協会とのパラスポーツ普及に関する連携協定書」を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、日本ゴールボール協会が国内の自治体と連携協定を締結するのは、豊橋市が初めてとなります。

本協定は、2026年10月に開催されるアジアパラ競技大会において、ゴールボールが豊橋市で実施されることがきっかけとなりました。

今後は、日本ゴールボール協会と豊橋市が相互に連携し、ゴールボールを中心としたパラスポーツの普及、体験機会の創出、情報発信などを通じて、誰もがいつでも・どこでもスポーツに親しめる環境づくりと共生社会の推進を目指してまいります。

＜協定締結の背景＞

ゴールボールは、視覚に障害のある人々のために生まれたパラスポーツであり、「音」と「静寂」を武器に戦う競技です。競技そのものの魅力だけでなく、障害理解や共生社会の実現に向けたきっかけとしても大きな可能性を持っています。

今回、2026年10月開催のアジアパラ競技大会においてゴールボール競技が豊橋市で開催されることを契機に、地域におけるパラスポーツの普及促進と共生社会の推進を図るため、日本ゴールボール協会として初めて自治体との個別連携協定を締結することとなりました。

この協定は、日本ゴールボール協会にとって、競技団体として地域社会と連携しながらパラスポーツの裾野を広げていく新たな第一歩となります。

＜協定連携内容＞

＜今後の展望＞

- ゴールボールおよびパラスポーツに関する情報の共有・発信- 体験会・講習会等の開催および広報連携- 共生社会及びダイバーシティ推進に関する地域政策、イベント等での連携・指導・助言 など

今回初の自治体連携協定となる豊橋市との取り組みをモデルケースとして、日本ゴールボール協会は今後、全国の自治体・地域団体との連携を広げ、ゴールボールを起点としたスポーツコミュニティづくりを推進してまいります。

パラスポーツの普及と共生社会の実現に向けた新たなモデルを創出し、その輪を全国へ広げていくことを目指します。