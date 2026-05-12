横須賀・神田・下北沢・武蔵小杉・手賀沼・渋谷・埼玉をカレーで巡る2026首都圏横断カレーマラソンスタンプラリーを開催

首都圏カレーの街連携プロジェクト

カレーを通じた街の活性化に取り組んでいる首都圏の7都市で構成される「首都圏カレーの街連携プロジェクト（代表 カレーの街よこすか事業者部会部会長 鈴木孝博）は、2026年5月16日（土）から2026年11月1日（日）の170日間にわたり、「横須賀・神田・下北沢・武蔵小杉・手賀沼・渋谷・埼玉」の7つの街の21店舗でカレーを食べてスタンプを集める「2026首都圏横断カレーマラソンスタンプラリー」を開催します。参加店舗（エイドショップ）は、プロジェクトリーダーのカレー・スパイス料理研究家 一条もんこ先生がセレクト。カレーマラソンの参加者（ランナー）にはスタンプの数に応じたオリジナルグッズを応募者全員にプレゼントします。

首都圏カレーの街連携プロジェクトは、今まで以上にカレーが街に与えるインパクトを強め、交流する人々がさらに増加し、楽しくなることを進めてまいります。

カレーを愛する皆さまへ！

今年も、2024年、2025年に続き7都市を巡る「首都圏横断カレーマラソンスタンプラリー」を開催します。

今年は新たに4エリア1店舗ずつ制覇でのランナーズパスの取得で特典をGETできます。

7都市21店舗を舞台に、全国のカレーファンの皆さまとともに個性あふれるカレー店を巡りながら、"食"と"街巡り"を楽しんで頂き、各エリアの魅力を再発見し、21店舗のカレーを味わい尽くしましょう！

今年も「楽しさ無限のカレーで街が人が繋がる」を合言葉に皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

本イベントは、実際に走る必要はありません。

「7つの街」に点在する名店を、電車や車、あるいは自身のペースでゆっくりと巡り、カレーを味わい尽くす企画です。 開催期間は6ヶ月と長期にわたるため、週末のレジャーや旅行を兼ねて、無理なく全店制覇を目指すことができます。最後に訪れた店舗が、あなただけの「ゴール」です。

●名称：2026 首都圏横断カレーマラソンスタンプラリー

●開催時期：2026年5月16日（土）～2026年11月1日（日）※170日間

●参加都市：横須賀・神田・下北沢・武蔵小杉・手賀沼・渋谷・埼玉

●参加店舗数：21店舗（7都市x 3店舗）

●公式サイト：https://www.currymarathon.com/

●プロジェクトリーダー：カレー・スパイス料理研究家 一条もんこ

●スタンプラリー スタンプシート

スタンプシートは、参加店舗で配布します。

公式サイトにてダウンロードも可能です。印刷してご利用ください。

●応募コース

スタンプの数に応じてオリジナルグッズを応募者全員にプレゼント！

スタンダードコース（スタンプ7店）賞品：クリアファイル

ハーフコース（スタンプ14店）賞品：缶バッジ＋クリアファイル

コンプリートコース（全店舗制覇！）賞品：アクリルキーホルダー＋缶バッジ＋クリアファイル

●デジタルランナーズパス

7エリアのうち異なる4エリアで、各1店舗ずつスタンプを集めてこちらのページから申請すると、

「デジタルランナーズパス」が発行されます。

発行されたランナーズパスとスタンプ台紙をご提示いただくと、

参加店舗でTシャツ特典と同様の特典を受けることができます。

ぜひ各エリアを巡りながら、お店の個性光るカレーをお楽しみください。

●オリジナルTシャツ特典

オリジナル公式Tシャツを着てエイドショップで食べよう！

Tシャツ着用者には各店舗で特典があります。

ドリンクサービスやトッピングサービスなど。

●スポンサー

・株式会社新進 https://www.shin-shin.co.jp/

・ハウス食品株式会社 https://housefoods.jp/

・エスビー食品株式会社 https://www.sbfoods.co.jp/

・株式会社池光エンタープライズ https://www.ikemitsu.co.jp/

・株式会社ウーケ https://www.wooke.co.jp/index.php

・木徳神糧株式会社 https://www.kitoku-shinryo.co.jp/ja/index.html

・株式会社キャニオンスパイス https://canyon-spice.co.jp/

・サヌキ印刷株式会社 http://www.sanuki-print.jp/corporate/index.html

・株式会社セイエンタプライズ https://www.seishop.jp/

・ベル食品工業株式会社 https://www.bellsyokuhin.co.jp/

●主催：首都圏カレーの街連携プロジェクト

・（代表）カレーの街よこすか事業者部会部会長 鈴木孝博

・神田カレー街活性化委員会委員長 中俣拓哉

・下北沢カレーフェスティバル代表 西山友則

・武蔵小杉カレーフェスティバル代表 奥村佑子

・かしわカレー図鑑編集長 波木香里

・渋谷 JapaneseCurryFestivalプロデューサー 松宏彰（カレー細胞）

・埼玉カレーフェス連合 代表 代々木原シゲル

●プロジェクトリーダー

一条もんこ（カレー研究家）

●協力

横須賀みんなのカレー食堂

●首都圏カレーの街連携プロジェクト事務局

神奈川県横須賀市日の出町1-9 株式会社ヤチヨ内

info@currymarathon.com