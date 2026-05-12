One人事、「ビジトラAward 2026」を受賞

One人事株式会社

One人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）が提供する、ワンストップ人事労務システム「One人事」は、「ビジトラAward 2026」にて「人事管理システム/人事評価システム」プロダクトで「人事業務統合領域 総合評価部門」を受賞したことをお知らせします。

◼️ビジトラ Awardとは

「ビジトラAward」は業界の第一線で活躍するBtoB企業を評価・ランキング化するプラットフォームです。ユーザー体験の質や業務効率化への貢献度などの観点から厳正に審査し、各企業の強みや独自性を可視化。独自のAI評価システムを活用し、提供価値や市場競争力を多角的に分析することで、受賞企業の信頼性と認知向上に寄与するとともに、導入を検討する企業にとって最適なパートナー選定の指針を提供しています。

本アワードを通じて、優れたBtoB企業の価値を広く発信し、業界全体の活性化と発展を促進しています。

ビジトラAward公式ページ：https://bizitora.jp/award/

▼運営事務局よりトロフィーを授与されました。

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化を真のワンストップで実現する人事労務システムです。API連携ではなく、独自のOneデータベースによってすべての人材情報を一元管理。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

・サービスHP：https://onehr.jp/

・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/

・公式X：https://twitter.com/onehr_jp

・公式Facebook：https://www.facebook.com/onehrjp

＜お問い合わせ先＞

One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp