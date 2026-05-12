【心斎橋店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 心斎橋店～アロママッサージが5月中旬に導入予定～
【心斎橋店】
オープン記念「アロママッサージが5月中旬に導入予定」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
■住所
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
心斎橋駅から徒歩2分
賑わいのある心斎橋筋商店街のマツモトキヨシの向かいにある「HIGH RATE BUY」の3階です！
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 心斎橋店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
アロママッサージが5月中旬に導入予定
下記、もみの匠心斎橋店のURL
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348486/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 心斎橋店です。
もみの匠 心斎橋店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 心斎橋店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
心斎橋店
「アロママッサージが5月中旬に導入予定」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 心斎橋店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 心斎橋店
所 在 地：大阪府大阪市中央区南船場3-8-15 ACN心斎橋ヒルズ3階
電話番号：06-6244-2277
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/recruit/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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【店舗概要】
■もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
■住所
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心斎橋駅から徒歩2分
賑わいのある心斎橋筋商店街のマツモトキヨシの向かいにある「HIGH RATE BUY」の3階です！
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 心斎橋店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
アロママッサージが5月中旬に導入予定
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348486/images/bodyimage1】
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https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
心斎橋店
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皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 心斎橋店
所 在 地：大阪府大阪市中央区南船場3-8-15 ACN心斎橋ヒルズ3階
電話番号：06-6244-2277
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
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ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
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